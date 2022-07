Tuppurainen: Uniperin pelastusneuvotteluissa on aikaa päiviä, korkeintaan viikkoja

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen tapasi torstaina Berliinissä Saksan hallituksen edustajia. Neuvotteluissa on yhä esillä useita vaihtoehtoja.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on kertonut valtion tukevan Fortumin esitystä maakaasuliiketoiminnan eriyttämisestä.

Suomen ja Saksan väliset keskustelut energiayhtiö Uniperin pelastamisesta ovat herkässä ja kriittisessä tilanteessa, omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi uutistoimisto Reutersille Berliinissä torstaina.

”Keskustelut olivat hyviä ja rakentavia. Pöydällä on useita vaihtoehtoja, mutta paljon työtä on vielä edessä”, Tuppurainen kertoi Saksan hallituksen edustajien tapaamisen jälkeen.

Tuppurainen sanoi myös, että Uniperin pelastusneuvotteluissa on aikaa päiviä, korkeintaan viikkoja.

Uniper on vakavissa vaikeuksissa, koska se ei saa venäläiseltä Gazpromilta kaasua sovittuja määriä ja joutuu sen sijaan ostamaan myymänsä kaasun markkinoilta moninkertaiseen hintaan.

Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia ja valtio Fortumista 51 prosenttia. Siksi kyseessä on myös valtion asia. Ilman pääomitusta Uniperin nykyinen tappiotahti kaataisi yhtiön muutamassa viikossa.

Saksa on vaatinut Fortumia osallistumaan Uniperin pelastamiseen lisäsijoituksella. Fortum antoi alkuvuonna Uniperille jo kahdeksan miljardin rahoituksen.

Tuppurainen tapasi torstaina Berliinissä muun muassa Saksan hallituksen ministerin, liittokanslerinviraston kansliapäällikkönä toimivan Wolfgang Schmidtin ja liittokanslerin talous- ja EU-poliittisen neuvonantajan, valtiosihteeri Jörg Kukiesin, Uniperin toimitusjohtajan Klaus-Dieter Maubachin sekä muita Saksan hallituksen edustajia.

Fortum ja Suomen valtio ovat esittäneet, että Uniperin kaasuliiketoiminta eriytettäisiin ja siirrettäisiin Saksan valtion omistukseen. HS:n tietojen mukaan neuvotteluissa on yhä esillä useita vaihtoehtoja, joiden pohjalta voitaisiin edetä kohti konkreettista sopimusta.

Tilanne on vaikea, koska avoinna on muun muassa se, missä määrin Uniper voi jatkossa siirtää kohonnutta kaasun hintaa asiakkaille. Asia on käytännössä Saksan hallituksen päätettävissä.

Tietoa ei ole myöskään Gazpromin kaasutoimitusten jatkosta. Ne saattavat loppua kokonaan, jatkua vajaina tai palata ennalleen ainakin joksikin aikaa. Venäjä käyttää nyt energiaa Euroopan painostamiseen.

