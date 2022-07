Yhdysvaltain tärkeimmät osakeindeksit laskivat alkuvuonna prosentuaalisesti eniten vuosikymmeniin.

Torstaina päätökseensä tullut vuoden ensimmäinen puolisko oli Yhdysvaltain osakemarkkinoilla heikoin yli 50 vuoteen.

Maailman merkittävimpänä osakeindeksinä pidetty laaja S&P 500 laski alkuvuoden aikana 20,6 prosenttia ja pelkästään kesäkuun aikana 8,4 prosenttia.

Indeksi ei ole laskenut prosentuaalisesti niin paljon vuoden ensimmäisellä puoliskolla sitten vuoden 1970.

Yhdysvaltalaisia suuryhtiöitä mittaava Dow Jones -indeksi heikentyi kesäkuun loppuun mennessä 15,3 prosenttia. Prosentuaalinen lasku oli suurin sitten vuoden 1962.

Yhdysvaltain kolmesta tärkeimmästä indeksistä eniten puolen vuoden aikana on kuitenkin pudonnut teknologiapainotteinen Nasdaq. Indeksin 29,5 prosentin heikentyminen on suurin prosentuaalinen ensimmäisen vuosipuoliskon pudotus sen historiassa.

S-pankin päästrategi Lippo Suominen muistuttaa, että suurista prosentuaalisista laskuista puhuttaessa on muistettava, mistä tilanteesta vuoteen lähdettiin.

”Finanssikriisin jälkeen Yhdysvaltojen markkinoilla oli lähes 13 vuoteen yksi pikkuisen miinusmerkkinen vuosi, 2018. Kaikki muut vuodet olivat jenkkiosakkeille plussavuosia. Kun otetaan mukaan vielä vuodesta 2020 lähtenyt aivan hillitön nousu, niin kyllä se krapula vaan tulee ennemmin tai myöhemmin. Ja mitä kovemmat juhlat, sitä kovempi krapula jälleen kerran”, Suominen sanoo.

Suominen arvioi, että Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nykyiseen tasoon on jo hinnoiteltu sisälle ainakin pieni taantuma.

”Kesäkuussa nousi yleiseksi mielipiteeksi, että tulee ainakin jonkinlainen taantuma. Siihen asti ajateltiin, että taantuma on vähän kuin riskiskenaario, mutta kukaan ei uskaltanut sanoa sen tulevan. Nyt suurin osa on sitä mieltä, että taantuma tulee, mutta se on aika mieto.”

Suominen tosin huomauttaa, että taantumaennusteissa ollaan aina melko varovaisia.

”Paniikkia ei pidäkään lietsoa. Synkistelyillä on valitettavasti se tapa, että niistä voi tulla itseään toteuttavia.”

Pienen taantuman lisäksi osakkeiden hintoihin on Suomisen arvion mukaan jo hinnoiteltu joko korkotasojen palaaminen kohti normaalia tasoaan tai kohtuullinen yritysten tulosten lasku.

Jos vasta joko korkojen nousu tai tuloslasku on hinnoiteltu osakkeisiin, on laskupotentiaalia vielä jäljellä. Suominen katsoo, että markkinatilanteessa on selvästi edelleen riskejä alaspäin.

Hän muistuttaa, että yritysten tulokset eivät ole vielä juuri lähteneet laskuun. Suomisen mukaan olisi hankala nähdä markkinoiden lähtevän nousuun, kun todennäköisesti edessä oleva tuloksien heikkeneminen ei vielä ole konkretisoitunut markkina­spekulaatioista todellisuuteen.

”Ennakoisivatko markkinat niin paljon, että hinnoiteltaisiin jo se heikkouden jälkeinen uusi nousu ennen kuin heikkoutta on edes nähty? Ehkä me emme ihan niin viisaita ole markkinoilla.”

Osakemarkkinat ovat tarjonneet sijoittajille tänä vuonna lähinnä laskua, mutta korot alkavat nousta kohti normaaleja lukemiaan. Pitäisikö sijoittajien siirtää varojaan korko­sijoituksiin?

”Yrityslainojen korot ovat euroalueella hyvillä yrityksillä tällä hetkellä jo yli kolmen prosentin. Vuosi sitten ne olivat 0,3 prosenttia. Kyllähän se kolme prosenttia on aika paljon houkuttelevampi vaihtoehto kuin 0,3 prosenttia”, Suominen sanoo.

Suominen toteaa, että nykyinen tilanne on erinomainen esimerkki siitä, miksi sijoituksia hajautetaan eri markkinoille.

Synkästä markkinatunnelmasta huolimatta Suominen muistuttaa, että markkinat korjaavat yleensä itse itsensä.

”Talouden heikkeneminen hidastaa inflaatiota, mikä taas tukee taloutta. Yleensä niin vähällä ei päästä, mitä toivotaan, mutta lopulta tilanne ei mene niin synkäksi kuin pelätään.”