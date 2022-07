Oikeudenkäynti käsittelee Muskin vetäytymistä Twitter-kaupasta, ja sen on määrä kestää viisi päivää.

Twitterin ja Elon Muskin välisen oikeudenkäynnin päivämäärä päätettiin tiistaina. Oikeudenkäynti järjestetään lokakuussa, ja sen on määrä kestää viisi päivää.

Päivämäärä on takaisku Muskille. Hän olisi halunnut, että oikeudenkäynti järjestetään vasta helmikuussa. Musk haluaa riittävästi aikaa, jotta hänen puolensa ehtii tarkastelemaan perustelunsa kaupan perumiselle.

Musk on pyrkinyt pääsemään irti 44 miljardin Yhdysvaltain dollarin kaupasta vedoten niin sanottuihin botti- tai valetileihin. Hän väittää, ettei Twitter ole antanut hänelle tarvittavaa tietoa näiden tilien määrästä.

Muskin asianajaja Andrew Rossmanin mukaan analysoitava tietomäärä on valtava, ja bottitilien analysointiin menee kuukausia aikaa. Rossmanin mukaan nyt aikataulu on aivan liian ripeä, jotta hänen tiiminsä pystyy laskemaan bottitilien prosenttiosuuden, kertoo CNBC.

Twitter sen sijaan on toivonut nopeutettua aikataulua käsittelylle. Sen se myös sai, vaikka yhtiö toivoikin käsittelyaikaa jo syyskuulle. Yhtiön mukaan oikeudenkäynnin lykkääminen seuraavalle vuodelle voisi uhata kaupan rahoitusta.

”Muskin väitetty kaupan peruminen tuo epävarmuutta, joka aiheuttaa Twitterille vahinkoa jokaisena päivänä ja tuntina”, sanoo Twitterin asianajaja William Savitt uutistoimisto AFP:lle.

Twitterin osakkeiden arvo on laskenut runsaasti siitä hetkestä, kun yrityskaupasta kerrottiin.

Oikeudenkäyntiä valvoo tuomari Kathaleen McCormick, joka yhtyy Twitterin huoleen.

"Tyypillisesti mitä pidempään yrityskauppa on epävarmuustilassa, sitä suurempi on yrityksen yllä leijuva epävarmuuden pilvi ja myyjälle koituvan korvaamattoman vahingon riski”, hän sanoo The Wall Street Journalissa.

McCormick on aiemmin määrännyt yrityskauppoja vietävän päätökseen, kun ostajat ovat muuttuneet vastentahtoisiksi kauppojen suhteen.

Twitter otti ilolla vastaan ilmoituksen oikeudenkäynnin aikataulusta.

Asiasta on uutisoinut myös Reuters.