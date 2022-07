Keskuspankilta odotetaan myös lisätietoja keinoista, joilla se voi tarpeen vaatiessa estää Italian kaltaisen ylivelkaantuneiden eurovaltioiden rahoituskustannusten kasvamisen.

Euroopan keskuspankki (EKP) aloittaa torstaina rahapolitiikan kiristämisen ensi kerran vuoden 2011 jälkeen. Se nostaa ohjauskorkoa vähintään 0,25 prosenttiyksikköä, mutta 0,50 prosenttiyksikön nosto on myös mahdollinen.

Rahapolitiikan kiristämisellä keskuspankki pyrkii hillitsemään kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiovauhtia. Se kiihtyi euroalueella kesäkuussa jo 8,6 prosenttiin. Kiristämisen ajoitus on kuitenkin hankala, sillä talouskasvu euroalueella on hidastumassa.

EKP:n rahapolitiikasta päättävä neuvosto ilmoitti jo kesäkuussa suunnittelevansa 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa heinäkuun rahapolitiikka­kokouksessa. Samassa lausunnossaan se totesi, että tarkoituksena on nostaa ohjauskorkoja heinäkuun jälkeen uudelleen syyskuussa.

Jos inflaationäkymät pysyvät epäsuotuisina, keskuspankki voi neuvoston lausunnon perusteella nostaa syyskuussa korkoja vielä enemmän kuin heinäkuussa.

Useat pankit ja tutkimuslaitokset ennustavat, että inflaatiovauhti euroalueella kiihtyy edelleen kesän mittaan. Rahapolitiikan kiristäminen hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.

”Raaka-aineiden hinnat ovat kesäkuun jälkeen halventuneet, talouskasvu on hidastumassa sekä koronnosto- ja inflaatio-odotukset markkinoilla ovat hellittäneet. Olisi hieman erikoista, jos keskuspankki nyt nostaisi ohjauskorkoa enemmän kuin 0,25 prosentti­yksikköä, koska se on korostanut toimivansa aina uusien tietojen perusteella”, sanoo finanssiryhmä OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mielestä olisi myös erikoista, jos keskuspankki poikkeaisi kesäkuussa vahvasti vihjaamastaan 0,25 prosenttiyksikön koronnostosta.

”On joka tapauksessa selvää, että keskuspankki on myöhästynyt rahapolitiikan kiristämisessä, ja poikkeaminen siitä, mitä sanottiin kesäkuussa, olisi kasvojen menetys. Se, että arvio 0,25 prosentti­yksikön koronnostosta kirjattiin rahapolitiikasta päättävän neuvoston viralliseen lausuntoon, on mielestä vahva osoitus, että siitä pidetään myös kiinni”, von Gerich sanoo.

Merkittävä syy euroalueen suhdanteen heikkenemiseen ja inflaation kiihtymiseen on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Sen lisäksi tuotantoa kalvaa edelleen myös tarjonnan häiriöt sekä yritysten ja kotitalouksien luottamuksen heikkeneminen talouteen.

Pahimmassa tapauksessa keskuspankki joutuu kiristämään rahapolitiikkaa lähiaikoina sen verran voimakkaasti, että euroalue vajoaa uuteen taantumaan. Tosin taantuma on mahdollinen on jo pelkästään Eurooppaa uhkaavan energiakriisin takia.

Torstaina huomio kiinnittyy myös keinoihin, joilla keskuspankki yrittää estää eurovaltioiden varainhankinnan kustannusten hajautumista.

Kesäkuussa EKP:n neuvosto järjesti hätäkokouksen, koska monien eteläeurooppalaisten valtioiden varainhankinta kallistui tuntuvasti.

Markkinoiden huomion keskipisteessä on ylivelkaantunut Italia, joka on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous. Jos valtion rahoituskustannukset kasvavat tuntuvasti, suuresta julkisen talouden velasta tulee ajan mittaan ongelma, koska valtion tuloista yhä suurempi osa täytyy käyttää lainojen lyhennyksiin ja korkojen maksamiseen.

Kokouksen lopputuloksena keskuspankki ilmoitti jouduttavansa sellaisten välineiden kehittämistä, jolla voidaan torjua raskaasti velkaantuneiden eurovaltioiden varainhankinnan kallistumista.

Lisäksi se toisti, että sen hallussa olevien erääntyvien lainojen uudelleensijoituksia voidaan kohdistaa enemmän valtioille, joiden varainhankinta on kallistunut. Uudelleensijoituksissa on kysymys siitä, minkä eurovaltioiden joukkolainoja keskuspankki ostaa vastaisuudessa pääomalla, joka sille kertyy erääntyvistä valtiolainoista.

”Keskuspankki on puhunut paljon siitä, että rahapolitiikan välittyminen ei saa häiriintyä. Se tarkoittaa uskoakseni juuri erääntyvien lainojen uudelleensijoitusten kohdentamista niille valtioille, joille varainhankinnan kustannukset nousevat äkillisesti ja jyrkästi ilman selvää perustetta. Toinen vaihtoehto on jonkinlainen osto-ohjelma siltä varalta, että markkinoiden vakaus alkaa olla vaarassa”, OP:n pääekonomisti Heiskanen sanoo.

Nordean pääanalyytikko von Gerich pitää mielenkiintoisena kysymyksenä sitä, millaisia edellytyksiä EKP asettaa valtiolainojen ostamiselle.

”Uskoisin, että jonkinlainen valtiolainojen osto-ohjelma on tulossa, mutta mielenkiintoista on se, millainen ehdollisuus työkaluun on rakennettu. Se voisi olla periaatteessa avoinna kaikille eurovaltioille, mutta sitä käytettäisiin kohdistetusti vain niiden valtioiden tapauksissa, joiden korot kohoavat selvästi.”

Von Gerichin mielestä on myös mahdollista, että osto-ohjelmaa ei välttämättä tarvitse edes ottaa käyttöön. Riittää, että sijoittajat tietävät keskuspankin estävän tarpeen vaatiessa valtiolainojen korkojen hälyttävän kohoamisen.