Rikkaiden demokraattisten maiden hanke on vastaveto Kiinan valtavalle Vyö- ja tie -hankkeelle.

Saksassa kokoontuneet G7-maiden johtajat kertoivat maanantaina suunnitelmasta, jossa maat tulisivat sijoittamaan 600 miljardia dollaria eli vajaat 570 miljardia euroa infrastruktuurihankkeisiin kehittyvissä valtioissa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Rikkaiden demokraattisten valtioiden hanke on vastaus Kiinan suureen Vyö ja tie -hankkeeksi kutsuttuun investointiohjelmaan.

Vuonna 2013 julkistetussa hankkeessa Kiina on sijoittanut yli 840 miljardia Yhdysvaltain dollaria teiden, siltojen, sairaaloiden ja muun infrastruktuurin rakentamiseen noin 163 maassa. Useimmat kohteista sijaitsevat Afrikassa, Keski-Aasiassa tai Etelä-Amerikassa.

Viime syksynä julkaistun tutkimuksen mukaan Kiinan hankkeen aikana tekemät läpinäkymättömät sopimukset ovat kuitenkin jättäneet monia pienituloisia valtioita suuriin velkoihin, joita ne eivät kykene maksamaan.

Tutkimuksen mukaan investointiohjelma oli kerryttänyt kohdemaille niin kutsuttua piilotettua velkaa yli 385 miljardin dollarin arvosta.

Lisäksi yli kolmannes tutkimuksessa tarkastelluista projekteista oli keskellä korruptiosyytteitä ja paikallisten protesteja.

G7-maat kertoivat omasta suunnitelmastaan jo viime kesänä, mutta silloin hankkeen rahoitus oli vielä epäselvä.

Nyt G7-johtajat kertoivat suunnitelmistaan kerätä viiden vuoden aikana 600 miljardia dollaria investointeihin keski- ja matalatuloisissa maissa.

BBC:n mukaan Yhdysvallat on luvannut kerätä summasta 200 miljardia dollaria ja Euroopan unioni 300 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tähdensi kokouksen yhteydessä, että hankkeessa ei ole kyse avustuksista tai hyväntekeväisyydestä.

”Se tulee olemaan investointi, joka tuottaa tuottoja kaikille”, Biden sanoi.

Bidenin mukaan hanke auttaisi maita näkemään konkreettisia hyötyjä yhteistyön tekemisestä demokratioiden kanssa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi BBC:n mukaan, että hankkeen tavoitteena on esittää maailmalle positiivinen ja voimakas investointi-impulssi. Von der Leyenin mukaan näin kehittyville maille voidaan näyttää, että heillä on vaihtoehto.

G7-maiden hanke tullaan kohdistamaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, maailmanlaajuisen terveyden parantamiseen, sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen ja digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen.

Esimerkkejä suunnitelman yksittäisistä hankkeista ovat BBC:n mukaan aurinkovoimahanke Angolassa, rokotteiden valmistukseen tarkoitettu laitos Senegalissa ja yli 1 600 kilometrin merenalainen telekommunikaatiokaapeli, joka yhdistäisi Singaporen Ranskaan Egyptin ja Afrikan sarven kautta.

Vuoden aikana on muuttunut myös hankkeen nimi. Viime vuonna Build Back Better World -nimellä esitelty hanke oli nyt saanut nimen Partnership for Global Infrastructure.

Yhdysvaltalainen erityisesti politiikkaa seuraava media Politico arvioi, että nimenmuutoksen taustalla ovat presidentti Bidenin vaikeudet saada sisäpoliittista Build Back Better -hankettaan maan senaatissa läpi.