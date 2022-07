Rehnin mukaan Euroopan keskuspankki korostaa sitä, että jokaisella eurovaltiolla on vastuu omasta taloudestaan ja talouspolitiikastaan.

Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsenen Olli Rehnin (kesk) mukaan Italiasta voi tulla Euroopan energiakriisin ensimmäinen poliittinen uhri.

”Voi olla, että Italiassa nähdään hyvin vaikea vaihe, ja Italia olisi tässä mielessä ensimmäinen energiakriisin poliittinen uhri”, Rehn sanoi Suomi-areenassa järjestetyssä Euroopan kriisejä ja talousnäkymiä käsittelevässä paneelikeskustelussa.

Italiassa äänestettiin torstaina noin 23 miljardin euron avustuspaketista, jonka tarkoituksena on auttaa italialaisia selviämään nousevista elinkustannuksista ja korkeasta energian hinnasta.

Italian pääministeri Mario Draghi jätti torstai-iltana eronpyynnön presidentti Sergio Mattarellalle. Pääministeri kokee, että hallitusyhteistyöltä on mennyt pohja, kun koalitiohallituksessa mukana oleva Viiden tähden liike jättäytyi äänestyksen ulkopuolelle.

Presidentti kuitenkin hylkäsi pääministerin eronhakemuksen.

Lue lisää: Italian pääministeri Mario Draghi haluaa erota, mutta presidentti ei suostu alle­kirjoittamaan eronpyyntöä

”Ei voida sulkea pois sitä, että sieltä [Italiasta] lähtee uusi siemen eurokriisiin”, sanoi samassa Suomi-areenan paneelissa istunut europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd).

”Toisaalta, kun Italian politiikkaa on seurannut vuosikymmeniä, se näyttää aina olevan jonkin tasoisessa kriisissä. Kuitenkin asiat jollain tavalla ratkeavat ja soljuvat eteenpäin”, Rehn jatkoi.

Rehnin mukaan Draghi on tuonut Italian päätöksentekoon ”paljon kaivattua vakautta, pitkäjänteisyyttä ja jämäkkyyttä”. Ongelmana Rehnin mukaan kuitenkin on, että ennen Draghin pääministeriaikaa maassa on tehty lyhytjänteistä politiikkaan.

”Me näemme jonkin ajan päästä, miten asiat etenevät. EKP:n näkökulmasta mandaattimme on hintavakaus ja me toimimme sen mukaisesti. Korostamme sitä, että jokaisella eurovaltiolla on vastuu omasta taloudestaan ja talouspolitiikastaan”, Rehn sanoi.