OP ilmoittaa monen muun pankin tavoin lakkauttavansa Venäjä-rahastonsa, koska toimintaa on mahdotonta jatkaa.

OP lakkauttaa venäläisiin osakkeisiin sijoittavan Venäjä-rahastonsa. Yhtiö kertoi päätöksestä keskiviikkona.

Rahaston kaupankäynti, merkinnät ja lunastukset ovat olleet keskeytettyinä jo helmikuun 28. päivästä alkaen ja rahaston viimeisin vahvistettu arvo on perjantailta 25.2.2022.

Kaupankäynnin keskeyttämisen ja koko rahaston lakkauttamisen syy on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. OP katsoo, että rahaston lakkauttaminen on paras vaihtoehto, koska sen toimintaa ei käytännössä voi jatkaa.

OP-Venäjä-rahastolla oli toiminnan keskeytyessä helmikuun lopussa 17 765 sijoittajaa eli osuudenomistajaa. Rahaston pääoma 25. helmikuuta oli 172,9 miljoonaa euroa.

Rahaston varat muutetaan OP:n mukaan rahaksi useammassa erässä. Niiden maksaminen rahaston osuudenomistajille voi tosin kestää pitkään, sillä venäläisiä osakkeita ei tällä hetkellä voi myydä.

OP:n mukaan rahastossa on venäläisten yhtiöiden osakkeiden lisäksi varallisuutta, joka on jo käteisenä tai joka on mahdollista muuttaa rahaksi. Yhtiö kertoo maksavansa osuudenomistajille ensin näistä varoista.

”Lopun varallisuuden realisointi voi kestää pitkään, sillä emme voi tällä hetkellä myydä venäläisiä osakkeita. Emme pysty myöskään arvioimaan osakkeiden arvoa myyntihetkellä. Realisoimme loppuosan, kun pystymme käymään kauppaa venäläisten yhtiöiden osakkeilla ja kotiuttamaan varat Suomeen”, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Myös monet muut pankit ja sijoituspalveluita tarjoavat yhtiöt ovat lakkauttaneet venäläisiin arvopapereihin kohdistuvat rahastonsa.

Nordea kertoi huhtikuun 22. päivä lakkauttavansa oman Venäjä-rahastonsa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Yhtiö katsoi rahaston lakkauttamisen parhaaksi vaihtoehdoksi, koska nykyisissä olosuhteissa osuudenomistajien yhdenmukaista kohtelua ei voida taata.

Nordean Venäjä-rahastolla kaupankäynti keskeytettiin helmikuun 28. päivä. Myös Nordea varoitti tiedotteessaan, että markkinatilanteesta ja asetetuista rajoitteista kuten pakotteista johtuen kestää pitkään ennen kuin kaikki rahaston omistukset saadaan myydyksi.

Nordealla on myös Itä-Eurooppaan keskittyvä rahasto. Yhtiö kertoi 7. maaliskuuta, että sekään rahasto ei enää sijoita Venäjälle ja sanoi myyvänsä loputkin venäläisomistuksensa niin pian kuin mahdollista.

Venäjän paino rahastossa oli merkittävä, sillä vielä tammikuun lopulla ennen Venäjän hyökkäystä rahaston varoista noin 65 prosenttia koostui venäläisistä osakkeista.

Maaliskuun 11. päivä yhtiö kertoi avaavansa rahaston lunastuksille eli osuuksien myynnille, mutta uusien osuuksien ostoja se ei edelleenkään antanut tehdä. Yhtiö ei tämän jälkeen ole tiedottanut muutoksista rahaston toiminnassa.

Helmikuun lopulla Nordean Venäjä-rahastolla oli 15 906 sijoittajaa ja sen pääoma oli 25. helmikuuta 128,5 miljoonaa euroa.

Nordean Itä-Eurooppa-rahastolla oli 15 640 sijoittajaa ja sen pääoma oli 25. helmikuuta 81,4 miljoonaa euroa.

Danske Bank kertoi huhtikuun 7. päivä lakkauttavansa oman Venäjä-rahastonsa, jolla kaupankäynti keskeytettiin muiden tapaan 28. helmikuuta.

Myös Danske Bank kertoi tiedotteessaan, että rahaston varojen käteiseksi muuttaminen tulee kestämään tavanomaista kauemmin ja varoja saatetaan maksaa osuudenomistajille useissa erissä.

Danske Invest Russia -rahastolla oli helmikuun lopulla 5 090 sijoittajaa ja sen pääoma oli 25. helmikuuta 47 miljoonaa euroa.

Muista Suomessa toimivista Venäjä-rahastoista ainakin Seligson & Co -yhtiön Venäjä-rahasto Russian Prosperity Fund sekä yhdysvaltalaispankki JP Morganin Emerging Europe Equity -rahasto keskeyttivät kaupankäyntinsä toistaiseksi helmikuun lopulla.

Seligson & Co -yhtiön Russian Prosperity Fund Eurolla oli helmikuun lopulla 3 208 sijoittajaa ja sen pääoma oli 25. helmikuuta 31 miljoonaa euroa.

JP Morganin Emerging Europe Equity -rahaston sijoittajamäärä ei ole tiedossa, mutta sen pääoma oli helmikuun 25. päivä 20,3 miljoonaa euroa.

Handelsbankenin EMEA Teema -rahasto sen sijaan oli rahaston verkkosivujen mukaan suljettuna kaupankäynniltä helmikuun lopusta maaliskuun puoliväliin. Yhtiön mukaan rahaston venäläisten omistusten arvostus on tällä hetkellä lähellä nollaa ja se aikoo myydä venäläiset omistukset heti kun olosuhteet sen sallivat. Se ei myöskään aio tehdä Venäjälle uusia investointeja.