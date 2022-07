Verkkolaitevalmistaja Nokia ylitti markkinoiden odotukset huhti–kesäkuussa komponenttipulasta huolimatta.

Verkkolaitteita valmistava Nokia on onnistunut edelleen parantamaan kilpailukykyään tuntuvasti. Edes komponenttipula ei estänyt huhti–kesäkuussa yhtiötä ylittämästä taas kerran markkinoiden odotuksia.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kuvailee tulosta ”erittäin vahvaksi”. Jos yhtiöllä ei olisi ollut pulaa puolijohdekomponenteista, liikevaihto ja liikevoitto olisivat olisivat olleet vieläkin parempia.

Nokia on runsaan vuoden kuluessa toistuvasti ylittänyt markkinoiden odotukset. Yksi syy siihen saattaa olla, että yhtiön arviot liiketoiminnan kehittymisestä ovat olleet varovaisia. Ennen Lundmarkin toimitusjohtajakautta Nokia epäonnistui monta kertaa lupaustensa lunastamisessa.

”Kilpailukykymme on parantunut oleellisesti, mikä on seurausta kasvaneista tuotekehityspanostuksista. Tämän lisäksi panostusten tuottavuus on parantunut: tuotekehitys on nopeutunut ja se on nykyisin ennustettavampaa. Takavuosina uudet ominaisuudet tuppasivat myöhästymään ja niitä jouduttiin poistamaan tuotteista.”

Yhtiö on lisännyt investointeja tuotekehitykseen sadoilla miljoonilla euroilla saadakseen kiinni kilpailijoidensa etumatkan viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkko­tekniikassa. Investoinnit eivät kuitenkaan ole rajoittuneet pelkästään matkapuhelinverkkoihin.

Nokian liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 5,9 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 714 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat liikevaihdon olleen 5,6 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liikevoiton 632 miljoonaa euroa.

Ennakoitua paremman kannattavuuden takia Nokian osake kallistui iltapäivällä Helsingin pörssissä liki yhdeksän prosenttia 4,98 euroon.

Nokia on pärjännyt hyvin ruotsalaiseen pääkilpailijaansa Ericssoniin verrattuna.

Ericssonin liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 62,5 miljardia kruunua (5,9 miljardia euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,4 miljardia kruunua (706 miljoonaa euroa). Ericssonin liikevoittoprosentti oli 12 eli sama kuin Nokian.

Yksi keskeinen syy ennakoitua parempaan tulokseen on Nokian suurimman liiketoimintaryhmän eli matkapuhelinverkkojen kannattavuuden paraneminen.

Toimitusjohtaja Lundmark kuitenkin korostaa, että menestys ei johdu pelkästään matkapuhelinverkkojen liiketoiminnan vahvistumisesta.

”Verkkoinfrastruktuurin liiketoimintaryhmä on edistynyt vuoden aikana huikeasti. Sen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 12 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja 21 prosenttia raportoiduilla valuuttakursseilla. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani 9,1:stä 11.5:een. Kasvua on jouduttanut etenkin kotien kiinteät laajakaistayhteydet, joissa olemme selkeä markkinajohtaja.”

Yhteisvaluutta euron tuntuva heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin tarkoittaa, että liikevaihto kasvaa euroissa, kun dollareissa myydyt tuotteet ja palvelut muutetaan tuloslaskelmassa euroiksi.

Kiinteän verkon liiketoiminnan Nokia hankki ostaessaan ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin. Valtaosa kiinteistä verkoista on sijoitettu nykyisin verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmään.

”Kiinteiden verkkojen liikevaihto kasvoi viime vuonna 35 prosenttia, alkuvuonna 29 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 22 prosenttia.”

Fakta Nokian neljä liiketoimintaryhmää Matkapuhelinverkot on Nokian suurin liiketoimintaryhmä. Sen liiketoiminnan keskipisteessä ovat langattomat siirtoverkot, joita ovat tukiasema- eli radioverkot sekä mikroaaltoradiolinkit.

Verkkoinfrastruktuuri on yhtiön toiseksi suurin liiketoimintaryhmä. Se keskittyy kiinteisiin siirtoverkkoihin. Näitä ovat IP-reitittimet, optiset verkkolaitteet, kiinteät laajakaistaverkot, merenalaiset kaapelijärjestelmät ja palvelut.

Pilvi- ja verkkopalveluiden erikoisalaa ovat ydinverkot, verkko-ohjelmistot ja pilvipalvelut. Tämä liiketoimintaryhmä vastaa myös yritysverkoista.

Teknologiayksikkö lisensoi Nokian patentoimia keksintöjä ja tuotemerkkiä matkapuhelimien, kulutuselektroniikan, autojen ja esineiden internetin päätelaitteiden valmistajille.

Matkapuhelinverkoissa siirtyminen teknisesti parempiin järjestelmäpiireihin on sujunut suunnitelmien mukaan. Niiden osuus viidennen sukupolven matkapuhelinverkkotekniikan tuotteissa kasvoi 91 prosenttiin. Nokia arvioi myös saavuttavansa tavoitteensa, jonka mukaan kaikissa 5g-tuotteissa on järjestelmäpiirit vuoden lopussa.

Järjestelmäpiirien merkitys perustuu siihen, että niissä on pienemmät kustannukset ja paremmat tekniset ominaisuudet kuin Nokian liian pitkään käyttämissä fpga-piireissä.

Kannattavuuden vakaan kasvun takia herää kysymys, saattaako Nokia vähentää työpaikkoja aikaisemmin arvioonsa vähemmän.

Keväällä 2021 Nokia arvioi karsivansa kahden vuoden kuluessa vaiheittain 5 000–10 000 työpaikkaa eri puolilla muuttaessaan toimintatapaansa ja organisaatiotaan.

Yhtiö korosti jo silloin, että vähennysten täsmällinen määrä riippuu siitä, miten markkinat kehittyvät. Nyt vaikuttaa siltä, että markkinat ovat kehittyneet suotuisasti ja Nokia on pärjännyt hyvin.

”Työpaikkoja vähennettiin varsin paljon uuteen toimintamalliin siirryttäessä, kun muutimme painopistettä hallintorakenteesta tuotekehitykseen. Liiketoiminnan hyvä kehitys on vaikuttanut henkilöstön määrään ja esimerkiksi Suomessa olemme palkanneet paljon ihmisiä tuotekehitykseen, koska Suomi on hyvä paikka tuotekehitykselle”, Lundmark sanoo.

Yhtiö ei kerro, kuinka monta työntekijää sen palveluksessa oli päättyneellä vuosineljänneksellä eri puolilla maailmaa. Suomessa Nokian on palkannut vuosina 2018–2021 noin 1 700 uutta työntekijää ja kuluvana vuonna yli 300 henkeä pääosin tuotekehitykseen.

Lähiajan suuri kysymys kaikille kansainväliselle yrityksille on se, miten maailmantalous lähiaikoina kehittyy. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut suureen epävarmuuteen ja ennen sotaa alkaneet tuotannon pullonkaulat ovat osoittautuneet hyvin sitkeiksi.

”Komponenttipula menee pikku hiljaa parempaa suuntaan, mutta se ei ole missään tapauksessa ohi. Tämän lisäksi koronasulut Kiinassa vaikuttivat varsin voimakkaasti toimitusketjuihin huhti- ja toukokuussa, mutta onneksi toipuminen alkoi kesäkuussa ja on jatkunut sen jälkeen.”

Nokialla ei ole tehtaita Kiinassa, mutta yhtiö ostaa komponentteja Kiinassa toimivilta sopimusvalmistajilta.

”Nyt kun maailmantalous näyttää menevän huonompaan suuntaan ja tiettyjen kuluttajatuotteiden kysyntä on vähentynyt, se tulee vapauttamaan resursseja puolijohdeteollisuudessa.”

Maailmantalouden vajoaminen uuteen taantumaan on kuitenkin riski, josta pankit ja tutkimuslaitokset ovat viime aikoina varoitelleet yhä enemmän. Toimitusjohtaja Lundmarkin mukaan mahdollisen taantuman vaikutuksia Nokiaan on vaikea ennakoida.

Yhtäältä se voi kannustaa yrityksiä investoimaan yhä enemmän digitalisaatioon, jolla työn tuottavuutta voidaan parantaa. Toisaalta taantuman takia yritykset voivat joutua lykkäämään suunnittelemiaan investointeja.

”Kysymys on oikeastaan siitä, kumman vaikutus on suurempi. Olisi naiivia ajatella, että toimialamme olisi immuuni maailmantalouden heikkenemiselle. On silti syytä huomata, että Kiinan ulkopuolella 5g-verkkojen peitto on vasta 15 prosenttia. Vain pieni osa kotitalouksista ja teollisuudesta hyödyntää vielä 5g-tekniikkaa”, Lundmark sanoo.