Tuppuraisen mukaan hän on tukenut poliittisella tasolla Fortumin ehdotusta Uniperin pilkkomisesta. ”Tämä ratkaisu turvaa parhaalla mahdollisella tavalla valtion omistaja-arvon säilymisen, valtion strategisen intressin ja Suomen sähköntuotannon”, Tuppurainen sanoo.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) kiistää poliittisen johdon olleen passiivinen Fortumin tilanteen hoitamisessa.

Hän kertoo HS:lle tukeneensa Saksan poliittisen johdon suuntaan vahvasti Fortumin perjantaina julkistettua esitystä tytäryhtiönsä Uniperin pilkkomisesta. Tähän asti Tuppurainen on kysyttäessä sanonut mahdollisten järjestelyjen olevan Fortumin ja Uniperin operatiivisia asioita.

”Olen ollut tämän ratkaisun puolesta useita kertoja yhteydessä Saksan liittokanslerin viraston korkeimpaan johtoon. Näitä keskusteluja on osaltaan helpottanut se, että olen voinut käydä niitä heidän äidinkielellään”, Tuppurainen sanoo.

Aiempaa vaiteliaisuuttaan hän perustelee sillä, että keskustelut ovat olleet poliittisesti hyvin herkkiä ja luottamuksellisia. Fortum on myös pörssiyhtiö, jonka valmisteilla olevista asioista ei voi vapaasti keskustella julkisuudessa.

Tuppuraisen mukaan tarkoitus on jatkaa kiinteää yhteydenpitoa Saksan suuntaan vastakin.

Hän sanoo valtion myös tietoisesti kiristäneen omistajaohjausotettaan Fortumista, josta valtio omistaa lähes 51 prosenttia, jo keväällä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston päällikkö Kimmo Viertola nimitettiin kevään yhtiökokouksessa Fortumin hallitukseen.

Kaasukriisin seurausten paljastuminen ja esimerkiksi Fortumin Uniperille myöntämä kahdeksan miljardin euron vakuus- ja rahoitusjärjestely vaikuttivat päätökseen kiristää ohjausta.

"Samalla on sanottava, että meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö Fortumin johdon kanssa. Toimitusjohtaja Markus Rauramo on pitänyt meidät joka käänteessä hyvin informoituna”, Tuppurainen kertoo.

Fortumin ehdotuksessa Uniperiä esitetään pilkottavaksi Saksan oman energiahuollon kannalta strategisesti tärkeisiin toimintoihin, jotka siirtyisivät kaiketi riskeineen Saksan valtion omistukseen.

Tämä tarkoittanee kaasun varastointia ja myyntiä, jotka ovat vastanneet leijonan osasta Uniperin liiketoimintaa. Samalla Uniper hakee Saksan valtion kaasuyhtiöille tarjoamaa kriisitukea.

Uniperin loppuosa eli esimerkiksi päästötön sähköntuotanto ja vetyhankkeet jäisi Fortumin omistukseen. Järjestelyn yksityiskohdista ja mahdollisista taloudellisista seurauksista Fortumille ei ole tietoa. Neuvottelut ovat yhä kesken.

Laskusta on tulossa todennäköisesti joka tapauksessa järisyttävä. Fortum käytti Uniperin ostamiseen aikanaan noin seitsemän miljardia euroa.

Fortum on myös kertonut omassa tiedotteessaan, että Uniper on jo käyttänyt suurimman osan alkuvuonna Fortumilta saamastaan kahdeksan miljardin euron takaus- ja rahoitussummasta.

Uniperin on arvioitu tekevän tappiota jopa useita kymmeniä miljoonia euroja joka päivä, kun se ei saa kaasua Venäjältä sopimallaan hinnalla, ja joutuu myymään kaasua ankaralla tappiolla omille asiakkailleen.

Tuppurainen ei halua arvioida järjestelyn tarkempia taloudellisia seurauksia Fortumille ja sen omistajille. Hän korostaa, että tilanne on erittäin vaikea, eikä tarjolla ole kovin hyviä vaihtoehtoja.

”Olen vakuuttunut, että tämä oli tässä erittäin vaikeassa tilanteessa paras mahdollinen tarjolla oleva vaihtoehto niin Fortumin omistaja-arvon, valtion strategisen intressin kuin Suomen sähköntuotannon näkökulmasta”, Tuppurainen sanoo.

Hän haluaa vielä painottaa, että suoraan Uniperin asioista Suomen valtio ei neuvottele, vaan keskustelut käydään Fortumin omistajana. Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia.

”Jatkamme varmasti keskusteluja ja pidämme huolta, että Suomen valtion intressit ovat Saksassa tiedossa joka vaiheessa.”

