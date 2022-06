Öljyntorjuntayhtiö Lamor ja kiertotalousyhtiö Resiclo rakentavat Porvoon Kilpilahteen muovin kierrätyslaitoksen, joka voi käsitellä ensivaiheessa 10 000 tonnia muovijätettä vuodessa.

Suomalainen öljyntorjuntayhtiö Lamor aikoo rakentaa Porvoon Kilpilahteen muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen. Yhtiö kertoo allekirjoittaneensa asiasta sopimuksen keskiviikkona kiertotalousyhtiö Resiclon kanssa.

Kierrätyslaitos tuottaa jätemuovista kemiallisesti kierrätettyä uusioraaka-ainetta, jota voidaan käyttää petrokemian teollisuudessa kierrätysmuovin tuottamiseen sekä toimittaa jatkojalostukseen siihen soveltuville jalostamoille.

Laitoksen rakennustyöt pyritään aloittamaan loppuvuoden aikana, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna. Yhtiöt arvioivat, että investoinnin koko on ensimmäisessä vaiheessa 12 miljoonaa euroa.

Kierrätyslaitoksen käsittelykapasiteetin arvioidaan olevan ensivaiheessa noin 10 000 tonnia vuodessa. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa Suomeen yhteensä noin 40 000 tonnin kapasiteetti vuoden 2026 loppuun mennessä.

”Tämä investointi on Lamorille ensimmäinen merkittävä askel muovin kierrätysliiketoiminnassa, jossa kohdemarkkinan suuruus on kymmenissä miljardeissa euroissa. Suomessa muovin keräys ja lajittelu on jo kohtalaisen hyvällä tasolla, mutta myös Suomessa on paljon potentiaalia parantaa muovin kierrätystä kiertotalouden tehostamiseksi”, Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan tämän mittakaavan kierrätyslaitosta ei ole ollut Suomessa aiemmin.

Lamor kertoo sijoittavansa hanketta varten perustettuun yhteisyritykseen 1,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa puolta sen osakkeista.

Lamor on maailman suurin öljyntorjuntalaitteiden toimittaja ja yksi suurimmista öljyntorjuntapalveluiden tarjoajista.

Aiemmin öljyvuotojen puhdistamiseen tarkoitettujen työvälineiden valmistamiseen keskittynyt yhtiö on vähitellen laajentanut toimintaansa myös jätteenkäsittelyyn ja vedenkäsittelyyn liittyviin laajamittaisiin ratkaisuihin.

Yhtiö listautui Helsingin pörssi First North -markkinapaikalle viime vuoden lopulla.

Resiclo on suomalainen start up-vaiheen kiertotalousyhtiö, joka on kehittänyt jätemuovin kemiallisen kierrätyksen hankkeita vuodesta 2018 lähtien.