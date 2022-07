Volkswagenin tavoitteena on avata kuusi akkutehdasta Eurooppaan ja kaksi Pohjois-Amerikkaan.

Maailman suurimpiin autovalmistajiin lukeutuva saksalainen Volkswagen aikoo investoida kumppaneidensa kanssa yli 20 miljardia euroa sähköajoneuvojen akkujen valmistamiseen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhtiön tavoitteena on avata kuusi akkutehdasta Eurooppaan ja kaksi Pohjois-Amerikkaan.

Volkswagen on toistuvasti sanonut, että sähköisiin liikennevälineisiin siirtymisen suurin haaste on valmistaa tarpeeksi akkuja kaikkien autojen tarpeisiin. Volkswagen on suunnitellut rakentavansa tehtaita, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 240 gigawattituntia vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiön mukaan investointi luo 20 000 uutta työpaikkaa. Se odottaa myös saavuttavansa investoinnin myötä vuotuisen, yli 20 miljardin dollarin myynnin vuoteen 2030 mennessä.

Volkswagen on sanonut, että hanke auttaa sitä kuromaan kiinni ja lopulta päihittämään nykyisen sähköautojen markkinajohtajan Teslan.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz kiitteli Volkswagenin investointia torstaina Ala-Saksin alueella sijaitsevassa Salzgitterissä, jonne ensimmäinen akkutehdas avautuu.

”Liikkumisen tulevaisuus tehdään jälleen Salzgitterissä”, Scholz sanoi Reutersin mukaan.

”Vasta hetki sitten monet saksalaiset ajattelivat, että voimme saada akkuja Aasiasta. Nykyään tiedämme paremmin. Koronaviruspandemia ja Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan ovat tehneet selväksi, että riippuvuus globaaleista toimitusketjuista on suuri riski.”

Volkswagenin PowerCo -yksikkö hoitaa akkujen tuotannon ja niihin liittyvän tutkimuksen kaivostoiminnasta kierrätykseen. Lisäksi se vastaa esimerkiksi energian varastointi­järjestelmiin liittyvistä projekteista.