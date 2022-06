Euroalueen talouden näkymät synkkenevät: ”Taantuman uhka on välitön, jos kysyntä ei ala elpyä”

Ostopäälliköiden indeksi oli kesäkuussa heikoimmillaan 16 kuukauteen.

Energian kallistuminen on yksi merkittävä syy inflaation kiihtymiseen, joka heikentää kotitalouksien ostovoimaa.

Euroalueen talouskasvu vaikuttaa hidastuvan tuntuvasti. Talouden kehitystä verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli torstaina julkaistujen ennakkotietojen perusteella 51,6 pistettä eli heikoimmillaan 16 kuukauteen.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se taas alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Keskeiset syyt talouskasvun hidastumiseen ovat elinkustannusten kallistuminen, rahoitusolojen kiristyminen sekä pelko energian kallistumisen ja tuotantoketjujen häiriöiden jatkumisesta Venäjän hyökkäyssodan takia.

Indeksin tuottavan S&P:n painottaa, että perusteella euroalueen bruttokansantuote olisi kasvanut toisen vuosineljänneksen lopussa vain 0,2 prosenttia, kun se kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 0,6 prosenttia. Muutos kolmen kuukauden aikana on siis suuri.

”Samaan aikaan yritysten luottamus on heikentynyt jyrkästi tasolle, jota on harvoin nähty ennen pandemiaa sen jälkeen, kun talous supistui vuonna 2012. Tämä viittaa siihen, että taantuman uhka on välitön, jos kysyntä ei ala elpyä”, sanoo S&P:n ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Hänen mielestään on todennäköistä, että suhdanne heikkenee vielä entisestään heinä–joulukuussa.

Euroalueen talouskasvun hidastuminen vaikuttaa väistämättä Suomen talouteen, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.

”Tietyssä mielessä on odotettua, että Ukrainan sodan vaikutus alkaa näkyä yhä enemmän euroalueen taloudessa ja sen takia taantuman uhka on todellinen. Ratkaisevaa on se, millä tavoin talous kesän ja syksyn aikana sopeutuu sodan aiheuttamiin häiriöihin”, sanoo Labore-tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Sakari Lähdemäki.