Asiantuntijoiden mukaan Euroopan keskuspankin liikepankkien talletuskoron täytyy nousta selvästi ennen kuin kuluttajien talletuskorkojen noususta voidaan puhua.

Korkotasot ovat kuluneen vuoden aikana lähteneet nousuun pitkään jatkuneen poikkeuksellisen matalien korkojen aikakauden jälkeen, mutta kuluttajien talletuskorot näyttävät kuitenkin vielä Suomessa enimmäkseen nollaa.

Se tarkoittaa, että useimmat pankit eivät maksa asiakkailleen lainkaan korkoa siitä, että he pitävät rahojaan pankissa.

HS:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että kuluttajien talletuskorkojen nousua saadaan vielä odottaa, jos sellaista on edes luvassa.

Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo, että Euroopan keskuspankin (EKP) liikepankkien talletuskoron täytyy ensin nousta positiiviseksi ennen kuin kuluttajien talletuskorkojen noususta voidaan alkaa puhua.

”Kyllä tässä jonkun aikaa menee ennen kuin tullaan näkemään positiivisia talletuskorkoja. Jos EKP:n talletuskorko olisi ensi vuoden alkupuolella reilusti plussalla, vaikka prosentin paikkeilla, uskoisin sen näkyvän myös talletuskoroissa”, Hirvonen arvioi.

EKP:n talletuskorko tarkoittaa Euroopan keskuspankin niin sanottua yön yli -korkoa. Se määrittää, millaisella korolla liikepankit saavat tallettaa rahaa keskuspankkiin hyvin lyhyeksi ajaksi eli yön yli. Talletuskorko on yksi EKP:n kolmesta ohjauskorosta.

EKP:n talletuskorko on ollut negatiivinen kesäkuusta 2014 lähtien. Tällä hetkellä se on –0,50 prosenttia, mutta EKP on kertonut nostavansa sitä myöhemmin tässä kuussa.

Odotuksissa on, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoa heinäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä. EKP on kertonut nostavansa ohjauskorkoa myös syyskuussa vähintään yhtä paljon. Keskuspankin odotetaan jatkavan ohjauskoron nostoja myös myöhemmin syksyllä.

Keskuspankki nostaa ohjauskorkoa eli kiristää rahapolitiikkaa hillitäkseen inflaation voimakasta kiihtymistä euroalueella.

Aktian pääekonomisti Lasse Corin toteaa, että joillekin määräaikais­talletuksille on jo saatavilla positiivista korkoa. Määräaikais­talletusten osuus kuluttajien talletuksista on kuitenkin pieni, Corinin mukaan alle kaksi prosenttia.

Suurin osa, yli 90 prosenttia, kotitalouksien talletuksista on Corinin mukaan tavanomaisia käyttötilejä, joiden korot ovat edelleen laajalti nollassa.

Corin on Handelsbankenin Hirvosen kanssa samoilla linjoilla siitä, missä vaiheessa talletuskorot saattaisivat lähteä nousuun.

”Jotta näkisimme käyttötileissä selkeää koronnousua, niin kyllä meidän pitäisi nähdä selkeitä nostoja myös Euroopan keskuspankilta. Ohjauskoron pitäisi nousta varmaan ainakin puoleen prosenttiin, ehkä prosenttiinkin, että alkaisi näkyä selkeitä liikkeitä käyttötilien koroissa”, Corin sanoo.

Toisaalta Corin sanoo, että yleisen korkotason nousu ei enää näytä niin kovalta kuin vielä muutama kuukausi sitten.

Esimerkiksi vielä kesäkuun loppupuolella yli 1,1 prosentin ollut 12 kuukauden euribor-viitekorko on laskenut reiluun 0,8 prosenttiin. Vuoden euriboria käytetään Suomessa yleisesti asuntolainakorkona.

”Voi olla, että korkojen noususta ei tule läheskään niin merkittävää kuin mitä vielä 3–4 kuukautta sitten odotettiin”, Corin arvioi.

”Mielestäni kysymys on enemmänkin, että lähtevätkö käyttötilien korot ollenkaan nousemaan.”

Corin huomauttaa, että EKP on ilmaissut huolensa Etelä-Euroopan valtioiden, kuten Italian, velkaantumistason kestävyydestä. Ohjauskorkojen nopea nostaminen vaikuttaisi myös niiden tilanteeseen.

”Epäilen, onko EKP:llä edes tahtoa lähteä nostamaan korkoja. Korkea korkotaso olisi myrkkyä etenkin näille Etelä-Euroopan maille.”