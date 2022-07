Bill Gates perustelee suunnitelmiaan maailmanlaajuisilla kriiseillä.

Teknologiayhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo Twitterissä siirtävänsä omaisuudestaan 20 miljardia dollaria, eli noin 19,8 miljardia euroa, hyväntekeväisyyssäätiölleen Gates Foundationille.

Talouslehti Forbesin ylläpitämän miljardöörien listan mukaan Gates on tällä hetkellä maailman neljänneksi varakkain ihminen 122 miljardin dollarin eli noin 121 miljardin euron omaisuudellaan. Varakkain on sähköautovalmistaja Teslan ja avaruusyhtiö Space X:n perustaja Elon Musk 229 miljardin dollarin eli noin 227 miljardin euron omaisuudella.

”Tulevaisuudessa suunnittelen antavani käytännöllisesti katsoen kaiken omaisuuteni säätiölle. Siirryn maailman rikkaimpien ihmisten listalla alaspäin ja lopulta kokonaan siltä pois”, Gates twiittasi keskiviikkona.

Gates kertoo twiittiketjussaan, että lahjoitusten taustalla ovat paitsi Ukrainan ja Venäjän välinen sota, myös ilmastonmuutos, koronapandemia ja Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätös, jonka myötä kansallinen aborttioikeus poistui.

Gatesin mukaan hän on kuitenkin edelleen optimistinen maailman tulevaisuutta kohtaan. Gates kokee, että hänellä on velvollisuus auttaa yhteiskuntaa tavoilla, joilla on mahdollisimman suuri merkitys ihmisten elämien parantamisessa ja kärsimyksen lieventämisessä.

”Toivon, että muutkin, joilla on suuri omaisuus ja paljon etuoikeuksia, astuvat esiin tässä hetkessä”.

Brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam Internationalin laskujen mukaan maailman kymmenen rikkaimman ihmisen yhteenlasketun omaisuuden arvo kaksinkertaistui 700 miljardista dollarista 1 500 miljardiin dollariin koronapandemian kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Talousuutistoimisto Bloomberg kertoi puolestaan heinäkuun alussa, että maailman 500 varakkaimman ihmisen yhteenlaskettu varallisuus on laskenut alkuvuoden aikana 1,4 biljoonaa dollaria.