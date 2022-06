Suomalaisen Infinited Fiber Companyn kierrätyskuitu auttaa pikamuotiyrityksiä vähentämään valtavia ympäristövaikutuksiaan, mutta ei poista niitä.

Muoti- ja tekstiilialan yritykset painivat valtavan ympäristöongelman kanssa.

Maailmassa syntyy joka vuosi 92 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä, kun ihmiset luopuvat vanhoista vaatteistaan ja hankkivat uusia tilalle. Vain prosentti vaatteisiin käytetyistä materiaaleista kierrätetään uusiksi vaatteiksi. Pahimmillaan jätteeksi päätyy myymättömiä ja siten täysin turhaan valmistettuja vaatteita.

Lisäksi alalla on myös päästöongelma.

Yhden arvion mukaan vuonna 2018 muotiteollisuuden hiilidioksidipäästöt olivat 2,1 miljardia tonnia, ja tästä 71 prosenttia syntyi tuotannossa. Yleisesti alan päästöjen arvioidaan olevan 4–10 prosenttia kaikista maailman kasvihuonepäästöistä.

Lue lisää: Pikamuoti aiheuttaa tuhoa Afrikan vesissä – värjää jokia ja muuttaa pH-arvoa valkaisu­aineen tasolle

Vaatteet kuormittavat ympäristöä ja ilmastoa valmistuksesta hävittämiseen saakka. Erityisen polttava ongelma tämä on pikamuotiin keskittyneille yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu vaatteiden nopealle kierrolle.

Nyt ala on alkanut herätä ongelmaan, mistä kertoo muun muassa Zara-vaatemerkin omistavan Inditexin ja suomalaisen Infinited Fiber Companyn viikko sitten julkistama yli 100 miljoonan euron sopimus.

Infinited Fiber on startup-yritys, joka on erikoistunut valmistamaan vaate- ja tekstiilijätteestä puuvillan kaltaista uutta kuitua. Yritys kertoi maanantaina rakentavansa Kemiin 400 miljoonaa euroa maksavan tehtaan, joka tuottaisi vuodessa 30 000 tonnia kuitua.

Tästä kuitutuotannosta Inditex on ostamassa itselleen siivun 100 miljoonalla eurolla. Ostosopimuksia Infinited Fiberin kanssa ovat tehneet myös H&M, Tommy Hilfiger -merkkiä tekevä PVH Europe ja ulkoiluvaatemerkki Patagonia.

Lue lisää: Jätti-investointi Suomeen: Kemissä aletaan valmistaa jätteestä tekstiilikuitua vaatejäteille

Onko pikamuoti siis muuttumassa kestäväksi ja vastuulliseksi suomalaisosaamisella? Ja muodostuuko Kemistä seuraavina vuosina se paikka maailmassa, josta tämä kehitys lähtee todenteolla liikkeelle?

Tähän asti vaateteollisuudessa käytettyjen tekstiilikuitujen kokonaismäärästä vain noin kahdeksan prosenttia on ollut kierrätettyä. Tästä kuiduista yli 90 prosenttia on tullut kokonaan vaate- ja tekstiilialan ulkopuolelta, lähinnä käytetyistä muovipulloista. Alan sisäisten materiaalivirtojen hyödyntäminen tuotannossa on ollut toistaiseksi varsin vähäistä.

Finnwatchin ilmastoasiantuntijan Lasse Leipolan mukaan Kemiin rakentuvaan tehtaan merkitys on huomattava juuri siksi, että se lisää nimenomaan vaatteissa käytettyjen materiaalien kiertoa uusiksi vaatteiksi.

”Jos muovipullojen hyödyntäminen oli ensimmäinen merkittävä askel kierrätetyn raaka-aineen käytössä vaate- ja tekstiilialalla, niin seuraava tärkeä askel on juuri tämä, että se materiaali alkaa kiertämään siellä alan sisällä”, Leipola sanoo.

Tekstiilijätettä syntyy maailmanlaajuisesti vuosittain 92 miljoonaa tonnia.

Leipola pitää lupaavana, että Infinited Fiber Companyn asiakkaiksi on ilmoittautunut isoja pikamuotiyrityksiä. Hän kuitenkin korostaa, että pikamuodin muuttuminen nykyistä kestävämmäksi edellyttää paitsi riittävää kysyntää tekstiilijätteestä tuotetuille kuiduille myös kosolti lisää Kemin tehtaan kaltaisia investointeja.

”Vaate- ja tekstiilialan globaali mittakaava on järjettömän iso. Tuollaisia Kemin tehtaita tarvittaisiin periaatteessa yli 400, että onnistuttaisiin korvaamaan edes puolet puuvillan tuotannosta.”

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta sanoo, ettei muotiteollisuuden pidä tuudittautua siihen, että sen kestävyysongelmat olisivat ratkaistavissa pelkällä teknologialla.

Vaikka vaate- ja tekstiilialan sisäisten materiaalivirtojen hyödyntäminen yleistyisi ja pikamuoti muuttuisi näin kestävämmäksi, alan yritysten liiketoiminnan ytimessä on edelleen vaatteiden verrattain lyhyt käyttöikä.

”Pelkkä kuidun kierrättäminen ja öljy- tai selluloosapohjaisten kuitujen korvaaminen ei riitä”, Halme sanoo.

Hänen mukaansa vaatteiden nopea kierrättäminen kuiduksi kuluttaa edelleen runsaasti energiaa, kemikaaleja ja vettä.

”Kaikki kuitu ei kierrä uudeksi kuiduksi, joten valmistuksessa tarvitaan yhä raaka-aineita. Valmiiden vaatteiden kuljettamiseen taas kuluu polttoaineita, mikä yhtä lailla synnyttää päästöjä. Ekologisempaa olisi, että vaatteet yksinkertaisesti vain kestäisivät pidempää käyttöä niin fyysisesti kuin tyylillisesti.”

Pikamuoti on ollut muotiteollisuudelle eräänlainen kasvuhormoni. Vaatteiden nopea kuluminen ja muodin vilkas vaihtuminen ovat mahdollistaneet yritysten suuret voitot. Tällaisesta rahapuusta luopuminen ei välttämättä käy kivuttomasti.

”Suomen näkökulmasta tarkasteltuna muotiteollisuuden muuttuminen kestävämmäksi on pelkästään toivottavaa. Se avaa Suomelle valtavasti mahdollisuuksia, sillä meillä on tarjota edellytykset vaatteiden kestävämmälle valmistukselle. Kemiin rakentuva tehdas on tästä hyvä esimerkki”, Halme sanoo.

Lue lisää: Tekstiilitehtaan työllistämis­vaikutus on Kemille erittäin merkittävä, sanoo kaupungin­johtaja – ”Harvemmin nämä prosessit pääsevät tähän tilanteeseen reilussa vuodessa”

Tälläkin kolikolla tosin on kääntöpuolensa. Muotiteollisuuden ekologinen siirtymä voi merkitä isoja kansantaloudellisia menetyksiä niille maille, joihin pikamuodin tuotanto on tällä hetkellä keskittynyt.

”Ekologisen siirtymän myötä työpaikkoja syntyy yhteen paikkaan ja samalla katoaa toisesta. Siirtymän tulisi kuitenkin tapahtua oikeudenmukaisesti eikä niin, että se asettaa nykyiset tuotantomaiden työntekijät haavoittuvaan asemaan”, Leipola sanoo.