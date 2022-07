Tukholmassa lasku on yli kahdeksan prosenttia kolmessa kuukaudessa.

Ruotsin tulikuumat asuntomarkkinat näyttävät viilentyneen selvästi. Analyysiyhtiö Valueguardin mukaan hinnat ovat laskeneet kuukaudessa lähes neljä prosenttia. Suurin pudotus on tapahtunut Tukholmassa, missä asuntojen hinnat ovat kolmen kuukauden aikana pakittaneet 8,2 prosenttia.

Lasku näkyy sekä omakotitalojen että osakeasuntojen hinnoissa. Pudotus on suurin sitten syksyn 2017.

Asuntojen hinnat nousivat Ruotsissa reippaasti koronapandemian alkaessa.

Asuntolainoittaja SBAB:n asumisekonomi Claudia Wörmann huomauttaa, että taustalla on osin kausivaihtelu, koska kesäkuu on perinteisesti heikko kuukausi asuntomarkkinoilla. Laskun merkitystä ei siksi pidä liioitella. Kausivaihtelut huomioon ottaen koko maan hintojen lasku on 2,2 prosenttia.

"Mutta on tietysti stressaavaa niille jotka ovat juuri aikeissa myydä, kun asunnosta saa vähemmän kun odotti tai vähemmän kuin mitä naapuri sai äskettäin. Tämä korjausliike on myyjille vaikea”, Wörmann sanoi.

Tulevasta kehityksestä on Wörmannin mukaan vaikea antaa ennustetta, koska se riippuu korkojen kehityksestä, inflaatiosta ja työllisyydestä.

"Ihmiset eivät voi lykätä asunnon vaihtamista loputtomiin. Silloin tilanne vakaantuu ja se voi asettua matalammalle tasolle kuin pandemian aikana. Silloin hinnat nousivat hämmästyttävällä tavalla”, hän totesi.

Svensk Fastighetsförmedling -yhtiön varatoimitusjohtaja Erik Wikander arvioi, että hintakorjaus ei ole odottamaton vaan melko terve reaktio asuntomarkkinoilla.

"Vaikka hinnat laskisivat 15 prosenttia, ne olisivat korkeammalla kuin ennen pandemiavuosien nousua. Pandemiaa edeltävien vuosien tasoa tulee pitää ohjenuorana sille, mikä on oikea hintataso”, hän sanoo.

Ruotsin asuntomarkkinoita ohjaa pitkälti korkotaso, koska monet lyhentävät pitkiä asuntolainojaan hyvin vähän. Kun korot kääntyvät nousuun, tuntuu se heti kuukausittaisissa asumismenoissa. Ruotsin keskuspankki on inflaation hillitsemiseksi nostanut ohjauskorkoa kahdesti tänä vuonna ja arvioi, että korko on ensi vuoden alussa lähellä kahta prosenttia.