Idän ja lännen kaasukaupan alkuperäinen idea oli lisätä Neuvostoliiton riippuvuutta lännestä. Ajan saatossa asetelma kääntyi ympäri, ja nyt Saksan kaasuriippuvuus on ajamassa maan energiakriisiin. Koko yhteiskunta käy kohta säästöliekillä.

Venäläisen maakaasun merkitys Saksan taloudelle on valtava. Siksi energiakriisin uhka on todellinen, jos Venäjä sulkee kaasuputki Nord Stream 1:n.

Lokakuun 1. päivänä vuonna 1973 Länsi-Saksan ja entisen Tšekkoslovakian rajalla avattiin kaasuhana. Se päästi maakaasun virtaamaan ensimmäistä kertaa Neuvostoliitosta länteen.

“Venäläiset ovat täällä”, julisti sanomalehti Zeit otsikossaan.

Tällä hetkellä saksalaiset ovat huolissaan siitä, etteivät venäläiset välttämättä enää ole täällä.

On nimittäin epävarmaa, avaako Venäjä kaasuhanojaan sen jälkeen, kun kaasuputki Nord Stream 1:n huoltotyöt ovat ohi. Maanantaina alkaneiden huoltotöiden pitäisi kestää vielä seitsemän päivää.

Lue lisää: Kaasuputki Nord Stream 1 sulkeutuu kymmenen päivän huolto­taukoa varten – EU-maat hätä­kokoukseen uhkaavan energiapulan takia

Maakaasun merkitys Saksan taloudelle on valtava. Sillä lämmitetään noin puolet saksalaiskodeista, ja sen osuus maan sähköntuotannosta on vajaat 20 prosenttia.

Lisäksi kaasu on keskeinen raaka-aine Saksan kemianteollisuudessa, joka muodostaa noin kolme prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Energiakriisin uhka on todellinen. Saksa on tällä hetkellä kaasumarkkinoiden hätätila-asteikon toisella portaalla. Jos Venäjän kaasutoimitukset loppuvat kokonaan, maa voi siirtyä pikaisesti asteikon kolmannelle eli ylimmälle portaalle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder allekirjoittivat vuonna 2005 sopimuksen Nord Stream 1 -kaasuputkesta.

Saksan ja Venäjän puolivuosisataa sitten alkanut kaasukauppa juontaa juurensa liittokansleri Willy Brandtin niin kutsuttuun itäpolitiikkaan. Siinä Neuvostoliitto toimitti Saksalle raaka-aineita ja Saksa vei Neuvostoliittoon korkean jalostusasteen tuotteita.

Itäpolitiikan ideana oli saattaa Neuvostoliitto riippuvaiseksi Länsi-Euroopasta. Brandt ja muut Länsi-Saksan poliitikot uskoivat, että taloudellisen siteen luominen olisi tehokkain tapa estää konflikti idän ja lännen välillä.

Varsinkin sotilasliitto Natossa itäpolitiikka herätti huolta. Länsi-Saksan kaasuministeriön päällikkö Norbert Plesser kuitenkin vakuutti muille liittolaisille, ettei huoleen ollut syytä: Neuvostoliitto ei koskaan toimittaisi enempää kuin kymmenen prosenttia Saksan tarvitsemasta kaasusta.

Vaan toisin kävi. Ennen hyökkäystä Ukrainaan Saksa toi 55 prosenttia kaasustaan Venäjältä. Hyökkäyksen jälkeen osuus on laskenut 35 prosenttiin.

Lienee kohtalon ironiaa, että kylmän sodan aikaisten poliitikkojen ajatus lännestä riippuvaisesta Neuvostoliitosta on kääntynyt lännen riippuvuudeksi Venäjästä.

“Se ajatus on nyt osoittanut virheeksi. Kuviteltiin, että vahva taloudellinen side estäisi sodat ja konfliktit, mutta ei se estänyt”, sanoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund.

Lund on erikoistunut tutkimuksessaan energiakysymyksiin ja uusiutuviin energiaratkaisuihin. Hän arvioi, että Saksa ryhtyy korvaaman maakaasua ensisijaisesti hiilellä. Tähän asti maa on nimenomaan korvannut kaasulla hiiltä.

“Saksa on ollut perinteisesti hiilimaa. Ruskohiiltä siellä on ollut omasta takaa, kun taas kivihiiltä sinne on tuotu ulkopuolelta. Saksa on korvannut maakaasulla hiilen käyttöä lämmityksessä ja sähköntuotannossa, mutta nyt maa ottanee tässä takapakkia.”

Aalto-yliopiston professori Peter Lund arvioi, että Saksa ryhtyy korvaaman maakaasua ensisijaisesti hiilellä. Tähän asti maa on nimenomaan korvannut kaasulla hiiltä.

Hiilen merkitys taloudessa on vähentynyt Saksan ilmastotavoitteiden myötä. Uusiutuvan energian osuus maan sähköntuotannosta on noin puolet.

Ydinvoimasta Saksa on pyrkinyt irtautumaan jo pidempään. Maan tavoitteena on ollut sulkea kaikki sen ydinvoimalat tämän vuoden loppuun mennessä ja keskittyä kokonaan uusiutuvan energian tuotantoon.

Lundin mukaan kaasun vaihtaminen hiileen voi onnistua sähköntuotannossa kohtalaisen kivuttomasti. Sen sijaan lämmityksessä kaasun korvaaminen hiilellä saattaa osoittautua hankalammaksi tehtäväksi.

“Lämmityspuolella riippuvuus venäläisestä kaasusta on syvempää kuin sähköntuotannossa. Siksi tilanne on nyt aika kriittinen tavallisten ihmisten kannalta”, Lund sanoo.

”Muutosten on tapahduttava nopeasti, jotta kaasu ehditään korvaamaan lämmityksessä ennen talvea. Niinpä tapetilla on nyt energian säästäminen ja jopa säännöstely.”

Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, osuus Saksan sähköntuotannosta on nykyisellään noin puolet.

Saksalaisille suositellaan nyt lyhyempiä suihkussa käyntejä ja ilmastoinnin säätämistä pienemmälle. Samalla kuuma vesi halutaan sulkea virastoista, museoista ja julkisista liikuntahalleista.

Sähköä ehdotetaan myös säästettävän sammuttamalla katu- ja liikennevalot yöksi. Lisäksi Saksan työministeriö on kehottanut, että työpaikoilla sisälämpötilaa laskettaisiin ainakin kahdella asteella.

Saksan kaupunki- ja kuntajärjestön johtaja Helmut Dedy vetosi päättäjiin ja kansalaisiin viime viikolla pitämässään palopuheessa.

“Koko yhteiskunnan täytyy nyt leikata energiankulutustaan, jotta voisimme lämmittää koteja talvella. Jokainen kilowattitunti, jonka säästämme, kasvattaa tulevan talven energiavarastoa.”

Energiakriisin uhan voi aistia vilkaisemalla saksalaislehtien etusivuja. Suomalaisiin iltapäivälehtiin vertautuva Bild maalaa verkkosivuillaan katastrofimaisia tunnelmia.

Herää kysymys, kuinka resilientti saksalainen yhteiskunta on, jos maa ajautuu energiakriisiin. Resilienssi viittaa kriisinkestävyyteen – siihen, kuinka hyvin yhteiskunta kykenee kohtaamaan muuttuvat olosuhteet ja sopeutumaan niihin.

Eurooppalaiseen aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut akatemiatutkija Timo Miettinen kertoo keskustelleensa aiheesta saksalaisten kollegoidensa kanssa. Miettinen työskentelee Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa.

“On hyvin vaikea sanoa, mitä siitä seuraisi, jos Saksa joutuu irrottautumaan kaasusta nopealla aikataululla. Ihmisiä huolettaa millaisen ketjureaktion tämä voi käynnistää.”

Akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan saksalaiset ovat huolissaan siitä, minkälaisen ketjureaktion nopea irrottautuminen Venäjän kaasusta käynnistää.

Ketjureaktion pelosta kielii esimerkiksi valtion herkkyys tukea tai jopa kansallistaa Uniperin kaltaisia yhtiöitä, joiden toiminta on kaasumarkkinoiden tilanteen takia vaarassa lamaantua.

Lue lisää: Uniperin kriisi voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa Suomen valtion pitää pelastaa emoyhtiö Fortum miljardi­sijoituksella

Saksan talousministeri Robert Habeck varoitti jo kesäkuussa “Lehman-efektistä”, jossa yksi yhtiö voisi kaatuessaan viedä mukanaan joukon muita yhtiöitä ja johtaa siten laajempaan romahdukseen. Hän viittasi tällä yhdysvaltalaiseen investointipankki Lehman Brothersiin, jonka kaatuminen käytännössä käynnisti vuoden 2008 finanssikriisin.

“Esimerkiksi Saksan kemianteollisuudessa kaasu ei ole pelkästään energianlähde, vaan myös raaka-aine”, Miettinen sanoo.

”Kemianteollisuus puolestaan muodostaa Saksan bruttokansantuotteesta kolme prosenttia. Sillä olisi siis vakavat kansantaloudelliset vaikutukset, jos kaasuntulo Saksaan katkeaisi äkisti.”

Muun muassa teollisuusjärjestö VWB:n johtaja Bertram Brossardt on arvioinut, että kaasun tulon katkeaminen Venäjältä voisi vaikuttaa yli viiteen miljoonaan työpaikkaan Saksassa.

Saksan talousministeri Robert Habeck varoitti kesäkuussa “Lehman-efektistä”, jossa yksi yhtiö voisi kaatuessaan viedä mukanaan joukon muita yhtiöitä ja johtaa siten laajempaan romahdukseen.

Euroopassa on 2010-luvun eurokriisistä lähtien nähty protestiliikkeitä, joiden taustalla ovat yleensä vaikuttaneet kansalaisten turhautuminen työttömyyteen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen.

Miettisen mukaan on mahdollista, että energiakriisin laukeaminen näkyisi protestiliikkeinä Saksassa. Maan merkittävin taloudellinen jakolinja kulkee vauraan lännen ja köyhän idän välillä.

“Ranskalle leimalliset katuprotestit ovat Saksassa harvinaisempia. Siellä protestiliikkeet pyrkivät ennemmin järjestäytymään poliittisiksi voimiksi tai saattamaan asiansa jonkun keskeisen puolueen agendalle. Esimerkiksi oikeistopopulistipuolue AfD:n suosio saattaa kasvaa energiakriisin varjolla.”

Euroopassa on 2010-luvun eurokriisistä lähtien nähty protestiliikkeitä, joiden taustalla ovat yleensä vaikuttaneet ihmisten turhautuminen työttömyyteen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen.

Protestimielialaa Saksassa saattaa kuitenkin hillitä se, että energiakriisissä olisi kyse ennen kaikkea Venäjän toiminnasta.

“Aika monet ymmärtävät, että kriisi kytkeytyy Ukrainan sotaan ja Venäjän toimintaan siinä. Tästä syystä ihmisten on ehkä helpompi hyväksyä vallitseva tilanne”, Miettinen sanoo.