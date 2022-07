Auringonkukkaöljy on maailmassa vähissä: Taffel siirtyi käyttämään sipseissä palmuöljyä

Ruokavirasto on myöntänyt Ukrainan sodan takia helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Kuluttajan voi olla tästä syystä vaikea selvittää, onko tuotteessa käytetty palmuöljyä auringonkukkaöljyn sijaan.

Palmuöljyn tuotanto on ollut merkittävä metsäkadon syy erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa ja Malesiassa. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan tilanne on kuitenkin viime aikoina kohentunut.

Auringonkukkaöljy on ehtynyt maailmasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ennen sotaa maat vastasivat noin 80 prosentista maailman auringonkukkaöljyn viennistä.

Auringonkukkaöljyn puutoksesta kärsii muun muassa Taffel-tuotteita valmistava elintarvikeyhtiö Orkla. Taffel kertoo verkkosivuillaan, että sipseissä käytetty auringonkukkaöljy on toistaiseksi korvattu palmuöljyllä.

”Olemme joutuneet sodan aiheuttaman raaka-ainepulan takia siirtymään sertifioituun palmuöljyyn. Tämä on kuitenkin tilapäinen muutos, ja heti kun auringonkukkaöljyä on saatavilla, vaihdamme takaisin siihen”, sanoo Orklan viestintäjohtaja Nina Olin.

Olin ei uskalla arvioida, milloin auringonkukkaöljyn saatavuus parantuu niin, että Orkla voi luopua palmuöljyn käytöstä.

”Raaka-aineiden saatavuudet ovat todella epävarmoja ja vaihtelevat paljon. Näillä näkymin kuitenkin näyttää lupaavalta, ettei auringonkukkaöljyn puute jatku hirveän kauaa.”

Auringonkukkaöljyn vaihtuminen palmuöljyyn ei välttämättä selviä kuluttajalle Taffelin sipsipakkauksen kyljestä. Taffel kertoo sivuillaan, ettei asiasta ole ilmoitettu pakkauksissa, joiden parasta ennen -päiväys ulottuu 28. marraskuuta 2022 jälkeiselle ajalle.

Tähän Orklalla on Ruokaviraston valtuutus. Virasto tiedotti maaliskuussa sivuillaan, että se myöntää helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan aikana. Elintarvikealan yritykset voivat hyödyntää jo olemassa olevia pakkausmateriaaleja eikä niiden tarvitse yhden ainesosan vaihtumisen takia uusia pakkauksiaan.

”Elintarviketurvallisuus ei saa kuitenkaan vaarantua, ja kuluttajien oikeus riittäviin tietoihin pitää varmistaa”, Ruokavirasto huomauttaa sivuiltaan löytyvässä tiedotteessa.

Orklan lisäksi muutkin elintarvikevalmistajat ja -yhtiöt ovat joutuneet vaihtamaan auringonkukkaöljyn palmuöljyyn.

Kuluttaja-lehti kertoi alkuviikosta, että auringonkukkaöljyä korvataan tällä hetkellä palmuöljyllä ja muilla kasviöljyillä esimerkiksi pakasteperunoissa, tonnikalassa ja kasvirasvalevitteissä.

Kuluttajan jutussa suurimmat kaupparyhmät myös vakuuttavat, että auringonkukkaöljyä on pyritty korvaamaan lähtökohtaisesti sertifioidulla palmuöljyllä. RSPO-sertifiointi on tae siitä, ettei palmuöljyn tuotanto ole tuhonnut sademetsää. Palmuöljystä noin 20 prosenttia on tuotettu vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti sertifioinnin alla.

RSPO-sertifioinnista huolimatta palmuöljyn maine ei ole kovin hyvä. Sen tuotanto on ollut merkittävä metsäkadon syy erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa ja Malesiassa.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan tilanne on kuitenkin viime aikoina kohentunut. Tällä hetkellä palmuöljyn tuotannon ja metsäkadon syy- ja seuraussuhde on pienimmillään yli 20 vuoteen.

Tilanteen helpottuminen ei silti tarkoita, että ongelmat olisivat täysin kadonneet. Metsiä hävitetään edelleen palmuöljyviljelmien tieltä. Tämä puolestaan kiihdyttää lajikatoa.

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala sanoo, etteivät tilastot ainakaan vielä osoita, että palmuöljyn tuonti Suomeen olisi kiihtynyt merkittävästi.

”Tilastoista oikeastaan ilmenee, että auringonkukkaöljyn tuonti Suomeen on kasvanut kevään aikana”, hän sanoo.

Tuoreimmat tilastot tosin ulottuvat vasta huhtikuulle, jolloin palmuöljyn tuonti on saattanut vasta lähteä kiihtymään.

Palmuöljyn tuontia on lisäksi voinut rajoittaa maailman johtavan palmuöljyn tuottajan Indonesian huhtikuussa määräämä vientikielto.

Indonesia päätti hetkellisesti rajoittaa palmuöljyn vientiään, sillä maa kärsi palmuöljyn saatavuuspulasta ja hinnan noususta.

Kujalan mukaan auringonkukkaöljyn korvaaminen palmuöljyllä ja tätä myöten lisääntyvä palmuöljyn kysyntä voi johtaa kasvaviin ympäristövahinkoihin.

”Palmuöljyn tuotanto ei ole kestävää, ja sillä on selviä ympäristöhaittoja.”