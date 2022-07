Ennusteiden perusteella pörssiyhtiöiden liiketoiminta on sujunut verraten hyvin huhti–kesäkuussa, mutta sen jälkeen talouden näkymät ovat synkistyneet.

Taloutta jäytää taas huomattava epävarmuus.

Kiihtynyt hintojen kallistuminen, taantuman vaara ja pitkittynyt komponenttipula ovat kolme keskeistä asiaa, jotka todennäköisesti värittävät pörssiyhtiöiden alkavaa tuloskautta.

Yksi keskeisistä syistä epävarmuuteen on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Sen takia raaka-aineiden ja ruoan hinta on kohonnut, mikä on puolestaan jouduttanut kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota.

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on romahtanut, mutta yritysten näkemykset ovat ainakin toistaiseksi valoisammat.

Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän kyselyn perusteella teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 24 prosenttia viime vuoteen nähden. Se tarkoittaisi, että teollisuusinvestointien yhteenlaskettu arvo olisi tänä vuonna noin 10,5 miljardia euroa.

Suomen Pankki tosin arvioi kesäkuussa, että investointeja vähentävät epävarmuuden lisäksi yritysten pula tarvittavista materiaaleista ja komponenteista sekä kustannusten ja korkojen kohoaminen.

Euroopan keskuspankki aikoo ensi viikolla nostaa ohjauskorkoaan vähintään 0,25 prosenttiyksikköä ja lisää koronnostoja on luvassa myöhemmin syksyllä.

Synkät näkymät eivät ennusteiden mukaan ole välttämättä vielä vaikuttaneet pörssiyhtiöiden tuloskehitykseen. Siksi huomio kiinnittyy jopa poikkeuksellisen paljon siihen, miten yhtiöt arvioivat tulevaisuudennäkymiään.

Finanssiyhtiö Nordean ja tietopalveluyhtiö Refinitivin ennusteiden perusteella pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi huhti–kesäkuussa kasvanut 30 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 48 prosenttia.

Liikevaihdon kasvusta 70 prosenttia johtuu energian kallistumisesta, mikä näkyy etenkin energiayhtiöiden Fortumin ja Nesteen tuloslaskelmissa. Teräsyhtiöiden Outokummun ja SSAB:n osuus selittää kymmenen prosenttia yhteenlasketun liikevaihdon kasvusta.

Suurten pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa perjantaina, jolloin osavuosikatsauksensa julkistavat teleoperaattori Elisa, kemianalan yhtiö Kemira ja lääkeyhtiö Orion.

Orion paransi keskiviikkona arviotaan liiketoimintansa kehittymisestä, koska se on solminut yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön MSD:n kanssa yhteistyösopimuksen uuden eturauhassyöpälääkkeen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.

Uuden arvion mukaan yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kasvavat tänä vuonna selvästi. Helmikuussa yhtiö arvioi liikevaihdon ja liikevoiton olevan tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna.

”Jos yhtiöt sanovat tulevaisuudesta jotain muuta kuin sen, että näkymät ovat epävarmat, se on nykyisessä suhdanteessa sijoittajille todella tärkeää tietoa. Epävarmuus talouden kehittymisestä on suurta”, sanoo Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Pahimmassa tapauksessa Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki joutuvat inflaatiota hillitäkseen kiristämään rahapolitiikkaa sen verran voimakkaasti, että talous vajoaa ajan mittaan taantumaan.

Parhaan käsityksen siitä, miten teollisuus on kehittymässä saa Saaren mielestä konepajayhtiöiden uusien tilausten kehittymisestä.

”Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna monien yhtiöiden liiketoiminta on todennäköisesti kehittynyt kohtalaisen hyvin, mutta ei välttämättä edellisestä vuosineljänneksestä. Mielenkiintoista on nähdä se, missä määrin yhtiöt ovat onnistuneet siirtämään kasvaneet tuotantokustannuksensa lopputuotteidensa hintoihin.”

Tässä tarkastelussa yhtiöiden välillä on merkittäviä eroja toimialoittain ja jopa samalla toimialalla. Jos yhtiöt nostavat myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoja selvästi enemmän kuin kilpailijat, ne menettävät tilauksia. Kyse on siis vaikeasta tasapainoilusta.

”Tilauskirjojen kehittyminen kertoo aika luotettavasti sen, mihin suuntaan yhtiöiden liiketoiminta on kehittymässä. Toinen tärkeä mittari on varastojen muutokset.”

Finanssiryhmä OP:n analyytikko Henri Parkkinen painottaa myös, että tuloskaudella keskipisteessä ovat yhtiöiden kasvaneet kustannukset.

”Tähän mennessä yhtiöt ovat onnistuneet hallitsemaan kohonneita kustannuksiaan hyvin, mutta kaikki merkit viittaavat kiihtyneeseen kustannusinflaatioon. Samaan aikaan näyttää liki väistämättömältä, että talouskasvu hidastuu selvästi ja nämä kaksi asiaa johtavat erittäin mielenkiintoiseen asetelmaan vuoden loppuun mennessä.”

Merkittävänä uhkakuvana hän pitää sitä, jos Euroopassa alkaa olla syksyn mittaan pulaa energiasta. Venäjä on supistanut jo voimakkaasti kaasumyyntiään Saksaan vastatoimena pakotteille ja Ukrainan auttamiselle.

”Yhtiöiltä tullaan varmasti kysymään paljon siitä, miten ne voivat turvata toimintansa, jos Euroopassa joudutaan turvautumaan energian säännöstelyyn. Ongelmat eivät välttämättä kohdistu suoraan suomalaisiin yhtiöihin, vaan riittää, että niiden alihankkijoilla on ongelmia energiapulan takia.”

Yhteisvaluutta euron heikkeneminen suhteessa dollariin on myös asia, joka saattaa myöhemmin vaikuttaa vientiyhtiöiden kustannuskilpailukykyyn kansainvälisessä kaupassa.

Euron arvo heikkeni keskiviikkona ja putosi alle Yhdysvaltojen dollarin ensimmäisen kerran 20 vuoteen. Yksi syy yhteisvaluutan tuntuvaan heikkenemisen on se, että Venäjän hyökkäyssodan seuraukset runtelevat euroaluetta enemmän kuin Yhdysvaltoja.

”Monille suomalaisille vientiyhtiöille se on tervetullutta kustannuskilpailukyvyn parantumista”, Parkkinen sanoo.

Pörssiyhtiöiden tuloskausi ei luonnollisesti tarjoa täysin kattavaa kokonaiskuvaa Suomen talouden tilasta, koska suurin osa niistä on vientiyrityksiä.

”Suomen talouden näkymät ovat heikentyneet, koska talouskasvu Euroopassa on hidastumassa. Kaasun tuonnin ehtyminen kokonaan Venäjältä Eurooppaan tarkoittaisi, että Saksa ja muutama muukin valtio vajoaisi taantumaan, joka vaikuttaisi myös Suomeen”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani ja tavaraviennin arvosta kaikkiaan 40 prosenttia menee muihin euromaihin.

Lehmus kuitenkin painottaa, että toistaiseksi Suomen teollisuus on pärjännyt paremmin kuin monissa muissa eurovaltioissa suhdanteen heikkenemisestä huolimatta.

”’On vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Metsäteollisuus on hyötynyt siitä, että sen valmistamien tuotteiden kysyntä on vahvaa ja metallinjalostus on hyötynyt hintojen kallistumisesta. Ei ole tosin mitenkään varma, kuinka pitkään tämä myönteinen kehitys jatkuu.”

Fakta Tuloskausi kolmen kuukauden välein Pörssiyhtiöt julkaisevat osavuosikatsauksensa vuosineljänneksittäin eli kolmen kuukauden välein.

Huhti–kesäkuun osavuosikatsaukset julkaistaan pääasiassa heinäkuun puolivälissä ja elokuun alussa.

Osavuosikatsausten tiedot ovat tilintarkastamattomia. Siksi ne voivat hieman muuttua tulevaisuudessa.

