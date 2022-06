Main ContentPlaceholder

Talous | Työelämä

Suomen Yrittäjien kysely: Osaavia työntekijöitä löytyy nyt aiempaa helpommin

Osaavista työntekijöistä on yhä pulaa, vaikka tilanne on hieman helpottanut. Kyselyn mukaan 35 prosentilla yrityksistä on edelleen vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa.

Erityisesti ravintola-alalla on ollut pulaa työntekijöistä. Kuva ravintola Brasasta Helsingistä.