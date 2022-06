Nikkelimiljardööri Vladimir Potanin on toistaiseksi enimmäkseen välttynyt länsimaiden pakotteilta.

Britannia kertoo asettaneensa uusia pakotteita muun muassa Venäjän toiseksi rikkaimpana henkilönä pidetylle oligarkki Vladimir Potaninille.

Britannia perustelee päätöstään muun muassa sillä, että Potanin on tukenut presidentti Vladimir Putinin hallintoa ja jatkanut omaisuutensa kerryttämistä myös Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Potanin on Venäjän hyökkäyksen jälkeen haalinut itselleen yhtiöidensä kautta omistuksia muun muassa Rosbank- ja Tinkoff-pankeista.

Britannian listalle Potanin vaikutti päätyvän juuri Rosbank-omistuksensa vuoksi.

Britannian pakotelistauksen mukaan Potanin sisällytettiin sanktioihin, koska hän on hyötynyt Venäjän hallinnon toimista tai tukenut niitä omistamalla tai kontrolloimalla Rosbankia. Pakotelistauksen mukaan ”Rosbank jatkaa liiketoimintaa Venäjän finanssipalvelusektorilla, joka on strategisesti merkittävä Venäjän hallinnolle”.

Ranskalainen Societe Generale -pankki kertoi huhtikuussa myyvänsä osuutensa venäläisestä Rosbankista ja vakuutustoimintonsa Venäjällä Potaninin hallinnassa olevalle sijoitusyhtiölle Interros Capitalille.

Societe Generale oli ollut Rosbankin omistajana yli 15 vuotta ja omisti siitä viime vuodet 99 prosenttia.

Miljardööri Potaninin arvokkain omaisuuserä on osuus nikkelijätti Norilsk Nickelista, joka tunnetaan myös nimellä Nornickel. Reutersin mukaan hän omistaa maailman suurimmasta palladiumin ja jalostetun nikkelin tuottajasta 36 prosenttia.

Nikkeliyhtiö omistaa myös Harjavallan nikkelitehtaan. Kaivosyhtiö Nornickel Harjavalta omisti vielä huhtikuuhun asti myös 40 prosentin osuuden jääkiekkojoukkue Helsingin Jokereista.

Talousmedia Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan Vladimir Potanin on maailman 33. varakkain ihminen. Listauksen mukaan hänen omaisuutensa arvo on kasvanut yli kuudella miljardilla dollarilla kuluvan vuoden aikana.

Potanin on toistaiseksi enimmäkseen välttänyt länsimaiden pakotteet. Kanada tosin asetti oligarkille pakotteita jo huhtikuussa.

On epäilty, että Potanin on pysynyt pakotteiden ulkopuolella juuri Nornickelin vuoksi. Suuren omistusosuutensa lisäksi Potanin on yhtiön toimitusjohtaja.

Bloombergin mukaan välittömästi ei ollut selvää, ulottuvatko Potaninille asetetut sanktiot myös Nornickeliin. Omilla verkkosivuillaan Nornickel sanoo tuottavansa 22 prosenttia maailman korkealaatuisesta nikkelistä ja 44 prosenttia palladiumista.

Britannian hallituksen tiedotteen mukaan Potaninille asetetut pakotteet estävät kaikkia Britannian kansalaisia tai yrityksiä toimimaan sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien kanssa, jotka pakotteiden kohteeksi valittu henkilö omistaa tai kontrolloi.

Reutersin mukaan Britannia kertoi kaikkiaan 13 uudelle henkilölle asetetuista pakotteista. Henkilöiden joukossa on muun muassa liike-elämän ja finanssimaailman henkilöitä.

”Niin kauan kun Putin jatkaa kammottavaa hyökkäystään Ukrainaan, tulemme käyttämään sanktioita heikentääksemme Venäjän sotakoneistoa. Tämän päivän sanktiot näyttävät, että mitään tai ketään ei ole poissuljettu, Putinin sisäpiiri mukaan luettuna”, Britannian hallinnon edustaja sanoo tiedotteessa.