Tekstiilitehtaan työllistämis­vaikutus on Kemille erittäin merkittävä, sanoo kaupungin­johtaja – ”Harvemmin nämä prosessit pääsevät tähän tilanteeseen reilussa vuodessa”

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen pitää 270 henkeä työllistävän tehtaan tuloa erittäin merkittävänä asiana kaupungille.

”Fiilikset ovat erittäin korkealla. En oikein vielä osaa sulatellakaan, kuinka positiivinen asia tämä on meille ja kansallisesti”, sanoo Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.

Vaatejätteestä tekstiilikuitua tekevä suomalainen Infinited Fiber Company kertoi aiemmin maanantaina rakentavansa Kemiin 400 miljoonaa euroa maksavan tehtaan.

Stora Enson viime vuonna sulkeman Veitsiluodon paperitehtaan tiloihin rakennettava tehdas työllistää Infinite Fiber Companyn mukaan suoraan noin 220 henkilöä.

Tämän lisäksi tehtaan huolto-, palvelu- ja logistiikkatoimien arvioidaan työllistävän noin 50 henkeä Veitsiluodossa. Välillisesti tehdas synnyttää työtä myös sadoille muille.

Tehtaan toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2025.

Ruotsalaisen mukaan suunnitteilla olevan tehtaan työllistämisvaikutus on Kemille erittäin merkittävä. Hän vertaa sitä mittaluokaltaan Metsä Fibren Kemiin rakenteilla olevaan biotuotetehtaaseen, joka tulee työllistämään 250 henkilöä. Nämä työpaikat eivät tosin ole uusia vaan siirtyvät biotuotetehtaalle yhtiön nykyiseltä sellutehtaalta.

”Kemissä on tehty kansallisestikin merkittävää kehitystyötä kiertotalouden eteen. Jo sata vuotta olemme olleet teollinen paikkakunta. Tämä vihreä siirtymä ja maailman muutos näkyy konkreettisimmillaan tällaisissa asioissa”, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaisesta lähtökohdasta ja millaisella aikataululla tehdasinvestointi on syntynyt.

”Harvemmin nämä prosessit pääsevät tähän tilanteeseen reilussa vuodessa”, hän sanoo.

Ruotsalainen myöntää, että vuosi on ollut täynnä haasteita. Viime huhtikuussa Stora Enso kertoi sulkevansa suuren sellu- ja paperitehtaansa Kemissä. Tehtaan sulkeminen tarkoitti 550 työpaikan menetystä.

Ruotsalainen sanoo, että uuden tehdasinvestoinnin saaminen Kemiin on tarkoittanut tiivistä yhteistyötä koko elinkeinoketjun kanssa, työ- ja elinkeinoministeriöstä paikallisiin toimijoihin, oppilaitoksiin ja viranomaisiin.

”Tämä on konkreettinen yhteistyön foorumi, jossa kaikki pyrkivät puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ja kyllähän se meidän yhteinen hiili on se, että meillä on vientiteollisuuden työpaikkoja, koska sitä kautta meille niitä verotulojakin tulee.”