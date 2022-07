Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat lähteet kertovat Saksan hallituksen suunnittelevan myös lakia, joka mahdollistaisi valtion omistajuuden Uniperissa ja muissa vaikeuksiin joutuneissa saksalaisissa energiayhtiöissä.

Saksassa toimiva Fortumin tytäryhtiö Uniper on ajautunut huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän vähennettyä maakaasun toimituksia Saksaan. Energiayhtiö on ollut Euroopan suurimpia venäläisen maakaasun ostajia.

Uutistoimisto Bloombergin lähteet kertovat, että Fortumin tytäryhtiö Uniper neuvottelee Saksan hallituksen kanssa yli yhdeksän miljardin euron pelastuspaketista.

Bloombergin haastattelemien lähteiden mukaan Saksan hallitus harkitsee Uniperin lainoittamista ja liittymistä yhtiön osakkeenomistajaksi. Lisäksi hallitus on pohtinut myös, voisiko osan energiayhtiön kasvaneista kustannuksista siirtää sen asiakkaiden maksettaviksi.

Uniper on kieltäytynyt kommentoimasta Bloombergin haastattelemien lähteiden antamia tietoja. Yhtiö kuitenkin kertoi viime viikolla, että se käy Saksan hallituksen kanssa neuvotteluita pelastuspaketista, joka turvaisi yhtiön maksukyvyn vaikeuksien yli.

Lähteet kertovat myös, että Saksan hallituksen suunnitelmana olisi valmistella lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi valtion omistajuuden vaikeuksiin joutuneissa energiayhtiöissä.

Uniper ei ole suinkaan ainoa Saksassa toimivia energiayhtiö, jonka Venäjän toiminta on sysännyt vaikeuksiin. Oikeastaan vaikeuksissa on koko Saksan energiasektori, joka on vuosien ajan nojannut vahvasti halpaan venäläiseen maakaasuun.

Uniperin osake oli maanantaina 28 prosentin laskussa ja yhtiön markkina-arvo putosi 4,14 miljardiin euroon.

Fortum omistaa 78 prosenttia Uniperin osakkeista. Myös sen osake oli maanantaina reippaassa laskussa. Osake tippui Helsingin pörssissä miltei kymmenen prosenttia.

Fortumin tuki Uniperille on ollut varsin mittavaa. Se myönsi tytäryhtiölleen viime vuoden joulukuussa kahdeksan miljardin euron rahoituksen osakaslainoina ja emoyhtiön takauksina.