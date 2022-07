Euroopan suuret lentokentät yrittävät rekrytoida työntekijöitä bonusrahoilla. Asiantuntijan mukaan ruuhkat voivat jopa vaikeutua elokuussa, kun Keski-Euroopan maissa aloitetaan lomat.

Pandemian aikana patoutunut vapaa-ajan lentomatkailun kysyntä ja alan työvoima­pula ovat kesällä aiheuttaneet useilla Euroopan lentokentillä kaaoksen, jossa matkustajien jonotusajat ovat venyneet ja kymmeniätuhansia lentoja on peruttu.

Ruuhkien perimmäisenä syynä on pula lentokenttä­työntekijöistä, kuten matka­tavaroiden käsittelijöistä ja turvatarkastajista, sanoo lentoliikenteen asiantuntija, professori Jorma Mäkinen Destia oy:stä.

Suuri osa lentoalan työntekijöistä joutui koronaviruspandemian aikana irtisanotuksi tai lomautetuksi. Uusien työntekijöiden rekrytoiminen voi viedä kuukausia lentokenttä­työssä vaadittavien perehdytysten ja henkilökunnalle tehtävien taustatarkastuksien vuoksi.

Mäkisen mukaan ruuhkat tuskin helpottavat eurooppalaisilla lentokentillä kesän aikana.

”Euroopan lomakausi on pääosin vasta elokuussa, joten tilanne voi vielä pahentua. Henkilökuntaa ei pystytä rekrytoimaan ja kouluttamaan sellaisia määriä kuin tarvittaisiin.”

Mäkisen mukaan nyt käynnissä olevasta lomamatkailun kysyntäpiikistä huolimatta lentomäärät eivät ole kokonaisuudessaan vielä pandemiaa edeltäneellä tasolla. Lentokenttien matkustajamäärät siis todennäköisesti vähenevät syksyllä.

Lentoturvallisuuslaitos Eurocontrol ennustaa matkustajalentoliikenteen palaavan vuoden 2019 tasolle Euroopassa vuonna 2024.

Ruuhkautuneita ovat nyt erityisesti Keski-Euroopan suuret lentokentät, joihin keskitetään matkustajia vaihtoyhteyksiä varten.

Ruuhkista ja lentojen myöhästymisistä ovat kärsineet merkittävästi esimerkiksi Lontoon, Amsterdamin, Pariisiin ja Frankfurt am Mainin lentokentät. Pienemmät lentokentät ovat toimineet jouhevammin, ja niiltä on siirretty henkilökuntaa muille kentille.

Mäkinen arvelee, että häiriöt voivat saada lentoalan yhtiöt miettimään uudestaan tapaa, jolla ne järjestävät lentoreittejä ja -yhteyksiä.

” Ruuhkautuminen on osoittanut isojen keskuskenttien varaan rakennetun mallin haavoittuvuudet.

Lento­infrastruktuurissa hub and spoke -mallissa suuret keskuskentät toimivat liikenteen solmukohtina. Suosittujen kohteiden välillä lennetään suurilla matkustaja­lentokoneilla, ja syrjäisempiin kohteisiin matkustaessa vaihdetaan pienempiin.

Vaihtoehtoinen tapa järjestää yhteyksiä on point to point -malli, jossa matkustajat lennätetään suoraan lähtöpisteestä lopulliseen määränpäähänsä.

Ruuhkautumisongelmat ovat Mäkisen mukaan osoittaneet isojen keskuskenttien varaan rakennetun mallin haavoittuvuudet.

”Hub and spoke -järjestelmä on ylikuumentunut, sillä systeemi halvaantuu nopeasti isojen ruuhkapiikkien aikana. Point to point -malli on ollut nousussa, ja esimerkiksi Boeing on satsannut myös pienempiin konemalleihin.”

Lentokenttätyön vetävyyttä vähentää alan yritysten mukaan se, että työ on usein fyysisesti raskasta, matalapalkkaista ja tapahtuu asutuskeskusten ulkopuolella. Yritykset pyrkivät houkuttelemaan työntekijöitä erilaisilla kannustimilla.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Schipholin kenttä Amsterdamissa on luvannut siivoojille, matkatavaroiden käsittelijöille ja turvatarkastuksen tekijöille 5,25 euron tuntilisän kesän ajalta.

Schiphol yrittää parhaillaan rekrytoida 500 uutta turvatarkastajaa. Ennen koronavirus­pandemiaa kentällä työskenteli 68 000 ihmistä. Nyt työntekijöitä on noin 58 000.

Pariisin Charles de Gaullen lentokentän turvatoimista vastaava yhtiö ICTS tarjoaa 180 euron bonusta työntekijöille, jotka siirtävät kesälomansa tulevaan syksyyn, ja 150 euroa työntekijöilleen, jotka vinkkaavat yritykselle uuden rekrytoitavan.

Matkustajat jonottivat lennolle Arlandan lentokentällä Tukholmassa 4. heinäkuuta.

Useiden eurooppalaisten lentoyhtiöiden työntekijät vaativat pandemian jälkeen itselleen parempaa palkkaa ja työehtoja.

Charles de Gaullen kentän työntekijät aloittivat heinäkuussa lakon hylättyään ehdotuksen neljän prosentin palkankorotuksesta, kertoo uutistoimisto Reuters. Lakossa on ollut myös yli 900 SAS-lentoyhtiön lentäjää.

Lufthansan lentokenttä­henkilökunta on vaatinut vähintään 350 euron nostoa kuukausipalkkaansa tulevan vuoden ajaksi. Norwegian Air sopi kesäkuussa 3,7 prosentin palkannoususta lentäjilleen.

Britanniassa hallitus on pyrkinyt puuttumaan lentokaaokseen antamalla lento­yhtiöille väliaikaisesti luvan perua lentoja ilman, että ne menettävät varaamiansa lento­slotteja.

Sloteilla tarkoitetaan lentojen ennalta sovittuja lähtö- ja laskeutumisaikoja kentillä. Normaalisti yhtiöt menettävät toistuvat slottinsa, jos eivät käytä niitä tarpeeksi usein.

Lentoyhtiö British Airways kertoi torstaina peruuttavansa 10 300 lentoa elo–lokakuulta. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan British Airways on ilmoittanut yhteensä lähes 30 000 perutusta lennosta huhtikuun jälkeen. Lentoyhtiö Easyjet on BBC:n mukaan perunut kesäkaudelta noin 10 000 lentoa.

Muun muassa lentoyhtiö Ryanair on kritisoinut brittihallinnon väliaikaista slottikäytäntöä sanoen sen hyödyttävän yrityksiä, jotka ovat tehneet epärealistisia suunnitelmia lentoaikatauluilleen.

Britannian liikenneministeriö kertoo nopeuttaneensa uusille lentoalan työntekijöille tehtäviä turvallisuusselvityksiä. Ministeriön mukaan kansallisesti vaadittu terrorisminvastainen taustatarkastus vie nyt noin kymmenen päivää, kun vielä maaliskuussa tarkastus kesti noin 20 päivää.