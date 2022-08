Herkkumaan tehdas Hämeenlinnassa sähköistää höyryn tuotannon, mikä säästää 300 000 litraa polttoöljyä vuodessa.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama fossiilisten polttoaineiden kallistuminen ja toimitushäiriöt voivat panna vauhtia uusien, päästöttömien teknologioiden yleistymiseen Euroopassa.

Näin tapahtuu ainakin Hämeenlinnassa, missä vihannessäilykkeitä, kastikkeita ja hilloja valmistava Herkkumaa aikoo ottaa käyttöön aivan uudenlaista teknologiaa päästäkseen eroon polttoöljyn käytöstä tuotannossaan.

Nykyisellään yhtiö polttaa noin 300 000 litraa polttoöljyä vuodessa tuottaakseen höyryä, joka on elintarvikkeiden tuotannossa keskeisessä osassa.

”Koko prosessi on höyryn varassa”, yhtiön toimitusjohtaja Atte Rekola kuvaa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, vuoden loppuun mennessä yrityksen öljy­käyttöinen höyrylaitos on korvattu uudella laitoksella, joka tuottaa höyryä päästöttömästi sähköllä.

Teknologian Herkkumaalle toimittaa lappeenrantalainen Elstor.

Laitoksen ydin on yhtiön kehittämä lämpöakku, joka varastoi sähkön lämpöenergiaksi. Sähkövastukset lämmittävät akun, jonka materiaalirakenne on Elstorin kehittämä ja visusti varjelema. Sen verran yhtiö materiaaleista paljastaa, etteivät ne sisällä harvinaisia maametalleja, joiden saatavuus voisi olla ongelma. Energia puretaan höyrynä.

Herkkumaan laitokselle tuleva sähkö on alkuperätakuulla ostettavaa fossiilitonta sähköä, eli prosessi on päästötön.

Herkkumaalle pääsyy investointiin onkin päästöjen vähentäminen.

”Meille tulee paljon kyselyitä hiilijalanjäljestä”, Rekola kertoo.

Paine päästövähennyksiin ei tule ainoastaan kuluttajilta vaan myös yritysasiakkailta. Kauppa- ja ravintolaketjut ovat alkaneet asettaa koko toimitusketjunsa kattavia päästö­vähennystavoitteita, joten ne ovat entistä kiinnostuneempia myös toimittajiensa päästöistä. Rekola näkee hiilijalanjäljen pienentämisen myös mahdollisena myynti­argumenttina vientimarkkinoilla.

Viime kuukausina yhtälöön on tullut mukaan toinen iso tekijä, kustannukset. Öljyn hinta nousi ensin Venäjän hyökkäyssodan alussa voimakkaasti. Viime viikkoina hinta on kääntynyt jälleen laskuun.

Öljyn hinnan voimakkaat vaihtelut ovat tehneet myös yrityksen tuotantokustannusten ennakoinnista vaikeaa. Se hankaloittaa tuotteiden hinnoittelua, kun yhtiö tarjoaa niitä vähittäiskauppaan myyntiin. Valikoimajaksot ovat kuukausien mittaisia.

Myös sähkön hinta on noussut fossiilisten polttoaineiden mukana, mutta varastointi mahdollistaa sähkön kulutuksen ajoittamisen hetkiin, jolloin sähkö on halvempaa eli tyypillisesti yöaikaan.

Elstorin toimitusjohtaja Kari Suninen kertoo, että maakaasun ja öljyn hinnan nousu näkyy yhtiön saamissa yhteyden­otoissa.

”Talven aikana esittelimme tätä ratkaisua, ja nyt näistä hyvin monet yritykset palaavat asiaan.”

Investointiin liittyy riskejä, sillä teknologia on hyvin uutta. Elstor on perustettu vuonna 2017, ja tätä ennen yhtiö on toimittanut vain yhden pilottilaitoksen, jota toinen elintarvikealan yritys on käyttänyt nyt vuoden verran.

Hankinnan kynnystä kuitenkin madalsi olennaisesti se, että hanke sai Business Finlandin energiatehokkuuden ja uuden teknologian investointitukea, joka kattaa noin kolmanneksen investoinnin arvosta.

Höyryn tuotannon sähköistämisen nyt mahdollistaa myös se, ettei yhtiö viisi vuotta sitten toteuttanutkaan hanketta, jossa se pohti öljyn korvaamista nesteytetyllä maakaasulla eli lng:llä. Asia, josta Rekola nyt iloitsee.

Fossiilista maakaasua markkinoidaan siirtymäkauden polttoaineena, joka tuottaa vähemmän päästöjä kuin muut fossiiliset, mutta Herkkumaa hyppää suoraan siirtymäkauden yli.