Panimon pakkausvalmistaja ilmoitti keväällä lopettavansa väliaikaisesti ”marginaalisten tuoteryhmien” valmistamisen.

Espoolainen Fat Lizard -panimo aikoo luopua oluttölkeistä, joiden kannet lähtevät irti, kun tölkki avataan sen päällä olevasta avausrenkaasta. Panimo kertoo asiasta maanantaina julkaistussa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan panimon nimittämät ”topless”-tölkit poistuvat sen valikoimasta arviolta heinäkuun aikana, sillä yritys aloitti vaihdoksen tavallisin kansiin kesäkuun lopulla.

Syynä vaihdokselle on globaali alumiinipula, jonka vuoksi panimon pakkausvalmistaja Crown Holdings ilmoitti keväällä lopettavansa väliaikaisesti ”marginaalisten tuoteryhmien” valmistamisen, joihin kuuluu Fat Lizardin käyttämät irrotettavat kannet.

Espoolainen Fat Lizard on käyttänyt ”epätavalliseksi” kutsumiaan kansia vuodesta 2017 alkaen. Kansimuutos vaikuttaa jatkossa Fat Lizardilla sekä oluttölkkeihin että alkoholittomiin virvoitusjuomiin.

Fat Lizard Brewing Co. on vuonna 2015 toimintansa aloittanut Espoossa sijaitseva panimo. Juomabrändin alle kuuluu myös vuonna 2018 perustettu ravintolaketju Fat Lizard, jolla on toimipaikat Espoon Otaniemessä, Helsingin keskustassa ja Herttoniemessä.