Tuottajien kustannuspaineita on lisännyt myös lannoitteiden, pakkausten ja kuljetuksen kallistuminen.

Energian voimakas kallistuminen uhkaa vaarantaa kotimaisten vihannesten tuotannon kasvihuoneissa.

”Uusien sähkösopimusten hinnat ovat moninkertaisia normaaleihin talvihintoihin verrattuna. Meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä yhtä laajamittaiseen tuotantoon kuin edellisinä vuosina, koska liiketoimintaa ei voi harjoittaa tappiolla. Siksi kotimaisista tomaateista ja kurkuista voi olla talvella pulaa”, sanoo Osuuskunta Närpiön vihanneksen toimitusjohtaja Stefan Skullbacka.

Närpiön Vihannes on 34 kasvihuoneviljelijän omistama kotimaisten vihannesten tuottajaosuuskunta. Skullbackan mukaan sähkön ja lämmityksen osuus tomaattien ja kurkkujen tuotantokustannuksista on talvella yleensä kutakuinkin 50 prosenttia. Osuus luonnollisesti kasvaa energian kallistuessa.

”Lisäksi lannoitteet ja pakkausmateriaalit ovat kallistuneet selvästi, joten olemme vakavien kysymysten äärellä. Meidän täytyy koko ajan miettiä, kuinka paljon hintoja voi nostaa ennen kuin sen alkaa vaikuttaa kysyntään”, Skullbacka sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan sähkö oli kesäkuussa 22 prosenttia kalliimpaa kuin viime vuoden joulukuuhun verrattuna. Hinnanmuutos on poikkeuksellisen suuri puolen vuoden kulussa.

Energian kallistumista on jouduttanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Euroalueella energia kallistui kesäkuussa Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan 42 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yrttejä ja salaatteja tuottavan Järvikylän kaupallinen johtaja Kyösti Karhunen on myös huolissaan sähkön kallistumisesta.

”Kustannuspaineet ovat energian kallistumisen takia hyvin suuret. Pakkausmateriaalit, lannoitteet ja kuljetus ovat myös kallistuneet selvästi. Olemme onnistuneet parantamaan energia- ja tuotantotehokkuuttamme sen verran, että tuotantomme pysyy näillä näkymin talvella normaalina.”

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg korostaa, että hyvin paljon riippuu siitä, kuinka paljon sähkö vielä entisestään kallistuu.

”On tietenkin selvää, että sähkön merkittävä kallistuminen on ongelma kasvihuoneissa vihanneksia tuottaville, jos kohonneita kustannuksia ei saada siirrettyä myyntihintoihin ja edelleen kuluttajahintoihin. Energian kallistuminen on merkittävä syy myös siihen, että ruoan hinnassa on nousupaineita kaikkialla maailmassa.”

Euroalueella jalostamattomat elintarvikkeet kallistuivat kesäkuussa Eurostatin ennakkotietojen perusteella 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.