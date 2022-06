Nesteen 4,5 miljardin euron investointiohjelma muuttaa yhtiötä ainakin kahdella tavalla, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Euroopassa käydään sotaa, maailman öljymarkkinat ovat myllerryksessä, Venäjä katkoo maakaasutoimituksia EU-maihin ja maailmantalous uhkaa luisua taantumaan. Olosuhteet miljardiluokan teollisen investointipäätöksen tekemiseen voisivat olla helpommatkin, mutta polttoainejalostaja Neste ei peräänny mittavista investointiaikeistaan.

Maanantaina yhtiö kertoi tehneensä lopullisen päätöksen uuden jalostamon rakentamisesta Hollannin Rotterdamiin. Päätöstä oli valmisteltu yli vuoden verran. Maaliskuussa 2021 Neste kertoi hylkäävänsä Porvoon uuden jalostamon mahdollisena sijoituspaikkana, ja laskelmia tehtiin enää Rotterdamia silmällä pitäen. Vaikka juuri nyt ilmassa on paljon epävarmuutta, Neste arvioi uusiutuvien polttoaineiden kysynnän kasvavan tulevaisuudessa niin, että perusti investointipäätöksen tälle arviolle.

”Päätös perustuu uusiutuvien tuotteiden kysynnän merkittävään kasvuun asiakkaiden korkeampien ilmastotavoitteiden myötä”, yhtiö perusteli tiedotteessa.

Erityisen vahvasti Neste tuntuu uskovan uusiutuvien lentopolttoaineiden kysynnän lisääntymiseen. Lentoyhtiöt ovat luvanneet vähentää päästöjään, ja toistaiseksi markkinoilla ei ole muuta ratkaisua kuin uusiutuvat polttoaineet.

Rotterdam on Nesteen viime vuosien suurin yksittäinen investointi, jonka arvoksi yhtiö arvioi 1,9 miljardia euroa. Kaikkiaan yhtiöllä on nyt käynnissä noin 4,5 miljardin euron arvosta uusia jalostamoinvestointeja eri puolilla maailmaa.

Pisimmällä on Singaporen jalostamon laajennus, jonka on tarkoitus valmistua ensi vuonna. Investoinnin arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Kaliforniassa, Yhdysvalloissa Neste on investoimassa noin 900 miljoonaa euroa jättimäisen Martinezin-jalostamon muutostöihin, joissa vanha öljynjalostamo muutetaan uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon sopivaksi. Martinez on Nesteen ja amerikkalaisen Marathon Petroleumin yhteishanke. Jalostamon on tarkoitus aloittaa tuotanto jo tämän vuoden lopulla.

Lisäksi yhtiö investoi noin 200 miljoonaa euroa nykyisen Rotterdamin-jalostamonsa lentopolttoainetuotannon kasvattamiseen.

Yhdessä näiden investointien on tarkoitus yli kaksinkertaistaa Nesteen nykyinen uusiutuvien polttoaineiden vuotuinen tuotantokapasiteetti. Vuoden 2026 lopulla Nesteen pitäisi kyetä tuottamaan 6,8 miljoonaa tonnia uusiutuvia polttoaineita vuodessa, kun nykyinen kapasiteetti on 3,3 miljoonaa tonnia.

Investointitahti on hurja. Päälle tulevat vielä viime vuosien merkittävät yrityskaupat, jotka nekin ovat satsauksia kasvuun. Neste on haalinut Yhdysvalloista ja Euroopasta jäterasvoja kerääviä ja välittäviä yrityksiä turvatakseen raaka-aineiden saannin.

Investoinnit muuttavat Nestettä ainakin kahdella tapaa.

Ensinnäkin perinteisen öljynjalostuksen merkitys Nesteen tulokselle vähenee entisestään. Jo nyt uusiutuvat polttoaineet tuovat valtaosan yhtiön tuloksesta ja ovat hurjasti kannattavampaa bisnestä. Uusiutuvien jalostusmarginaali oli viime vuonna yli 800 dollaria barrelilta, öljynjalostuksen 10 dollaria.

Silti Neste pysyy merkittävässä määrin fossiiliyhtiönä. Viime vuonna yhtiö myi runsaat 10 000 tonnia erilaisia öljytuotteita, kun uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärä oli noin 3 000 tonnia. Porvoon öljynjalostamon 12,5 miljoonan tonnin tuotantokapasiteetti on uusien jalostamoinvestointienkin jälkeen lähes kaksinkertainen yhtiön uusiutuvien kapasiteettiin nähden.

Toisekseen investointien kohdistuminen Suomen ulkopuolelle kertoo, että Nesteestä tulee merkittävästi kansainvälisempi yhtiö.

Martinezin-jalostamon käynnistyessä tämän vuoden lopulla Nesteellä on tuotantoa kolmessa maanosassa, ensimmäisenä alansa yrityksenä. Se on merkittävä välietappi kansainvälistymisen polulla, jolla ensimmäisen askeleen Neste otti vuonna 2010, kun jalostamo Singaporessa käynnistyi.

Jatkossa myös tuotekehitystä ja innovaatioita tehdään enenevässä määrin Suomen rajojen ulkopuolella.Yhtiön uusi tuotekehityskeskus tulee Singaporeen. Uutta kemikaali- ja polymeeribisnestä, johon Neste kovasti uskoo, johdetaan Saksasta.

Kuten Rotterdam-päätöksen yhteydessä nähtiin, maailmalle yhtiötä vetävät monet luonnolliset syyt. Yksi niistä on sijainti lähellä raaka-ainevirtoja ja asiakkaita.

Ei Suomi aivan osattomaksi Nesteen investoinneista ole jäämässä. Porvoon-jalostamon päivittämiseen yhtiö laittoi hiljattain yli 600 miljoonaa euroa. Porvoossa yhtiö selvittää myös vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja hiilidioksidin talteenottojärjestelmän rakentamista. Investointi vähentäisi merkittävästi jalostamon ja koko Suomen päästöjä. Neste on varmistanut investoinnille jo lähes 90 miljoonan euron EU-tuet.

Porvoon-jalostamoaan yhtiö joutuu vaalimaan jo siksi, että sillä on keskeinen rooli Suomen energiahuoltovarmuuden turvaamisessa. Valtio ja muut suomalaiset ankkuriomistajat pitävät huolta siitä, että yhtiön pääkonttori – ja verotulot – säilyvät Suomessa.

Silti investointien kohdistuminen kertoo yhtiön suunnan. Juuret ovat Suomessa, mutta tulevaisuus maailmalla.