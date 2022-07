Venäjän kaasuhanojen sulkeutuminen tarkoittaisi Saksalle monialaista kriisiä. Kaasupulalla olisi eittämättä vaikutuksia maailmantalouteen – myös Suomeen.

Saksalainen Basf on maailman suurin kemianteollisuuden yritys. Saksan kemian­teollisuus voi olla vaarassa lamaantua, jos maahan iskee kaasupula.

Laajalevikkinen Süddeutsche Zeitung pyysi alkuviikosta saksalaisen kemikaali­yhtiön Evonikin toimitusjohtajaa Christian Kullmannia kuvailemaan, mitä kaasupula merkitsisi Saksalle.

”Pelkään, että Saksan talous saa sydänkohtauksen”, hän vastasi.

Kullmanin vastaus on dramaattinen, mutta sellainen on Saksan kaasumarkkinoiden tilannekin. On epävarmaa, avaako Venäjä enää kaasuhanojaan sen jälkeen, kun kaasuputki Nord Stream 1:n huoltotyöt päättyvät ensi viikon torstaina.

Venäjän kaasuhanojen sulkeutuminen tarkoittaisi Saksalle monialaista kriisiä, sillä maa on erittäin riippuvainen tuontikaasusta.

Suurin rooli maakaasulla on saksalaiskotien lämmityksessä, mutta sillä on myös merkityksensä teollisuuden energialähteenä ja raaka-aineena. Kaasusta hieman alle 40 prosenttia virtaa teollisuuden tarpeisiin.

Kaasu on tärkeä raaka-aine etenkin Saksan kemianteollisuudessa. Kemianteollisuus puolestaan muodostaa Saksan bruttokansantuotteesta kolme prosenttia.

Saksa on maailman neljänneksi suurin kemiallisten tuotteiden valmistaja ja saksalainen Basf on maailman suurin kemianteollisuuden yritys.

Saksan kaasupulalla olisi siis eittämättä vaikutuksia niin maan omaan talouteen kuin maailmantalouteenkin.

Aalto yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund arvioi, että vaikutukset heijastuisivat lähes väistämättä Suomeen.

”Sikäli kun Saksa on Suomelle tärkeä kauppakumppani, maan teollisuuden kysyntä on meille tärkeää. Jos Saksa ei onnistu turvaamaan teollisuuden kaasunsaantia riittävästi, maan talous on vaarassa ajautua taantumaan. Siitä kärsisi Suomessa ala kuin ala ja aivan erityisesti vientiteollisuus.”

Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Sampo Pehkonen kertoo, että Saksa on Suomen kemianteollisuudelle kolmanneksi suurin vientimaa. Varsinkin kemian raaka-aineiden vienti Saksaan on runsasta.

Tuonnissa Saksan kemianteollisuuden merkitys Suomelle on vähäisempi. Pehkosen mukaan korvaavia tuotteita on mahdollista hankkia muualta, jos Saksan kemian­teollisuus alkaa kovasti yskiä.

”Tuonnissa yksikään kategoria ei nouse niin merkittäväksi, etteikö korvaavia tuotteita olisi mahdollista saada muualta.”

Lund huomauttaa, että Saksan kemianteollisuuden sakkaaminen voi kuitenkin pahentaa ongelmia koronaviruspandemian takia hapertuneissa toimitusketjuissa.

”Esimerkiksi lääketeollisuudessa saatetaan nähdä samanlaisia ongelmia kuin sirupulan vaivaamassa autoteollisuudessa. Jos Saksa ei onnistu toimittamaan lääketeollisuuden tarvitsemaa kriittistä kemikaalia, se voi pysäyttää jonkin lääkeaineen valmistamisen.”

Korkean jalostusasteen kemikaalien lisäksi Saksa vie maailmalle matalamman jalostusasteen kemiantuotteita. Maa on merkittävä muovinvalmistaja ja öljynjalostaja.

Maakaasu näyttelee keskeistä osaa myös Saksan petrokemian teollisuudessa.

”Polttoaineiden tekemiseen ja muovien valmistamiseen tarvitaan valtavasti maakaasua. Jos tämä maakaasulla käyvä bulkkiteollisuus joutuu ongelmiin Saksassa, se vaikuttaa polttoaineiden ja pakkausmuovien saatavuuteen”, Lund sanoo.