P2X Solutionsin tuotantolaitosinvestoinnin arvo on 70 miljoonaa euroa. Laitoksen rakentamisen on määrä alkaa syksyllä.

Suomen ensimmäisen puhtaan vedyn tuotantolaitoksen valmistelutyöt ovat alkaneet Harjavallassa Satakunnassa, tiedottaa hankkeen takana oleva P2X Solutions.

Vihreän vetyyn ja niin kutsuttuun power-to-x-teknologiaan erikoistunut yhtiö kertoo, että Harjavallan Suurteollisuuspuiston yhteyteen rakennettavan laitoksen valmistelutyöt alkoivat tiistaina. Tuotantolaitoksen varsinaiset rakennustyöt alkavat syksyllä ja sen on tarkoitus olla valmis tuotantokäyttöön kesällä 2024.

Rakenteilla on pienehkö, teholtaan 20 megawatin tuotantolaitos, jossa vety valmistetaan elektrolyysillä eli erottamalla se vedestä sähkön avulla. Kun käytetty sähkö on päästötöntä, prosessi ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Perinteisesti vety valmistetaan erottamalla se esimerkiksi maakaasusta, jolloin prosessi aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä.

P2X:n toimitusjohtaja Herkko Plit kerto HS:lle helmikuussa, että laitos aikoo käyttää lähinnä tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Harjavalta on P2X:n pisimmällä oleva hanke, mutta yhtiön tavoitteena on rakentaa Suomeen merkittävästi lisää puhtaan vedyn tuotantoa. Plit kertoo, että yhtiön tavoitteena on rakentaa 10 vuoden kuluessa uutta tuotantokapasiteettia tuhannen megawatin eli 50 Harjavallan laitoksen verran.

Yhtiön mukaan seuraavien laitosten suunnittelu on jo alkanut.

Investoinnin arvo on 70 miljoonan euroa. Yhtiö on saanut hankkeeseen työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron investointituen.