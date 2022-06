Asuntojen kysyntä on rauhoittunut ja tarjontapula on helpottamassa, ennustavat kiinteistönvälittäjät

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n markkinaennusteen mukaan Suomen asuntomarkkinoille on kevään aikana tullut lisää tarjontaa.

Suomen asuntomarkkinat ovat normalisoitumassa ja pitkään jatkunut tarjontapula on helpottamassa, ennustaa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL).

SKVL:n tiistaina julkaiseman asuntomarkkinaennusteen mukaan Suomen asuntomarkkinoille on kevään aikana tullut lisää tarjontaa. Ennuste perustuu SKVL:n jäsenyritysten kyselyyn.

Sen mukaan suuremmat asunnot, joissa on mahdollista tehdä etätöitä, kiinnostavat ostajia edelleen voimakkaasti.

”Pääosin korona-ajan aiheuttama muutos asunnonhakijoiden kiinnostuksen kohteissa vaikuttaa olevan pysyvä ilmiö”, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg yhdistyksen tiedotteessa.

Markkinaennusteen mukaan pienten asuntojen huono kysyntä sekä myynti- että vuokramarkkinoilla on lähinnä suurten kaupunkien ongelma. Ennusteen mukaan tämä ongelma on korjautumassa, kun opiskelijat palaavat opiskelupaikkakunnille.

SKVL:n mukaan uudisrakennuksissa asuntokauppojen määrä on laskenut melko voimakkaasti tämän vuoden aikana. Yhdistyksen mukaan lasku johtuu ensisijaisesti siitä, että uudistuotannossa on tarjolla paljon pieniä asuntoja, joiden kysyntä on edelleen melko alhainen.

”Esimerkiksi ensiasunnon ostajille on paljon pienten asuntojen tarjontaa, mitä ei ole juuri ollut viime vuosina”, Mannerberg sanoo.

Lisäksi rakennusurakoiden aloituksia on siirretty raaka-aineiden kustannusten hintanousun vuoksi, mikä on aiheuttanut painetta nostaa uusien asuntojen hintoja. Tämä vaikutus näkyy SKVL:n mukaan myös pientalojen rakentamisessa ja tonttien kysynnän rauhoittumisena.

Ennusteen mukaan vuokramarkkinat ovat toipumassa nopeasti ylitarjontatilanteesta. Ennusteen mukaan tilanne voi kääntyä nopeasti tarjonnan vähenemiseen ja sitä myötä vuokrien nousuun.

”Tällä hetkellä on tärkeää, että vuokrattava asunto on hyvässä kunnossa ja sitä markkinoidaan oikealla vuokratasolla”, Mannerberg sanoo.

Ennusteen mukaan mökkikaupan kuumin vaihe on ohitettu, ja mökkimarkkinoilla on palattu tavallisiin kauppamääriin. SKVL odottaa kesällä tasaisen kysynnän jatkumista, koska myös myöhäinen kevät on vaikuttanut kauppamääriin.

Mökkien kysyntää hidastavat jonkin verran kohonneet rakennuskustannukset.

SKVL:n mukaan kysytyimpiä ovat edelleen ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat mökit.