Monet teknologiayritykset ovat kertoneet poikkeuksellisesti vähentävänsä työntekijöiden rekrytointia, vaikka normaalisti ne palkkaavat tuhansia uusia ihmisiä vuosittain.

Bloombergin mukaan Applen varovaisuus on huomionarvoista, sillä yhtiö on tyypillisesti kestänyt talouden myllerryksiä monia muita yhtiöitä paremmin.

Teknologiayritys Apple liittyy suurten teknologiajättien joukkoon, joka vähentää työntekijöiden rekrytointia taantuman pelossa.

Bloomberg uutisoi maanantaina nimettömien lähteidensä pohjalta, että Apple aikoo vähentää rekrytointeja ja hillitä menojaan ensi vuonna joillain osastoillaan varautuakseen mahdolliseen talouden taantumaan.

Yhtiö osoittaa vuosittain sen kaikille suurille osastoille tietyn määrän rahaa tutkimusta, tuotekehitystä, rekrytointeja ja muita resursseja varten. Vuonna 2023 se antaa tietyille osastoille odotettua pienemmän budjetin.

Muutokset eivät vaikuta kaikkiin Applen tiimeihin, mutta Bloombergin mukaan varovaisuus on huomionarvoista, sillä Apple on tyypillisesti kestänyt talouden myllerryksiä monia muita yhtiöitä paremmin.

Apple ei myöskään joidenkin ryhmien kohdalla aio lisätä niiden henkilöstömäärää, vaikka normaalisti se saattaisi palkata 5–10 prosenttia lisää työntekijöitä. Myöskään kaikkien lähtevien työntekijöiden paikkoja ei täytetä.

Applen tiedottaja ei suostunut kommentoimaan asiaa Bloombergille.

Apple ei suinkaan ole ainoa yhtiö, joka on reagoinut taantuman uhkaan. Toistaiseksi suurin osa teknologiajäteistä ei suunnittele vielä irtisanovansa työntekijöitä vaan hidastavansa tahtia, jolla uusia työntekijöitä palkataan.

Esimerkiksi Facebookin emoyhtiö Meta on kertonut hidastavansa tai keskeyttävänsä uusien henkilöiden palkkaamisen yhtiön keskitason tai ylemmän tason tehtäviin osana laajempaa suunnitelmaa kustannusten leikkaamiseksi. Huhtikuussa yhtiö ilmoitti aikovansa leikata kulujaan kolmella miljardilla dollarilla kuluva vuoden aikana.

Myös Googlen emoyhtiö Alphabet ilmoitti kesäkuun puolivälissä uutistoimisto Reutersin mukaan hidastavansa työntekijöiden rekrytointia loppuvuoden aikana.

”Kuten kaikki yritykset, me emme ole immuuneja taloudelliselle vastatuulelle”, Alphabetin ilmoituksessa sanottiin Reutersin mukaan.

Bloombergin mukaan rekrytointien vähentäminen on poikkeuksellista, sillä tyypillisesti Google palkkaa kymmeniä tuhansia työntekijöitä vuosittain.

The Wall Street Journalin haastattelemien ekonomistien mukaan teknologia-alan työllisyystilanteen muutos johtuu osittain siitä, että koronaviruspandemian aikana kasvanut kysyntä on kasvattanut odotuksia liikaa tälle vuodelle. Näkymiä on muuttanut esimerkiksi suurten teknologiayhtiöiden verkkomainonnan väheneminen.

Analyytikot ovat arvioineet, että esimerkiksi Metan mainostulot eivät ensimmäistä kertaa historiassa kasva vuoden toisella neljänneksellä, kun kehitystä verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

”Teknologiayrityksillä oli loistokas kausi, jolloin ihmiset heittelivät niille rahaa, ja nyt se on ohi”, sanoi Ziprecruiterin pääekonomisti Julia Pollak lehdelle.

Osa yhtiöistä on jo päätynyt irtisanomaan työntekijöitään.

Sähköautovalmistaja Tesla irtisanoi noin 200 työntekijäänsä yhtiön autopilottia eli itseohjaavaa ohjelmistoa kehittävältä osastolta kesäkuun lopulla. Suurin osa irtisanotuista oli tuntityöläisiä. Samalla yhtiö sulki toimistonsa San Mateossa Kaliforniassa.

Pittsburghilaisen Carnegie Mellon -yliopiston sähkö- ja tietotekniikan professori Raj Rajkumar sanoi tuolloin Reutersille, että Tesla on selvästi alkanut leikata kulujaan merkittävästi.

”Tämä todennäköisesti viittaa siihen, että vuoden toinen neljännes on ollut yhtiölle aika vaikea Shanghain sulkujen, materiaalikustannusten ja toimitusketjujen ongelmien vuoksi”, hän arvioi.

Myös suoratoistopalvelu Netflix on irtisanonut viime aikoina satoja työntekijöitään. Kesäkuun lopussa suoratoistopalvelu irtisanoi 300 työntekijää, mikä vastaa neljää prosenttia sen työvoimasta. Huhti-toukokuun aikana yritys antoi lähtöpassit noin 300 työntekijälle.

Netflixin alkuvuosi on ollut haastava, sillä suoratoistopalvelun tilaajamäärä väheni ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Viime viikolla myös Microsoft irtisanoi joitain työntekijöitään samalla kun yhtiö teki uudelleenjärjestelyitä organisaatiossaan. Irtisanomiset koskivat alle prosenttia yhtiön 180 000 työntekijästä.