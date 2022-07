Vuonna 2007 perustettu ZenRobotics on ollut tappiota tekevä yritys koko historiansa ajan.

Jätteiden lajitteluun robotteja kehittävä suomalainen startup-yritys ZenRobotics hakeutuu konkurssiin.

Asian vahvistaa HS:lle yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Ruohonen, joka jätti konkurssi­hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen perjantaina.

Ruohosen mukaan vuonna 2007 perustettu ZenRobotics on ollut tappiota tekevä yritys koko historiansa ajan. Toimintaa on rahoittanut noin kymmenen vuoden ajan pääasiassa suuri yhdysvaltalainen rahasto Invus, joka on toivonut mukaan muitakin omistajia.

”Invus omistaa jo yli 80 prosenttia yrityksestä eikä halunnut laittaa yritykseen enää enempää rahaa. Olemme etsineet rahoitusta jo jonkin aikaa, mutta ratkaisua ei löytynyt toivotussa aikataulussa”, viime vuoden toukokuussa toimitusjohtajana aloittanut Ruohonen kertoo.

”Kassassa ei yksinkertaisesti ole enää rahaa, että voisimme selvitä veloista ja kuluista. Meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua konkurssiin.”

ZenRoboticsin keksimä järjestelmä tutkii jätettä erilaisilla sensoreilla, kuten metallinpaljastimilla, infrapunakameroilla ja laserskannereilla.

Tietoa yhdistelemällä ja analysoimalla se pystyy tunnistamaan tarkasti eri materiaaleja, jolloin robotti osaa lajitella kappaleet liukuhihnalta. Tällä tavoin huonosti lajiteltu jäte pystytään lajittelemaan paremmin. Yhtiön asiakkaisiin on lukeutunut muun muassa jätehuoltopalveluja tarjoava Lassila & Tikanoja.

ZenRoboticsin tappioiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, ja vuonna 2020 sen liiketulos oli miinuksella jo noin 6,3 miljoonaa euroa.

Ruohosen mukaan viimeisen vuoden aikana yhtiön tilanne alkoi kuitenkin näyttää valoisammalta ja tilauskannat olivat kääntyneet kasvuun. Tälle vuodelle odotettiin hänen mukaansa yli kuuden miljoonan euron liikevaihtoa, kun se vuonna 2020 jäi 2,9 miljoonaan euroon.

”Osittain korona-aika jopa ajoi kasvua, kun jätettä ei haluta enää lajitella käsin. Sikälikin on hirveän harmi, että tässä pääsi käymään näin”, Ruohonen sanoo.

Hänen mukaansa yritykselle kävi ”se aika perinteinen teknologiatarina”, sillä ZenRobotics on Ruohosen mukaan keskittynyt ehkä hieman liikaakin teknologian kehittämiseen kuin sen kaupallistamiseen.

”Keväällä tuli sitten vielä Ukrainan sota, jonka jälkeen rahoitusmarkkina on mennyt aika umpeen. Rahastot ja yritykset ovat olleet hyvin varovaisia, ja rahoitusta on ollut vaikea saada.”

Ruohonen ei osaa vielä arvioida, onko yrityksellä enää lainkaan tulevaisuuden­näkymiä. Hän toivoo, että jokin alan yritys voisi ottaa ZenRoboticsin huoltotoiminnot haltuunsa, jotta olemassa olevat asiakkaat pystyisivät jatkamaan toimintaa.

Kysyntää yrityksen tuotteille on hänen mukaansa ollut, ja nykyisille asiakkaille robotit ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Siksi Ruohonen näkee tässä liiketoiminta­mahdollisuuden.

”Mutta nopea kannattaa olla. Työmarkkinat ovat Suomessa aika kuumat, ja jo nyt Zenin ihmisiä ollaan kovaa vauhtia rekrytoimassa muualle”, hän kertoo.