Professorin mukaan maakaasu on Venäjälle sodan väline, jolla se pyrkii vaikuttamaan eurooppalaisten mielipiteeseen Ukrainan sodasta.

Hermopeli Nord Stream 1:n ympärillä huipentuu torstaiaamuna, kun huoltotöiden takia suljettuna olleen kaasuputken pitäisi avautua. Tällä hetkellä Euroopassa vallitsee kuitenkin epävarmuus siitä, antaako Venäjä maakaasunsa enää virrata putkessa huoltokatkon päätyttyä.

Nord Stream 1 on Saksan ja Venäjän välillä kulkeva suora kaasuputki, joka ei haaraudu muualle Eurooppaan. Tästä syystä sillä, tuleeko putkesta kaasua vai ei, on suuri merkitys Saksalle. Maa on syvästi riippuvainen kaasusta ja se on tuonut perinteisesti noin puolet kaasustaan Venäjältä.

Käytännössä torstain jälkeen voi tapahtua mitä vain. Uutistoimisto Reuters esimerkiksi kertoi tiistaina, että Euroopan komissio on valmistautumassa ”kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin”.

Käytännössä varteenotettavia skenaarioita on kolme.

On mahdollista, että venäläinen valtionyhtiö Gazprom pitää kaasuhanansa kiinni huoltotöiden jälkeen.

Maakaasun tulo voi myös jatkua yhtä vähäisenä kuin ennen huoltokatkoa.

Poissuljettua ei ole sekään, että kaasutoimitukset Nord Stream 1:n kautta palaavat torstain jälkeen entiselleen.

Venäjän arvaamattomuutta kuvaa Gazpromin saksalaisyhtiö Uniperille lähettämä kirje, jossa se perustelee kaasutoimitustensa vähenemistä force majeure -tilanteella eli ylivoimaisella esteellä. Gazprom selittää kirjeessä, ettei se kykene täyttämään velvollisuuksiaan yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevien erityislaatuisten olosuhteiden takia.

Gazprom on toimittanut maakaasua Keski-Eurooppaan kolmen putken kautta.

Huhtikuussa yhtiö sulki Valko-Venäjän kautta Puolaan ja Saksaan kulkeneen putken, kun Puola kieltäytyi maksamasta kaasuostojaan ruplissa. Nord Stream 1:n ollessa suljettuna kaasua on virrannut Keski-Eurooppaan ainoastaan yhden, Ukrainan kautta kulkevan putken kautta.

“Maakaasu on sodan väline. Venäjä pyrkii vaikuttamaan sillä eurooppalaisten mielipiteeseen Ukrainan sodasta”, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaansa Nord Stream 1:n kautta kulkevien kaasutoimitusten väheneminen kielii ennen kaikkea siitä, että Venäjä pyrkii nyt vaikuttamaan erityisesti Saksaan, jotta se lipeäisi länsimaiden pakoterintamasta.

“Venäjä aloitti kaasumarkkinoiden peukaloimisen jo viime kesänä. Silloin se alkoi vähentää kaasun tuloa Puolan ja Ukrainan läpi kulkevien putkien kautta. Samalla se vakuutti Saksalle, että kaikki on hyvin eivätkä toimitukset ole vähenemässä Nord Streamin kautta.”

Tällä hetkellä Venäjän pyrkimyksiä palvelee parhaiten kaasutoimitusten vähentäminen Saksaan. Tynkkynen pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että kaasutoimitukset Nord Stream 1:n kautta loppuisivat torstain jälkeen kokonaan.

“Venäjälle on edullisempaa toimittaa kaasua vähän kuin ei ollenkaan. Vähäiset toimitukset ajavat energiayhtiöitä taloudellisesti ahtaammalle ja pitkittävät niiden kuolinkamppailua. Venäjä ei halua antaa nopeaa kuoliniskua, joka ratkaisi tilanteen jollakin tavoin.”

Maakaasu myös tuo Venäjälle tuloja, joilla se rahoittaa sotaansa Ukrainassa. Venäjä hyötyy eniten tilanteesta, jossa Saksa kärsii niukasta kaasusta mutta ei kuitenkaan voi lopettaa siitä maksamista.

Tynkkynen huomauttaa, että Venäjän kaasujalkaa ohjailee täysin se, kuinka Ukrainan sota etenee. Hän korostaa jo aiemmin sanomaansa: maakaasu on sille ensisijaisesti sodan väline.

”Tapahtumat sotatantereella vaikuttavat suoraan siihen, mitä Venäjä tekee kaasunsa suhteen. Siellä voi aivan hyvin sattua myös jotain sellaista, minkä seurauksena Venäjä päättääkin vääntää kaasuhanat täysille.”

Virtasi maakaasu Nord Stream -putkessa torstain jälkeen tai ei, Saksan on joka tapauksessa irtauduttava venäläisestä kaasusta pikimmiten.

Irrottautumista toki helpottaisi, että se tapahtuisi vähitellen eikä välittömästi. Kaasun nopea ehtyminen voisi nimittäin sysätä Saksan varsin monialaiseen kriisiin. Paitsi että puolet saksalaiskodeista on kaasulämmitteisiä, kaasua hyödynnetään runsaasti myös saksalaisessa teollisuudessa.

Tynkkysen mukaan suomalaisen Fortumin etu sen sijaan olisi, että Venäjä lopettaisi kaasutoimituksensa Saksaan kokonaan.

Fortum on tällä hetkellä hankalassa tilanteessa saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin takia. Yhtiö on ajautunut valtaviin taloudellisiin ongelmiin sen jälkeen, kun Gazprom ryhtyi vähentämään kaasutoimituksiaan Eurooppaan.

”Fortum varmaankin toivoo, että kaasun tulo Saksaan tyrehtyisi kokonaan, koska silloin Saksan olisi ryhdyttävä nopeisiin toimiin Uniperin pelastamiseksi”, Tynkkynen sanoo.

Helsingin Sanomat pyysi Fortumilta arviota, miten kaasuputki Nord Stream 1:n sulkeutuminen vaikuttaisi Uniperin toimintaan Saksassa. Yhtiö kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Veli-Pekka Tynkkynen harmittelee, ettei Euroopassa ole osattu lukea Venäjän kanssa käytävän kaasukaupan riskejä kunnolla. Hänen mukaansa Euroopan energiapolitiikkaa on tehty yritysten etu edellä.

”Saksan teollisuudessa on varmasti edelleen ihmisiä, jotka haluaisivat toppuutella pakotteiden asettamista Venäjää vastaan, jotta yritysten liiketoiminta ei kärsisi liikaa. Tällaisesta yritysvetoisesta energiapolitiikasta on pyrittävä irti ja annettava vetovastuu poliittisille instituutioille.”

Tynkkysen mukaan Venäjän kaasupolitiikan tavoitteena on saada Fortum, Suomi ja Saksa kiistelemään siitä, kenen syliin Uniper kaatuu ja kuka on yhtiön taloussotkujen viimekätinen maksaja.

”Euroopan maat alkavat riidellä keskenään. Juuri sitä Venäjä haluaa.”