Elon Musk ilmoitti peruvansa Twitter-kaupan, koska Twitter ei ole toimittanut uskottavia tietoja siitä, kuinka moni alustan käyttäjätili on väärennetty.

Miljardööriyrittäjä Elon Musk ilmoitti perjantaina Yhdysvaltojen aikaan peruvansa 44 miljardin dollarin Twitter-yrityskaupat. Summa vastaa noin 41 miljardia euroa.

Pian Muskin ilmoituksen jälkeen Twitter kertoi, että haastaa Muskin oikeuteen ja pyrkii sitä kautta pakottamaan tämän maksamaan kauppahinnan.

”Twitter-johtokunta on sitoutunut saattamaan kaupan päätökseen Muskin kanssa sovitulla hinnalla ja ehdoilla. Twitter aikoo ryhtyä oikeustoimiin sopimuksen panemiseksi täytäntöön”, Twitterin hallituksen puheenjohtaja Bret Taylor twiittasi.

”Olemme varmoja, että voitamme.”

Asiantuntijoiden mukaan Twitterillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä oikeustaistossa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters, CNBC ja The Washington Post.

Twitterin ja Muskin välinen kiista kytkeytyy siihen, kuinka moni sosiaalisen median alustan tili on niin niin sanottu bottitili. Twitter on arvioinut, että alle viisi prosenttia tileistä on väärennettyjä. Musk taas on pitänyt Twitterin antamia tietoja epäuskottavina.

Muskin asianajajien mukaan Twitter on epäonnistunut tai kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, jotka auttaisivat Muskia ja hänen tiimiään varmistamaan alustalla olevien väärennettyjen tilien määrän.

Musk allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen Twitterin ostamisesta 54,20 dollarilla osakkeelta. Sopimuksessa todetaan, että jos jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen, tämän on maksettava miljardin dollarin sakko.

Washington Postin mukaan sopimus sisältää lausekkeen ”olennaisista haittavaikutuksista”. Pohjimmiltaan lauseke tarkoittaa sitä, että kauppa voidaan perua, jos Twitterille tapahtuu ennen kaupan toteutumista jotain, joka vaikuttaa merkittävästi yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintaan.

Musk vetoaakin siihen, että Twitterin antamat riittämättömät tiedot väärennettyjen tilien lukumäärästä saattaa olla juuri tällainen olennainen haittavaikutus, joka antaisi hänelle mahdollisuuden vetäytyä kaupasta sopimusehtojen mukaisesti.

Jos asia etenee oikeuteen, taistoa käydään todennäköisesti Delawaren osavaltion tuomioistuimessa, jossa käsitellään paljon yritysten välisiä riitoja. Tuomioistuin on tunnettu siitä, että se harvoin sallii ostajien vetäytymisen sulautumissopimuksista.

Asiantuntijat eivät myöskään usko, että epätarkat tiedot bottitileistä olisi sellainen asia, joka vaikuttaisi merkittävästi Twitterin liiketoimintaan ja johon Musk voisi vedota.

”On monia syitä epäillä, että Twitter olisi antanut vääriä tietoja, mutta jos oletetaan, että se teki niin, se ei silti olisi syy perua sulautumissopimusta”, Tulanen yliopiston yrityshallinnon professori Ann Lipton sanoo CNBC:lle.

Liptonin mukaan Muskin olisi todistettava, että Twitterin antamat valheelliset tiedot olisivat niin törkeitä, että niillä olisi pitkäaikainen vaikutus yhtiön tuottopotentiaaliin, jotta voidaan todeta, että sopimusta olisi olennaisesti rikottu.

”Hän ei ole vielä esittänyt todisteita siitä, että näin on”, Lipton sanoi.

Washington Postin mukaan useat selvitykset vuosien varrella ovat osoittaneet, että väärennettyjen tilien määrä on todellisuudessa suurempi kuin mitä Twitter on väittänyt. Koska Musk on kuitenkin ilmoittanut korjaavansa Twitterin bottiongelman, hänen on vaikeaa väittää, ettei hän ole ollut tietoinen asiasta ennen ostotarjouksen tekemistä.

Lisäksi Musk väittää Twitterin rikkoneen sopimusta irtisanomalla korkea-arvoisia johtajia ja kolmanneksen rekrytointitiimistä. Tämä rikkoi Muskin mukaan Twitterin velvollisuutta säilyttää liiketoimintaorganisaation osat olennaisilta osilta koskemattomina.

”Se on todennäköisesti ainoa väite, jolla on pohjaa”, sanoi Bostonin yliopiston oikeustieteellisen laitoksen professori Brian Quinn Reutersille. Quinn ei usko, että irtisanomiset vaikuttavat merkittävästi Twitterin liiketoimintaan.

Oikeustaistelu voi kestää kuukausia ja tulla kalliiksi. Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan onkin tyypillistä, että tämänkaltaisissa riidoissa osapuolet neuvottelevat kauppasopimuksesta uudelleen laskien sen hintaa tai päätyvät jonkinlaiseen sopuun taloudellisista korvauksista.

CNBC:n haastatteleman Ann Liptonin mukaan Twitter voisi hyväksyä pienen hinnanalennuksen 54,20 dollarin osakekohtaiseen kauppahintaan välttääkseen oikeudenkäynnin.

Se ei todennäköisesti miellyttäisi Twitterin osakkeenomistajia.

Osakkeenomistajat ovat jo haastamassa Twitterin oikeuteen siitä, että alkuperäinen 44 miljardin dollarin kauppahinta on liian alhainen. Jos Twitter myöntyisi vielä alhaisempaan kauppahintaan, kanteita tulisi todennäköisesti lisää.