Tavoitteena on tuottaa uudenlaista lentopolttoainetta noin miljoona kuutiometriä vuodessa. Määrä vastaa suurin piirtein koko Ruotsin Arlandan lentokentän vuosittaista lentopolttoainetarvetta.

Tukholma

Suomalainen St1 ja ruotsalainen Vattenfall ryhtyvät yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa päästötöntä synteettistä sähköpoltto­ainetta lento­matkustamisen tarpeisiin.

Energiayhtiöt kertoivat uudesta yhteistyöstä torstaina lehdistötilaisuudessa Tukholmassa, jossa St1:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie esiintyi Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borgin kanssa.

Yhtiöiden tavoite kantaa vuosien päähän, ja lopulta tavoitteena on tuottaa uudenlaista lentopolttoainetta noin miljoona kuutiometriä vuodessa. Määrä vastaa suurin piirtein koko Ruotsin Arlandan lentokentän vuosittaista lentopolttoaine­tarvetta. Yhtiöt näkevät päästöttömässä lentopoltto­aineessa merkittävän mahdollisuuden, kun maailman valtiot pyrkivät saavuttamaan päästötavoitteensa.

”Tämä on äärimmäisen merkittävä ja tärkeä projekti, jonka koon kautta voi havaita, miten suuri tämä alla oleva ongelma on. Eli fossiilisen energian ongelma. Tarvittavan vihreän siirtymän koko on valtava”, Talvitie sanoi lehdistö­tilaisuuden jälkeen.

Yhtiöt ovat nyt solmineet aiesopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt aikovat luoda polttoaineen tuotannon vaatiman arvoketjun. Polttoaineen tuotannon on määrä alkaa vuonna 2029. Talvitien mukaan miljoonan kuutiometrin tavoitteeseen voitaisiin yltää kymmenen vuoden sisällä tuotannon aloittamisesta.

Projektissa Vattenfallin vastuulla on tarvittavan sähkön tuotanto ja St1:n vastuulla lopullisen tuotteen tuominen markkinoille.

Vattenfallin tavoitteena on kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimaan perustuva vedyn tuotannon infrastruktuuri. St1 puolestaan tuottaisi Vattenfallin tuottamasta fossiilivapaasta vedystä lopputuotteen eli synteettisen lentopolttoaineen.

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg sanoo St1:n jakavan Vattenfallin ajatuksen ilmastokysymyksiin kytkeytyvästä bisnesstrategiasta.

”Olemme puhuneet yhteistyöstä jo pitkään. Meillä on sama näkemys ilmastohaasteista ja bisnesstrategiasta, jossa yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen on liiketoiminta­strategian ydin”, Borg sanoo.

Suomalaisella St1:llä on jo entuudestaan merkittäviä hankkeita Ruotsissa. Esimerkiksi St1:n jalostamolla Göteborgissa rakennetaan parhaillaan uutta biojalostamoa, jonka vuotuinen tuotanto­kapasiteetti on 200 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuonna 2023.