Lontoo

Britannian EU-ero eli brexit aiheuttaa edelleen tuntuvia ongelmia maan autoteollisuudelle.

”Brexit on ollut järkytys, eikä se ole edelleenkään valmis. Uutta sääntelyä on tulossa vielä paljon”, Britannian autoalan etujärjestön SMMT:n johtaja Mike Hawes kertoi toimittajille tiedotustilaisuudessa Lontoossa tiistaina.

Siinä missä Britannian ja EU-maiden väliset toimitukset sujuivat ennen yön yli, nyt aikaa on varattava kaksi vuorokautta. Brexit-byrokratia lisää kustannuksia ja venyttää aikatauluja.

Britannian autoalan etujärjestön Mike Hawesin mukaan alan ykköshuoli on energian korkea hinta.

Hawesin mukaan hyvää on kuitenkin se, että EU ja Britannia saivat ylipäätään kauppa- ja yhteistyösopimuksensa kasaan. Sopimus on lisännyt luottamusta tulevaisuuteen, mikä puolestaan on rohkaissut investoijia.

Mustia pilviä horisonttiin nostattaa kuitenkin EU:n ja Britannian kiista brexit-sopimuksen Pohjois-Irlannin lisäpöytäkirjasta. Brittihallitus on jo lähtenyt rukkaamaan omin luvin brexit-sopimusta, mikä voi johtaa kärjistyessään kauppasotaan ja EU:n asettamiin rangaistustulleihin.

”Sijoittajille on olennaista, että Britannia on luotettava investointikohde. Tähän kuuluu se, että suurimman kauppakumppanin kanssa on turvattu kauppasuhde”, Ford-yhtiön Britannian-johtaja Tim Slatter painotti vakauden merkitystä.

Ford ilmoitti viime syksynä 230 miljoonan punnan [noin 265 miljoonan euron] investoinneista Halewoodin-tehtaalleen Liverpoolissa. Osa rahoista tuli valtion rahastosta, joka tukee päästöttömien kulkuneuvojen kehittämistä.

Autoalalle on ollut jo nyt pettymys, että EU:n ja Britannian väliset työryhmät tulevan yhteistyön kehittämiseksi eivät ole vieläkään päässeet käyntiin.

”Haluaisimme dialogia. Useimmat ongelmat ovat samoja kuin [muuallakin] Euroopassa”, Hawes sanoi.

Kauppasopimuksesta koituu myös uusia velvoitteita.

Ensi vuonna tiukkenevat alkuperämaa­vaatimukset. Brittiviejien pitää todistaa, että tarpeeksi iso osa autosta on peräisin Britanniasta tai EU:sta. Tämä iskee etenkin sähköautojen akkuihin, joiden kotimaantuotantoon Britannia yrittää nyt panostaa.

Britannian korkea inflaatio sekä jo ennestään huimat energian hinnat iskevät myös autoteollisuuteen.

SMMT:n laskujen mukaan alan energiakulut kasvavat tänä vuonna puolella. Eturyhmän mukaan sähkön hinta Britanniassa on Euroopan autonvalmistajamaiden kalleinta ja 59 prosenttia korkeampaa kuin EU:ssa keskimäärin.

”Viime vuonna brittituottajat olisivat voineet säästää lähes 50 miljoonaa puntaa [noin 58 miljoonaa euroa] energiakuluissa, jos ne olisivat ostaneet [tuotteet] EU:sta Britannian sijaan”, STTM:n tiedote toteaa.

Sekä uusien että käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet Britanniassa rajusti.

Rekkoja ja muita ammattiajoneuvoja valmistavan DAF-yhtiön on pitänyt jopa rajoittaa tilausten vastaanottoa. Valmistuskustannukset nousevat niin kovaa vauhtia, että asiakkaille uhkaa tulla ikäviä yllätyksiä.

”Olemme joutuneet sanomaan [asiakkaille], että tämä on minimihinta, ja puhutaan sitten lisää [jos tulee lisäkustannuksia]”, DAF:n Britannian-johtaja Laurence Drake kertoi tiistaina.

Monet DAF:n asiakkaista lykkäsivät rekkahankintojaan brexitin ja pandemian takia. Sillä välin hinnat ovat karanneet puolentoista vuoden takaisesta.

Britannian hallitus päätti jo vuonna 2020, että uusien bensiinillä ja dieselillä käyvien henkilö- ja pakettiautojen myynti päättyy 2030 mennessä.

Euroopan unioni on puolestaan kieltämässä uusien polttomoottoriautojen myynnin vuodesta 2035 lähtien. Euroopan unionin neuvosto pääsi asiasta sopuun tällä viikolla.

Hawesin mukaan Britanniassa koko autoteollisuus on brittihallituksen asettaman vuoden 2030 rajapyykin takana: kyse on vain siitä, kuinka nopeasti yhtiöt ehtivät tavoitteeseen.

Suurin hidaste on infrastruktuuri eli sähköautojen kattavan latauspisteverkoston rakentaminen.

Britanniassa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa täyssähköautoa. Kuvan autoa ladattiin Lontoossa viime lokakuussa.

Luksusautomerkki Lotus aikoo sähköiseksi jo ensi vuonna.

Lotuksen johtajan Matt Windlen mukaan kaikki yhtiön uudet päälinjojen autot ovat täyssähköisiä 2023 lähtien.

Vaikka tavalliset brittiperheet ja keskivertoautoilijat tuskailevat inflaation kanssa, ei hintojen nousu ole ollut ongelma Lotuksen asiakkaille. Yhtiö on kuulemma myynyt viimeisen 12 kuukauden aikana enemmän autoja kuin aikaisemman kuuden vuoden.

”Yritämme pitää ne hinnat, joilla autot tilataan”, Windle kertoi toimittajille.