Yhtiön mukaan lakko on aiheuttanut 94–123 miljoonan euron taloudelliset menetykset.

Vakavissa talousvaikeuksissa oleva lentoyhtiö SAS ja sen lentäjät jatkavat neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta sunnuntaina. Lakko on kestänyt jo 14 päivää ja neuvottelut keskeytettiin tilapäisesti lauantain ja sunnuntaina välisenä yönä.

SAS:n lentäjät Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa lopettivat neuvottelut 4. heinäkuuta. Osapuolet palasivat neuvottelupöytään viime keskiviikkona Tukholmassa.

Norjalaisten lentäjien edustaja Roger Klokset kertoi sunnuntaina, että osapuolet ovat mahdollisesti lähentyneet toisiaan viime yön neuvotteluissa.

”Ehkä. En tosin tiedä, onko sopimusta vielä mahdollista saada aikaan.”

SAS on vararikon partaalla, koska halpalentoyhtiöt ovat houkutelleet asiakkaita jo vuosien ajan ja koronaviruspandemia pahensi entisestään sen syöksykierrettä.

Viime viikolla lentäjät ilmoittivat olevansa valmiita pieniin palkkojen leikkauksiin ja muihin työehtojen heikennyksiin. SAS kertoi lentäjien myönnytysten olevan riittämättömiä helmikuussa julistetun pelastusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lentäjien lakko on aiheuttanut suuria häiriöitä yhtiön liikennöintiin. SAS:n mukaan 2 550 lentovuoroa on peruttu, mikä on vaikuttanut 270 000 matkustajaan. Yhtiön mukaan lakon taloudelliset menetykset ovat 94–123 miljoonaa dollaria.

Sunnuntaina 164 lentovuoroa eli 62 prosenttia suunnitelluista lennoista oli peruttu, ilmenee lentoliikennettä seuraavan Flight-Aware-verkkosivuston tiedoista.