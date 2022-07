Bitumin hinta nousee, kun Eurooppa pyrkii eroon venäläisperäisistä öljyjalosteista. Bitumin saatavuusongelma aiheutti viikon mittaisen tuotanto­katkoksen osassa Asfalttikallio-yrityksen työmaita.

Bitumin hinta on noussut Venäjän hyökkäyssodan alettua. Asfalttitöitä tehtiin helteisessä säässä Helsingissä heinäkuussa 2018.

Moni Suomen maanteistä on jäämässä tänä kesänä huonoon kuntoon, sillä asfaltin raaka-aineen bitumin hinta on noussut viime kuukausina roimasti. Syynä hinnannousuun on Venäjän aloittaman hyökkäyssodan talousvaikutukset.

Viime vuonna teitä päällystettiin Väyläviraston mukaan 2 700 kilometrin verran. Hintaa päällystämisille tuli noin 180 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna vastaava budjetti nousee 215 miljoonaan euroon, mutta virasto arvioi sillä saatavan enää vain noin 2 300 kilometrin edestä uutta päällystettä.

Uudelleen päällystettyjen kilometrien määrä jää kauas Väyläviraston asettamasta vuotuisesta 4 000 kilometrin tavoitteesta. Väyläviraston mukaan tieverkon kunto säilyisi nykyisellään, jos tavoitteeseen päästäisiin. Tieverkon niin sanottu korjausvelka kasvaa siis tänä vuonna.

Taustalla ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kohoava energian hinta ja Euroopan maiden pyrkimys irtautua venäläisestä öljystä.

Bitumi on asfaltissa käytettävä sidosaine, jota jalostetaan raakaöljystä. Sen osuus tienpäällysteen hinnasta on merkittävä, noin kolmanneksen.

Bitumin hinta nousi toukokuussa 64 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Tilastokeskuksen maanrakennusindeksin mukaan tienpäällysteiden kokonaishinta on noussut vuoden takaiseen verrattuna 35 prosentilla. Kokonaiskustannuksia asfalttitöissä nostaa myös polttoaineiden hinnannousu. Bitumin kanssa sekoitettava kiviaines lämmitetään asfalttiasemalla useimmiten maakaasun avulla.

Vielä muutamia vuosia sitten Suomessa käytettiin pääasiassa venäläisestä raakaöljystä jalostettua bitumia. Se tuli muita edullisemmaksi muun muassa lyhyen kuljetusketjun vuoksi.

”Kun ennen kuljetettiin Pohjanmeren ja Itämeren alueella, nyt tuotetta tulee Välimereltä tai jopa Kreikasta ja Turkista asti. Kuljetusmatka on moninkertainen”, kertoo Suomeen bitumia toimittavan Nynas oy:n toimitusjohtaja Marko Sallinen.

Nynas tiedotti maaliskuussa lopettavansa venäläistä alkuperää olevat raaka-ainehankinnat. Sallinen kertoo yhtiön paikanneen bitumivajetta Ruotsista ja Etelä-Euroopasta tehtävillä kuljetuksilla.

Euroopassa käytetään vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia bitumia, josta Sallinen arvioi noin puolen olevan peräisin venäläisestä raakaöljystä. Kun monet öljynjalostajat pyrkivät samanaikaisesti löytämään korvaajan venäläiselle raaka-aineelle, aiheuttaa se saatavuusongelmia.

Bitumi käytetään asfaltissa sidosaineena ja sitä jalostetaan raakaöljystä. Asfalttitöitä Helsingissä vuonna 2018.

Nynas ei ole onnistunut kesällä täyttämään kaikkia saamiaan bitumitilauksia.

Asfalttikallio oy joutui pitämään kesäkuussa viikon kestäneen tuotantokatkoksen eteläisessä Suomessa sijaitsevilla asfalttiasemillaan, joihin se tilaa bitumin Nynasilta. Tuotanto keskeytettiin väliaikaisesti bitumin saatavuus­ongelman vuoksi, kertoo Asfalttikallion toimitusjohtaja Mikko Mäkelä.

Mäkelä kertoo hinnannousun näkyneen yrityksen saamissa tilauksia.

”Asiakkaat ovat varovaisia ja ovat vetäneet hankkeita jäihin tai viivästyttäneet niitä. Väyläviraston investointihankkeita ei ole lähtenyt käyntiin niin paljon, kuin olisimme toivoneet.”

Suomen päällystystöiden markkinajohtaja Peab käyttää edelleen venäläistä bitumia. Peab ei antanut aiheesta haastattelua HS:lle, mutta kommentoi asiaa sähköpostitse.

Yhtiö kertoo saavansa bituminsa kansainväliseltä toimittajalta, jonka kanssa Peab solmi toimitus­sopimuksen ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista. Sodan alettua Peab on saanut yhteensä yhdeksän bitumitoimitusta, joista viisi on alkuperältään venäläisiä.

Peab ei ole kokenut saatavuusongelmia bitumissa.

Valtion tietyöt ovat suomalaiselle asfalttialalle suurin tilausten lähde. Tilauksia tekevät lisäksi kunnat ja yksityiset yritykset.

Noin kolmannes Asfalttikallion liikevaihdosta tulee valtion tilaamista tietöistä. Peab arvioi tilauksistaan noin 60–70 prosenttia tulevan julkiselta sektorilta.

Ely-keskukset kilpailuttavat maanteiden päällystysurakoiden sopimukset. Sopimuksissa bitumin hinta on sidottu indeksiin, joten asfalttiyhtiö ei joudu hinnannousun maksajaksi. Kunnilla käytännöt vaihtelevat, ja yksityisellä puolella indeksiin sitomista ei yleisesti käytetä.

Asfalttialan toimijoiden mukaan Väyläviraston arvio 2 300 päällystetystä kilometristä vuonna 2022 on optimistinen, sillä raaka-ainehinnat nousevat yhä.

Lyhyet päällystyskilometrit tarkoittavat pienempää tarvetta asfalttityöntekijöille. Asfalttikallion Mäkelä sanoo olevansa huolissaan siitä, pysyvätkö osaavat työntekijät alalla, jos töiden määrä jää tulevina vuosina pieneksi.

”Kalustoa ja koneita saa kaupasta mutta osaavaa henkilökuntaa ei. Se häviää, jos alaan ei satsata.”

Asfalttialan etujärjestö Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö kertoo saaneensa kevään aikana yhteydenottoja jäsenyrityksiltä siitä, miten ne voisivat tarvittaessa tehdä lomautuksia työehtosopimusten ja lakien puitteissa.

Syrjön mukaan alalla on yleistä solmia päällystyskauden eli touko–lokakuun ajalle määräaikaisia työsopimuksia, joissa lomauttaminen ei ole mahdollista.

Peabissa ja Asfalttikalliossa ei ole tehty kevään ja kesän aikana lomautuksia.

Euroopan unioni hyväksyi kesäkuun alussa kuudennen Venäjää vastaan kohdistetun pakotepaketin. Pakotteet kieltävät öljyvalmisteiden ja muuta kautta kuin putkea pitkin kuljetettavan raakaöljyn tuonnin Venäjältä.

Venäläisen bitumin käyttö voi kuitenkin vielä jatkua Suomessa, sillä öljyjalosteiden osalta pakotteet tulevat voimaan kahdeksan kuukauden siirtymäajan jälkeen alkuvuonna 2023. Lisäksi asetus mahdollistaa ennen pakotteiden voimaantuloa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanon tietyin ehdoin.

Lue lisää: Suomen Pankin ekonomisti: EU:n öljypakotteet leikkaavat Venäjän vientituloja tuntuvasti – ”Venäjän talouden luisu on vasta alussa”

Asfalttikallio ei odota pakotteiden vaikuttavan toimintaansa, sillä yritys on siirtynyt pois venäläisperäisistä raaka-aineista. Peab kertoo lopettavansa venäläistä alkuperää olevien öljyjalosteiden ostot vuoden loppuun mennessä.

Nynasin Sallinen uskoo asfalttialan saatavuus­ongelmien ratkeavan, vaikka eurooppalaiset maat eivät ole vielä onnistuneet irtaantumaan venäläisestä öljystä.

”Iso muutos voi tuoda myös hyvää, vaikka korvaavien materiaalien löytäminen vie aikaa. Muun muassa asfaltin kierrättämistä kehitetään jatkuvasti.”

Valtion teiden päällystysmäärät jäävät tänä kesänä noin 2 300 kilometriin.

Maanteiden päällystyskilometrit jäänevät entistä lyhyemmiksi vuonna 2023. Väylävirasto arvioi ensi vuoden budjetin laskevan noin 125 miljoonaan euroon.

Asfalttiyritykset toivoisi määrärahoihin kasvua, koska ne eivät odota materiaalihintojen laskevan ja huonokuntoisten tieosuuksien määrä on nousussa.

”Alalla on resurssit siihen, että voisimme tehdä 4 000–5 000 kilometrin edestä päällystystöitä vuosittain”, sanoo Mäkelä.

Väyläviraston mukaan päällystettyjä maanteitä on Suomessa noin 50 000 kilometriä. Niistä huonokuntoisia on noin 7 350 kilometriä.