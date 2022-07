Huonoin vaihtoehto tarkoittaisi, että Suomen valtion pitäisi pelastaa Fortum miljardisijoituksella. Fortumin ainut neuvotteluvaltti voi olla, ettei Saksalla ole varaa päästää Uniperia kaatumaan.

Jos oikein huonosti käy, hallituksen iloiset kesälomakuvat vaihtuvat jälleen kerran tiukkailmeiseen tiedotustilaisuuteen, joka alkaa sanoilla: emme haluaisi olla tässä, mutta...

Valtion 51-prosenttisesti omistaman energiayhtiö Fortumin tilanne on käymässä niin tukalaksi, että pahimmillaan valtio joutuu pääomittamaan yhtiötä.

Silloin puhutaan miljardeista euroista.

Fortumin ja sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin johto neuvottelevat paraikaa Saksan hallituksen kanssa pelastuspaketista, jolla Uniper pidettäisiin pystyssä. Neuvotteluissa on ollut viikonlopusta lähtien mukana myös valtion omistajaohjausosaston virkamies Maija Strandberg.

Uniper on Euroopan suurimpia kaasukauppiaita. Uniperin kumppani, Venäjän Gazprom ei toimita kaasua sovittuja määriä, minkä vuoksi Uniper tekee maakaasuliiketoiminnallaan päivässä jopa 50 miljoonaa euroa tappiota päivittäin.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach totesi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että loppuvuoden aikana tappio voi kasvaa yhteensä kymmeneen miljardiin euroon.

Tiedossa ei ole, miten Fortumin, Saksan ja Suomen neuvottelut päättyvät, mutta pahimmillaan ison osan laskusta kuittaavat Fortumin omistajat eli myös suomalaiset veronmaksajat. Päätöksiä tarvitaan kuitenkin pian, mahdollisesti jo lähipäivinä.

Fortum teki tammi–maaliskuun tuloksessaan jo 2,1 miljardin alaskirjauksen Venäjän voimalaomistuksistaan ja Uniperin miljardin suuruisesta rahoitussaatavasta Nord Stream 2 -kaasuputkelta. Se oli vasta alkua.

HS käy tässä läpi eri skenaarioita siitä, miten Fortumin voi käydä.

Skenaario 1. Fortum menettää sekä Uniper-sijoituksensa että Uniperille antamansa lainan

Suurimmassa vaarassa on Fortumin Uniper-osakkeiden arvo. Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia.

Fortum nousi Uniperin suuromistajaksi vuonna 2017 ja on hankkinut Uniperin osakkeita yhteensä noin seitsemällä miljardilla eurolla. Fortum on saanut viime vuosien aikana Uniperista satoja miljoonia euroja osinkoina, mutta nuo rahavirrat kutistuvat nykyisten riskien rinnalla.

Nykyisellä osakekurssilla Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden arvo on enää 2,8 miljardia euroa. Hankintahinnasta on sulanut siis yli neljä miljardia euroa. On mahdollista, että Uniperin osakkeiden arvo laskee vielä tästäkin, kun Saksan hallituksen pelastuspaketin yksityiskohdat selviävät.

Osakeomistusten lisäksi tulilinjalla on Fortumin antama muu rahoitus Uniperille.

Fortum antoi Uniperille viime vuodenvaihteessa kahdeksan miljardin euron rahoituksen. Osa rahoituksesta oli osakaslainaa, osa takauksia.

Uniper tarvitsi Fortumin takausta, koska maakaasun hinnat olivat nousseet rajusti viime talven aikana. Uniper on myynyt kaasua kiinteillä hinnoilla vuosiksi eteenpäin, ja rahoittajat olivat huolissaan Uniperin riskeistä.

Fortumin Uniperille antama kahdeksan miljardin rahoituspaketti näytti tuolloin vain tekniseltä ratkaisulta raaka-ainemarkkinoiden hetkelliseen poukkoiluun. Asia jäi talvella verrattain vähälle huomiolle, mutta järjestely yli kaksinkertaisti Fortumin suorat Uniper-riskit.

Uniperin toimitusjohtaja Maubach kertoi perjantaina, että Fortumin puoli vuotta sitten antama jättirahoitus on jo melkein syöty.

On mahdollista, että Fortum menettää Uniperille myöntämänsä rahoituksen, joko osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan.

Jos Uniperin osakkeiden arvo painuisi mitättömäksi ja velkariskit toteutuisivat, Fortum olisi vaarassa menettää alkuperäisistä sijoituksistaan yhteensä noin 15 miljardia euroa. Analyytikkoarvioiden mukaan Fortumin tase ei kestä näin suuria tappioita ja yhtiö tarvitsisi tällöin ison pääomituksen pystyssä pysyäkseen.

Siitä päävastuun kantaisi Fortumin suurin omistaja eli valtio. Skenaario ei ole kovin todennäköinen, koska Uniper on Euroopan energiamarkkinoille liian iso kaatumaan. Se kuitenkin kuvastaa Fortumin ottaman riskin suuruutta.

Skenaario 2. Saksan valtio päättää siirtää kohonneen kaasun hinnan asiakkaiden maksettavaksi

Uniperin ja Fortumin ongelmat johtuvat siitä, että Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on toimittanut kesäkuusta lähtien Uniperille vain noin 40 prosenttia sovitusta kaasumäärästä.

Uniper joutuu siis ostamaan korvaavan kaasun markkinoilta lähes kymmenkertaiseen hintaan pystyäkseen toimittamaan asiakkaille sovitun määrän kaasua. Myyntihinnat on kiinnitetty pitkälle eteenpäin vanhoilla edullisilla hinnoilla.

Tappiota Uniperille kertyy jopa 50 miljoonaa euroa päivässä. Maanantaina alkoi Nordstream-kaasuputken huoltoseisokki eli Uniper ei saa venäläistä kaasua nyt lainkaan.

Se voi kasvattaa päivätappion analyytikkoarvioiden mukaan jopa kaksinkertaiseksi.

Fortumin, Uniperin ja Saksan välisissä neuvotteluissa käsitellään myös sitä, missä määrin kohonnut kaasun ostohinta voidaan siirtää kuluttajille. Mitä vapaammin Uniper voi korottaa hintojaan, sitä enemmän yhtiön taloudellinen ahdinko helpottaa.

Jos kaasutoimitukset Venäjältä loppuvat pysyvästi, Saksa siirtyy todennäköisesti energiajärjestelmän hätätila-asteikon kolmannelle pykälälle, mikä vapauttaisi Uniperin sopimusvelvoitteista.

Perjantaina Saksassa hyväksytty laki antaa myös hallitukselle valtuudet päättää kaasun hinnankorotuksista kuluttajille. Jos hintoja siirretään asiakkaille vain vähän, Uniperin tilanne helpottuu vain väliaikaisesti ja vain osittain.

Kaasun hinta on Saksassa valtava poliittinen kysymys. Toistaiseksi kuluttajat ovat tunteneet kukkarossaan vasta pienen osan kohonneiden energiahintojen vaikutuksesta. Toisaalta ilman hinnankorotuksia kaasun kulutusta on vaikea saada vähenemään. Sekin olisi hyvin tärkeää, koska talvella Keski-Eurooppaa uhkaa todellinen energiapula ja käytön säännöstely.

Skenaario 3. Peräkkäisiä pelastuspaketteja, jotka eivät poista ongelmia, mutta tekevät Saksan valtiosta Uniperin suuromistajan

Saksalaislehdille viime viikolla vuodettujen tietojen mukaan Uniperille kaavailtiin yhteensä jopa yhdeksän miljardin euron pelastuspaketteja, jotka maksettaisiin ehkä vähitellen.

Näin Uniper pidettäisiin pystyssä ja sopimusten mukaisista kaasutoimituksista koituvat tappiot katettaisiin Saksan valtion pääomaruiskeilla. Vastineeksi valtio ottaisi Uniperin osakkeita, mikä supistaisi vähitellen Fortumin Uniper-omistusta.

Valtion mukaantulo helpottaisi Uniperin pahinta ahdinkoa, mutta on epävarmaa, kuinka pitkälle yksittäinen rahoitusjärjestely riittää.

Ongelma eli raskaasti tappiolliset kaasusopimukset pysyisivät ennallaan. Uniperin ja Gazpromin kaasusopimukset eivät lopu ensi talveen, vaan osa sopimuksista ulottuu jopa 2030-luvulle saakka. Tähän ongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua, sillä koko Saksan energiajärjestelmä on rakennettu osaltaan Gazpromin kaasun varaan.

Yhdeksän miljardin euron pääomitus auttaisi Uniperia vain loppuvuodeksi, jos tappiotahti pysyy nykyisenlaisena. On siis mahdollista, että nyt neuvoteltava pelastuspaketti on sarjassaan vasta ensimmäinen, jos kaasukriisi ei hellitä.

Jatkuva epävarmuus saattaisi tarkoittaa iskua myös Fortumin luottoluokitukselle. Fortum on korostanut viime vuosina, miten tärkeää sen strategialle on pitää luottoluokitus vähintään nykyisellä tasolla.

Skenaario 4. Uniperin pilkkominen kaasuliiketoimintaan ja kannattaviin osiin, Saksan valtio molempiin omistajaksi

Fortumin tavoittelema vaihtoehto neuvotteluissa on Uniperin pilkkominen. Saksan energiajärjestelmän kannalta tärkeät osat eli ainakin maakaasuliiketoiminta ja saksalainen hiilivoima irrotettaisiin omaksi yhtiöksi. Tämä yhtiö siirtyisi Saksan valtion omistukseen.

Loppu Uniper, johon kuuluu paljon arvokasta vesivoimaa Ruotsissa ja Saksassa ja Ruotsissa myös ydinvoimaa, muodostaisi toisen yhtiön, jossa Fortum pysyisi omistajana.

Saksan valtio on tällä hetkellä ainoa taho, joka voi pelastaa Uniperin. Siksi se voi vaatia suurta osuutta myös tästä ydinvoimaloiden ja vesivoimaloiden ympärille muodostetusta yhtiöstä.

Fortum saattaisi ajautua jäljelle jäävän Uniperin vähemmistöomistajaksi, mikä on saksalaisessa yhtiössä hankala asema. Toisaalta Fortum pääsisi eroon Uniperin myrkyllisistä osista ja säilyttäisi merkittävän osuuden Uniperin arvokkaimmasta osasta, joka tekee tälläkin hetkellä hyvää tulosta.

Vesi- ja ydinvoimaloiden arvo on OP:n analyytikoiden maanantaina julkaiseman analyysin mukaan mahdollisesti noin kymmenen miljardin euron korvilla.

Kahdeksan miljardin rahoitus jäisi tässä skenaariossa todennäköisesti Fortumin saatavaksi Uniperilta eli se saisi vähitellen rahansa takaisin yhtiöltä.

Tässäkin järjestelyssä Uniperille pitäisi antaa silti pikavauhtia jonkinlaista pääomatukea, koska pilkkominen on teknisesti aikaa vaativa operaatio. Se vaatii muun muassa yhtiökokouksen koolle kutsumisen. Myös Saksan tunnetusti ärhäkkä ay-liike voi asettua vastahankaan.

Uniperin ja Fortumin asioiden järjestämisessä on lopulta niin paljon vaihtoehtoja, että todennäköisesti mikään yllä esitetyistä skenaarioista ei toteudu sellaisenaan.

Uniperin pelastusoperaatio on monimutkainen kokonaisuus, koska siinä on kyse paljon muustakin kuin Uniperista.

Kyse on siitä, kuka lopulta maksaa Eurooppaa repivän energiakriisin laskun: kuluttajat, veronmaksajat vai sijoittajat.

On mahdollista tai jopa todennäköistä, että kaikki joutuvat maksamaan osansa: niin Uniperin osakkeenomistajat ja velkojat, asiakkaat ja veronmaksajatkin. Fortumin kannalta se saattaa tarkoittaa sitä, että sen osakeomistusten arvo laskee ja että se saisi Uniperille annetuista lainoista takaisin vain osan.

Neuvottelupöydässä väännetään nyt miljardeista, ja lasku kasvaa päivä päivältä.