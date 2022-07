Lentokenttien ruuhkat vaikuttavat myös osaan Finnairin lennoista, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Matkustajat jonottivat Lontoon Heathrow’lla maanantaina. Pahoja ruuhkia on nähty kesän aikana lentokentillä ympäri Eurooppaa.

Monet Euroopan lentokentät ovat alkukesän aikana kärsineet kaaoksesta, eikä tilanne ole vieläkään rauhoittunut. HS kertoi kenttien hankalasta tilanteesta kesäkuun alussa.

Matkustusrajoituksia on purettu ja moni on halunnut päästä ulkomaille pitkän tauon jälkeen. Siipeensä ottanut ilmailuala ei kuitenkaan ole ehtinyt palautua pandemiasta riittävän nopeasti, ja ala kärsii nyt pahasta työvoimapulasta.

Esimerkiksi Britannian kiireisimmällä lentokentällä Lontoon Heathrow’lla jouduttiin torstaina perumaan kymmeniä lentoja, kertoo Britannian yleisradio BBC. Paikalla olleet matkustajat kuvilivat pitkiä jonoa ”totaalisena kaaoksena”. Moni sai BBC:n mukaan tietää lentonsa perumisesta vasta kentälle saavuttuaan.

Amsterdamin Schipholin kentällä taas kaikkien lentoyhtiöiden lentoja on jouduttu loppukesältä perumaan, sillä kenttä ei ole pystynyt käsittelemään valtavia matkustajamääriä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ruotsin Arlandan kentällä jonokaaos on jatkunut jo useita viikkoja. Jonotusajat ovat venyneet pitkiksi, ja terminaaleja on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan. Kentästä vastaava Swedavia varoittaa ruuhkista myös nettisivuillaan ja kertoo, että ne johtuvat turvatarkastusten työvoimapulasta.

Frankfurtin lentoaseman omistava Fraport on varoittanut, että henkilöstöpula voi aiheuttaa myöhästymisiä Frankfurtissa. Myös saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on joutunut perumaan noin 900 kesälentoaan henkilöstöpulan takia.

Amsterdamin Schipholin lentokentällä suuri osa lennoista on jouduttu perumaan ruuhkien takia. Kenttä on varoittanut, että jonotusajat voivat olla jopa tunteja. Kuva maanantailta.

Lentokenttien ruuhkat ja alan työvoimapula vaikuttavat myös osaan Finnairin lennoista, kertoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Finnairin iltapäivälennot Amsterdamiin on jouduttu perumaan heinä–elokuulta, sillä Schipholin lentokenttä on rajoittanut kentän kapasiteettia. Tämä on Tallqvistin mukaan tietysti asiakkaiden kannalta ”hankala tilanne”, mutta muita massa­peruutuksia ei ole toistaiseksi jouduttu tekemään.

”Sen sijaan on esiintynyt paljon lentojen myöhästelyjä ja viivästyksiä. Totta kai pyrimme aina odottamaan matkustajia, mutta joskus se ei ole mahdollista esimerkiksi jatkolentojen vuoksi”, hän sanoo.

Peruttujen lentojen tilalle on pyritty Tallqvistin mukaan tarjoamaan vaihtoehtoisia reittejä, mutta aina tämä ei ole onnistunut. Jos vaihtoehtoa ei löydy, asiakas voi hakea lipun hinnan hyvitystä.

Helsinki-Vantaan lentokentällä toiminta sujuu Tallqvistin mukaan nyt Euroopan kenttiin verrattuna ”varsin jouhevasti”. Kesäkuun alkupuolella HS kertoi kentän historiallisista ruuhkista.

Hänen mukaansa Helsingissä ollaan todella hyvässä tilanteessa verrattuna moneen muuhun kenttään, vaikka hetkellisesti jonoja ja ruuhkatilanteita voi edelleen syntyä.

”Kentällä on esimerkiksi uudet turvatarkastuslaitteet, joiden myötä laukuista ei tarvitse enää poistaa nesteitä ja elektroniikkaa, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa jonotusta selvästi.”

Keskeinen syy lentokenttien ruuhkille on ilmailualaa vaivaava työvoimapula. Finnairin kohdalla koronapandemian aikana lomautetut työntekijät on saatu Tallqvistin mukaan takaisin ”varsin hyvin”, mutta kaikissa maissa tilanne ei ole yhtä hyvä.

”Monessa maassa lomautuskäytäntöä ei ollut, joten matkustajamäärien romahdettua henkilöstöä irtisanottiin. Nyt kun liikenne on kasvanut voimakasta vauhtia, alalle on täytynyt nopeasti rekrytoida uusia ihmisiä”, hän kertoo.

Lue lisää: ”Nyt taotaan rahaa” – Yksi ammatti­ryhmä on nyt niin pahoissa ongelmissa Helsinki-Vantaan ruuhkissa, että ”kelle tahansa” olisi töitä tarjolla

Finnairillakin lentävän henkilökunnan kohdalla resurssitilanne on Tallqvistin mukaan suhteellisen tiukka ja sairauspoissaolojen johdosta lentoja on jouduttu paikoin perumaan.

Saksassa jonotettiin Düsseldorfin lentoasemalla perjantaina. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on joutunut perumaan satoja kesälentojaan henkilöstöpulan takia.

Tallqvist tunnistaa, että ruuhkatilanteet ovat yleisesti ottaen stressaavia kaikille, sekä jonoissa seisoville asiakkaille että paineen alla olevalle henkilökunnalle.

Hän toivoo kuitenkin matkustajilta kärsivällisyyttä ja ”rauhallista mieltä”. Matkustajamäärät ovat nimittäin nyt valtavia: Finnairilla oli hänen mukaansa toukokuussa 800 prosenttia enemmän asiakkaita kuin viime vuoden toukokuussa.

Tallqvist antaa lentomatkustajille kolme vinkkiä ruuhkien välttämiseksi:

1. Matkusta pelkillä käsimatkatavaroilla, jos mahdollista.

2. Ota käsimatkatavaroihin kaikkein tärkeimmät asiat, kuten lääkkeet, siltä varalta, että ruumaan menevä matkalaukku jää vahingossa jälkeen.

3. Tule lentokentälle riittävän aikaisin, varsinkin, jos kyseessä kenttä, jonka ruuhkista on ollut puhetta julkisuudessa.