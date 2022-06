Suoratoistopalvelun tilaajamäärät ovat vähentyneet, ja yhtiö irtisanoi viime kuussa 150 työntekijää.

Netflix on yrittänyt parantaa kulurakennettaan muun muassa irtisanomalla työntekijöitään.

Netflix irtisanoo 300 työntekijäänsä, mikä vastaa neljää prosenttia sen työvoimasta. Irtisanomisten syynä on kulujen leikkaaminen. Asiasta kertoo torstaina muun muassa uutistoimisto Reuters.

Yhtiö on irtisanomisten kierteessä. Viime kuussa se irtisanoi 150 työntekijäänsä. Yhteensä huhti-toukokuussa lähtöpassit annettiin noin 300 työntekijälle.

Netflixin alkuvuosi on ollut haastava, sillä suoratoistopalvelun tilaajamäärä väheni ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Yritys arvioi ensimmäisen vuosineljänneksensä jälkeen, että toisella kvartaalilla tilaaja­määrä saattaa vähentyä kahdella miljoonalla. Jäljelle jäisi siten 220 miljoonaa tilaajaa.

Yhtiöön on myös kohdistunut paineita, kun inflaatio ja kova kilpailu alan sisällä tuovat haasteita sen kasvulle.

Netflix on selitellyt alkuvuoden huonoa tulostaan monin eri tavoin. Se on syyttänyt myös asiakkaitaan salasanojen jakamisesta kavereilleen. Selityslistalta löytyy myös korona­pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä se, että niin moni on jo Netflixin asiakas.

Netflix yrittää eri tavoin saada asemaansa parannettua. Se pyrkii muun muassa mainosten avulla tekemään palvelustaan halvemman, vaikka yhtiö vannoi vuosien ajan, ettei palveluun koskaan lisättäisi mainoksia.

Netflixin kurssi on ollut laskussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Torstai-iltana kello 21.20 Suomen aikaan kurssi oli 0,46 prosenttia laskussa.