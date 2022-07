Aurinkopaneeleiden suosio on ollut viime vuosina muutenkin kasvussa, mutta sähkön hinnan nousu on räjäyttänyt kysynnän. Moni joutuu kuitenkin odottamaan asennusta pitkään, sillä pula materiaaleista ja asentajista venyttää jonotusaikoja.

Aurinkopaneeleiden asennusta omakotitalon tai mökin katolle voi joutua odottamaan tällä hetkellä useita kuukausia.

Energiayhtiö Heleniltä kerrotaan, että aurinkopaneelien jonotusaika on tällä hetkellä noin kolmesta neljään kuukautta. Esimerkiksi viime kesänä jonotusaika oli 6–8 viikkoa.

”Normaalisti jonotusaika on neljästä kuuteen viikkoa, nyt se on kaksinkertaistunut”, sanoo taas Lumme-energian liiketoimintapäällikkö Joonas Kinnunen.

Pitkiin jonotusaikoihin vaikuttavat kasvanut kysyntä, materiaalipula ja puute ammattitaitoisista asentajista.

Aurinkopaneeleiden suosio on ollut viime vuosina muutenkin kasvussa, mutta sähkön hinnan nousu on HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan räjäyttänyt kysynnän.

”Kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kuukauden aikana”, kertoo Solarvoiman kehitysjohtaja Janne Käpylehto. Solarvoimalla paneeleja pitää odottaa tällä hetkellä noin viisi viikkoa.

Aurinkopaneelit ovat viime vuosina tuottaneet sähköä lähinnä asukkaiden omiin käyttötarpeisiin, mutta nyt ylijäämäenergia voi olla hyvä bonus, joka vähentää aurinkopaneelien takaisinmaksuaikaa.

”Sähkön pörssihinta on tällä hetkellä päiväsaikaan korkea. Se on johtanut siihen, että aurinkovoiman taloudellinen kannattavuus on valtavan hyvä ja aurinkovoimalalla omakotitaloissa tekee hyvät rahat. Ulos myyty sähkö menee suurin piirtein pörssihinnalla ulos”, Käpylehto sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Lähienergialiiton toiminnanjohtaja Tapio Tuomi.

”Aiemmin aurinkosähköjärjestelmät mitoitettiin siihen, että pyrittiin välttämään ylijäämäsähkön myymistä verkkoon. Nyt on niin päin, että spot-hinnat ovat niin korkeat, että ylijäämäsähkön myyminen on järkevää”, hän sanoo.

Kysyntään ei kuitenkaan pystytä täysin vastaamaan, sillä Suomessa on pulaa ammattitaitoisista aurinkopaneeleiden asentajista, haastateltavat kertovat.

”Asentajapula näkyi jo viime vuonna, mutta nyt tilanne on taas vähän pahempi”, sanoo Helenin auringon ja tuulen tuotekehityksen vetäjä Minna Junnikkala.

Junnikkalan mukaan Suomessa koulutetaan liian vähän sähköasentajia, joilla on lupa asentaa aurinkosähköjärjestelmiä.

”Asentajien koulutus on oma prosessinsa. Puhutaan erikoistyöstä. Asennuskapasiteetin kasvattaminen kysynnän suhteen on iso haaste”, sanoo myös Lumme-energian Kinnunen.

Oman lisänsä jonoihin tuo myös materiaalipula.

”Joillain tukkureilla on käytännössä varastot tyhjinä”, Janne Käpylehto sanoo.

Erityisesti pulaa on inverttereistä. Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasasähkön sähköverkossa käytettäväksi vaihtosähköksi.

”Inverttereiden materiaalit tulevat pääsääntöisesti Kiinasta. Siellä oli keväällä tehtaita kiinni koronasulkujen takia”, sanoo Helenin Junnikkala.

Komponenttien toimitusajat venyvät myös globaalien logistiikkaongelmien takia.

”Suurin haaste on rahdin saapuminen Eurooppaan ja Suomeen. Puhutaan kolmen kuukauden toimitusajoista”, Joonas Kinnunen sanoo.

Tyypillisesti aurinkopaneeleita myyvät yritykset hankkivat aurinkopaneelit etukäteen varautuessaan asennuskauden alkuun. Haastateltavat kertovatkin, että toistaiseksi heillä riittää varastoissa vielä laitteita.

Sitä, miten materiaalipula vaikuttaa ensi vuoteen, on vielä vaikeaa sanoa.

”Toivon, että Kiinassa rakennetaan uusia tuotantolinjoja. Sitä se vaatii”, Helenin Junnikkala sanoo.

”Uskoisin, että tämä tilanne jatkuu aika pitkään, mutta jatkuuko ensi vuoden, sitä on vaikeaa sanoa. Parhaillaan käymme läpi ensi kevään tilannetta.”

Lumme-energian Kinnunen uskoo, että pitkistä jonotusajoista tulee ”uusi normaali”. Ensi keväänä todennäköisesti puretaan ennätyksellistä asennussumaa, sillä talvella kaikkia asennuksia ei pystytä tekemään, hän sanoo.

”Jos vielä tänä vuonna ostaa aurinkosähköjärjestelmän ja saa sen tälle vuodelle, niin saa olla tyytyväinen. Ensi vuonna jos helmikuussa tekee kauppaa, niin paneelit saa todennäköisesti loppukesästä. Asennuskapasiteettia on rajallinen määrä ja kysyntä kasvaa niin kovasti, että en usko, että tämä tulee tästä helpottumaan”.