Venäjä ajautui maksu­kyvyttömyyteen edellisen kerran vuonna 1998. Se suisti maan talouskriisin, jonka seurauksena useat venäläispankit romahtivat.

Venäjä on historiallisen maksukyvyttömyyden kynnyksellä.

Rahamarkkinoilla odotetaan, kykeneekö Venäjä maksamaan sunnuntaina maksettavaksi lankeavan 100 miljoonan dollarin valtionlainojen korkoerän.

Sunnuntai-iltana päättyy kuukauden armonaika velkamaksuille, jotka erääntyivät alun perin 27. toukokuuta.

Asiasta kertovat muun muassa BBC, Financial Times, Business Insider ja Bloomberg.

Mikäli maksu ei onnistu, maa luisuu maksukyvyttömyyden partaalle. BBC:n mukaan vastaavaa tilannetta ei ole nähty sitten Boris Jeltsinin hallintokauden lopun. Tuolloin maa suistui talouskriisin, jonka seurauksena useat venäläispankit romahtivat elokuussa vuonna 1998.

Kyse ei ole maksuhaluttomuudesta, sillä Kreml on ilmoittanut, että Venäjä haluaa maksaa velkansa. Venäjällä olisi myös varaa maksuihin runsaiden öljy- ja kaasutulojensa takia.

Maalle asetetut pakotteet vaikeuttavat kuitenkin maksun tilitystä.

Venäjä on ollut maksukyvyttömyyden partaalla siitä lähtien, kun Yhdysvallat kiristi maahan kohdistuvia pakotteita ja esti pankkejaan vastaanottamasta maksuja Venäjältä toukokuun lopussa. Yhdysvalloissa oli 25. toukokuuta asti voimassa erityislupa, jonka myötä velkaan liittyvät korkomaksut ja lyhennykset voitiin ottaa vastaan.

Lisäksi Euroopan unioni lisäsi kesäkuun alussa arvopaperimarkkinatoimija NSD:n Venäjän-vastaisten pakotteiden listalle, minkä takia länsimaiset instituutiot eivät ole voineet vastaanottaa maksuja. Venäjän on ollut tarkoitus hyödyntää NSD:tä ulkomaisten velkojen lyhennyksiin ja korkoihin liittyvissä maksuissa.

Venäjä on muun muassa kertonut maksaneensa toukokuussa 100 miljoonan dollarin lainakorot ja lähettäneensä maksun NSD:lle, jonka oli tarkoitus jakaa maksu eteenpäin kansainvälisille pankeille.

Vaikka Venäjä kertoi lähettäneensä rahat NSD:lle ennen Yhdysvaltain ja EU:n päätöstä, velkojat eivät ole Bloombergin mukaan toistaiseksi saaneet velkojaan.

Velanmaksulle on kuukauden lisäaika, joka siis on päättymässä sunnuntai-iltana.

Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on Financial Timesin mukaan toistuvasti sanonut, että länsimaat yrittävät pakottaa Venäjän ”keinotekoiseen” maksukyvyttömyyteen. Venäjä on myös jatkuvasti yrittänyt etsiä keinoja kiertää pakotteita sanomalla, että maa maksaisi velkansa ruplissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä ilmoitti maksaneensa tällä viikolla muita erääntyviä korkoja ruplissa välttääkseen maksukyvyttömyyden.

Torstaina maan valtionvarainministeri ilmoitti siirtäneensä NSD:lle noin 12,5 miljardin ruplan eli noin 235 miljoonan dollarin koron vuosina 2027 ja 2047 erääntyville lainoille. Perjantaina Venäjä taas kertoi maksaneensa 8,5 miljardin ruplan (159 miljoonan dollarin) koron. Kyseinen laina erääntyy vuonna 2028.

Bloombergin mukaan Venäjä katsoo velkansa maksetuksi, kun se on siirtänyt ruplia paikalliselle maksuagentilleen NSD:lle. Lainojen ehdot eivät kuitenkaan mahdollista ruplilla maksamista.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Venäjän maksukyvyttömyys todettaisiin.

Tavallisesti maksukyvyttömyyden julistaisivat lainanottajien luottokelpoisuutta arvioivat luottoluokituslaitokset, mutta EU:n pakotteet estävät niitä käsittelemästä Venäjää, BBC kertoo.

Velkojat voisivat myös itse julistaa Venäjän maksukyvyttömäksi ja vaatia velkojensa välitöntä takaisinmaksua oikeudessa.

Maksukyvyttömyydestä ei seuraisi Venäjälle välttämättä välittömästi käytännössä juuri mitään, sillä Venäjä on jo nyt saksittu irti kansainvälisestä talousjärjestelmästä.

Venäjälle maksu­kyvyttömyys olisi kuitenkin sikäli kiusallinen, että se hidastaisi maan paluuta kansain­välisen talous­järjestelmän osaksi – jos Venäjä haluaa sen täysimääräiseksi jäseneksi vielä joskus palata.

Tavallisesti valtion maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, ettei kyseinen valtio saa uutta lainaa ennen uusien velkaehtojen sopimista. Venäjän maksukyvyttömyys nostaisi siis todennäköisesti sen lainanhoitokuluja.

Vuoden 1998 maksukyvyttömyys johtui Venäjän ruplaan sidotuista lainoista. Tuolloin Venäjän ulkomaiset velkojat eivät käytännössä kärsineet tappioita eikä ulkomaisten velkojien saatavia järjestelty uudelleen. Sen sijaan Venäjän sisäisiä velkoja ja Neuvosto-Venäjän ajalta periytyneitä velkoja leikattiin.