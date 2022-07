The Guardian: Uudesta-Seelannista on loppumassa bourbon-viski

Bourbon-viski on loppumassa Uudesta-Seelannista. Maata uhkaa myös pula artesaanioluesta ja kananugeteista. Asiasta kertoo The Guardian.

The Guardianin mukaan vähittäiskauppiailla on ollut jo kuukausien ajan vaikeuksia täydentää viskivarastojaan. Erityisen paha pula on juomasekoituksista, joihin on sekoitettu colajuomaa ja bourbon-viskiä.

Esimerkiksi alkoholiketju Liquorlandin toimitusjohtaja Brendon Lawry kertoo lehdelle, että toimittajilla on ollut vaikeuksia saada juomasekoituksissa käytettävää bourbon-viskiä jopa puolen vuoden ajan.

Väkevistä alkoholijuomista on ollut kansainvälisesti pulaa vuodesta 2021 lähtien korkean kysynnän vuoksi, The Guardian kertoo. Tämä johtuu osittain siitä, että koronaviruspandemian aikana ihmiset ovat juoneet enemmän väkeviä alkoholijuomia. Monet väkevät juomat voivat vaatia kuukausien tai vuosien vanhenemisen ennen kuin niitä voi myydä, mikä vaikeuttaa tuotannon nopeaa lisäämistä.

Uudessa-Seelannissa alkaa The Guardianin mukaan olla pulaa myös juomissa ja joissain elintarvikkeissa käytettävästä hiilidioksidista, kun maan ainoa hiilidioksidin tuottaja ilmoitti suorittavansa huoltotöitä elokuuhun asti.

Uuden-Seelannin panimoyhdistyksen toiminnanjohtajan Dylan Firthin mukaan hiilidioksidipulasta kärsivät pahiten pienet käsityöläispanimot. Niiltä usein puuttuvat laitteet, joilla oluen käymisestä syntyvää hiilidioksidia pystyy ottamaan talteen, hän kertoi lehdelle.

Hiilidioksidia käytetään myös kananugettien valmistuksessa. Viime kuukausien aikana Uudessa-Seelannissa on havaittu, että nugetteja ei ole monissa supermarketeissa saatavilla.

”En usko sen olevan vielä vakava vaiva. Jos huoltotyöt jatkuvat tai jatkuvat elokuuta pidemmälle, se voi aiheuttaa laajoja ongelmia”, Firth sanoi The Guardianille.