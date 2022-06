Linjaus koskee vain yhtiön omia autoja, jotka aiheuttavat noin viisi prosenttia yhtiön kokonaispäästöistä.

Matkahuolto kertoo korvaavansa fossiiliset polttoaineet biodieselillä omissa autoissaan ensi vuoden alusta lähtien.

Suurimman osuuden Matkahuollon liikennöinnistä ajavat sen alihankkijat, mutta yhtiöllä on myös reilut 60 omaa autoa. Tammikuusta lähtien ne siis luopuvat yhtiön mukaan fossiilisista polttoaineista ja alkavat tankata ainoastaan biodieseliä.

”Tiedossa on, että siellä on joitakin vanhempia autoja, joihin ei suositella biodieseliä. Samaan aikaan meillä tuotannossa kuitenkin pohditaan autojen uusimista. Hallinnointikin on helpompaa, jos kaikki autot käyttävät samaa polttoainetta”, Matkahuollon vastuullisuuspäällikkö Jaana Korkiakoski sanoo.

Fossiilista polttoaineista luopuminen omassa kalustossa on osa yhtiön juuri asettamia päästövähennystavoitteita. Yhtiön tavoitteena on puolittaa päästöt vuoden 2020 tasosta vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoite koskee koko yhtiön arvoketjua.

Alihankkijat mukaan lukien Matkahuollon kokonaispäästöt vuonna 2020 olivat kaikkiaan 15 600 tonnia hiilidioksidia. Lähes 90 prosenttia päästöistä tulee pääasiassa alihankintaketjun ja ostopalvelujen muodostamasta arvoketjusta.

Korkiakoski kertoo, että yhtiön hiilijalanjäljestä noin viisi prosenttia tulee Matkahuollon omista autoista ja polttoaineista. Alihankintakuljetusten osuus hiilijalanjäljestä on noin 36 prosenttia. Niin sanottujen runkokuljetusten eli tyypillisesti rekkakuljetusten osuus hiilijalanjäljestä on Korkiakosken mukaan 13 prosenttia.

Ison osan laskennallisista päästöistä aiheuttavat Korkiakosken mukaan myös yhtiön ostamat tuotteet ja palvelut, eli käytännössä esimerkiksi it-hankinnat ja erilaiset ylläpidon palvelut.

Käytännössä Matkahuollon päästövähennystavoitteen toteutuminen riippuu sen alihankkijoiden toiminnasta.

Korkiakosken mukaan Matkahuolto on tehnyt tuleville vuosille tiekartan, jonka mukaan se alkaa ohjaamaan alihankkijoitaan kohti fossiilittomia polttoaineita.

”Sitä työtä lähdetään nyt tekemään. Osa kuljetuskumppaneista on jo sellaisia, eli heidän kanssaan tämä siirtymä voi olla hyvinkin helppo. Tietysti mitä lähemmäs mennään vuotta 2030, niin siellä varmasti tulee ne isoimmat haasteet, että saadaan ne viimeisimmätkin kuljetuskumppanit siirtymään näihin fossiilittomiin polttoaineisiin.”

Korkiakoski ei halua spekuloida, löytyykö Matkahuollon työkalupakista ohjaamista järeämpiä keinoja, mikäli jotkut sen alihankkijoista haraavat muutosta vastaan vielä vuosikymmenen lopulla.

Hän huomauttaa, että ilmastokysymykset ovat edenneet hyvin nopeasti viime vuosina. Hän sanoo uskovansa, että koko toimiala kehittyy jatkossa fossiilittomaan suuntaan.

Hän arvioi, että viimeinenkin yksittäinen kuljettaja autoineen joutuu jossain vaiheessa pohtimaan, voiko yritystoimintaa enää hoitaa fossiilisten polttoaineiden voimalla.

”Näin tämä lumipalloefekti toimii. Yhtä lailla meille tulee vaateita asiakkailta, jotka haluavat päästöttömiä kuljetuksia ja omaa hiilijalanjälkeään alas. Tämä on positiivinen ketjureaktio”, Korkiakoski sanoo.

Matkahuolto kertoo myös tähtäävänsä hiilineutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2030 mennessä. Puolet tästä on tarkoitus saavuttaa päästöjä vähentämällä, puolet lasketaan päästöjen kompensoinnin varaan.

Matkahuolto kertoo kompensoivansa kaikkien kotimaan pakettikuljetusten päästöt heinäkuusta alkaen. Yhtiön tavoitteena on saada pakettikuljetukset fossiilittomiksi omin toimenpitein vuosikymmenen aikana, jolloin niiden kompensointi vähenisi vuosien aikana hiljalleen.

”Sitten kun ollaan vuodessa 2030 ja puhutaan koko yhtiön päästöistä, niin siellä toki on vielä todennäköisesti päästöjä, joita ei ole pystytty omin toimenpitein saamaan nollaan. Se pitää sitten kompensoida, että voidaan puhua hiilineutraalista yhtiöstä”, Korkiakoski sanoo.

Matkahuolto valmisteli päästövähennystavoitteensa ulkopuolisen konsultin avustuksella, mutta tavoitteet eivät ole ulkopuolisen tahon tarkastamat. Globaalisti merkittävin hiilineutraaliustavoitteiden tarkastaja on Science Based Targets Initiative, joka varmistaa, että yhtiöiden ilmastolupaukset ovat linjassa globaalien päästövähennystavoitteiden kanssa. Suomessa logistiikka-alan toimijoista Postin ilmastotavoitteet saivat hiljattain SBTI:n hyväksynnän. Matkahuolto ei ole SBTI-tavoitteisiin toistaiseksi sitoutunut.

”Lähdetäänkö sitoutumaan siihen? Se on vielä yksi prosessi, jonka me käymme varmasti jossain vaiheessa läpi. Se on meillä valmistelussa, mutta päätöstä ei ole vielä tehty”, Korkiakoski sanoo.