Tullitilastojen mukaan Kiinaan tuotiin toukokuussa 8,4 miljoonaa tonnia venäläistä öljyä.

Venäjä nousi toukokuussa Kiinan tärkeimmäksi öljyntoimittajaksi, kertovat Kiinan tuoreet tullitilastot. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja AFP.

Tilastojen mukaan venäläistä öljyä tuotiin toukokuussa Kiinaan 8,42 miljoonaa tonnia, mikä oli 55 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Venäjä ohitti Saudi-Arabian Kiinan suurimpana öljyntoimittajana. Saudi-Arabiasta vietiin Kiinaan toukokuussa 7,82 miljoonaa tonnia öljyä.

Bloombergin mukaan Kiina osti Venäjältä toukokuussa energiatuotteita kaikkiaan 7,47 miljardilla dollarilla, mikä oli noin miljardi dollaria enemmän kuin huhtikuussa ja kaksinkertaisesti vuodentakaiseen verrattuna.

AFP:n mukaan Kiina on ollut Venäjän suurin yksittäinen raakaöljyn ostaja jo vuodesta 2016. Samaan aikaan EU-maat ovat vähentäneet venäläisen öljyn ostamista. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan Intia on ohittanut Saksan toiseksi suurimpana venäläisen öljyn tuojamaana.

Kaikkiaan Venäjän vienti Kiinaan oli toukokuussa 10,3 miljardia dollaria, mikä on 80 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kiinan talous on kevään aikana kärsinyt laajoista koronasuluista, mutta AFP:n mukaan rajoitusten höllentäminen on helpottanut osaa tuotantoketjujen ongelmista ja mahdollistanut teollisen tuotannon jatkumisen. Tuotannon kiihtyminen lisää myös energian kysyntää maassa.

Venäjä on etsinyt ostajia öljylleen, kun länsimaiden Ukrainan sodan vuoksi asettamat pakotteet ovat rajoittaneet sen energian vientiä.

Tutkimusorganisaatio Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) on tosin arvioinut, että Venäjä on myynyt noin 93 miljardin euron edestä fossiilista energiaa Ukrainassa käynnissä olevan sodan sadan ensimmäisen päivän aikana.

Crea laskee, että sodan syttymisen jälkeen venäläistä kivihiiltä, maakaasua ja öljyä on tuotu Euroopan unioniin noin 57 miljardin euron edestä. Tämä kattaa noin 61 prosenttia Venäjän fossiilienergian viennistä.

Suurimmat ostajamaat ovat sodan aikana olleet Kiina, Saksa ja Italia.