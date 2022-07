EKP ilmoitti torstaina myös uudesta osto-ohjelmasta eli välineestä, jolla se aikoo tarpeen vaatiessa estää eurovaltioiden varainhankinnan kustannusten hajautumisen.

Euroopan keskuspankki (EKP) neuvosto päätti torstaina kiristää rahapolitiikkaa ennakoitua enemmän. Se nostaa kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä hillitäkseen poikkeuksellisen nopeaksi kiihtynyttä kuluttajahintojen kallistumista eli inflaatiota.

Päätös on erittäin suuri yllätys, sillä markkinoilla ennakoitiin keskuspankin nostavan ainoastaan liikepankkien talletuskorkoa. Tämän lisäksi rahapolitiikasta päättävä neuvosto päätti siis kohottaa myös perusrahoitusoperaatioiden korkoa ja maksuvalmiusluoton korkoa.

Perusrahoitusoperaatioiden korko on 27. heinäkuuta lähtien 0,50 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 0,75 prosenttia ja talletuskorko 0,00 prosenttia.

”Korkoja on tarpeen nostaa vielä lisää tulevissa kokouksissa. Negatiivisten korkojen aika on ohi, ja EKP:n neuvosto tekee korkopäätöksensä aina tilanteen mukaan. Päätösten taustalla ovat tuoreimmat tiedot talouskehityksestä, ja tarkoituksena on palauttaa inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi” neuvosto toteaa lausunnossaan.

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia. Kesäkuussa kuluttajahinnat kallistuivat 8,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rahapolitiikan ennakoitu kiristäminen on jo johtanut monien suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen velanhoitokustannusten kasvuun. Yllättävän suuri koronnosto tarkoittaa mitä todennäköisimmin, että asuntolainojen viitekorot kohoavat lähiaikoina entisestään.

Markkinoiden huomion keskipisteessä on ollut ylivelkaantunut Italia, joka on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous. Italian valtion rahoituskustannukset ovat jo kasvaneet, kun EKP on ennakoitunut rahapolitiikan kiristyksiä.

Jos valtion rahoituskustannukset kasvavat tuntuvasti, suuresta julkisen talouden velasta tulee ajan mittaan ongelma, koska valtion tuloista yhä suurempi osa täytyy käyttää lainojen lyhennyksiin ja korkojen maksamiseen.

Neuvoston mukaan uusi väline voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa.

Ostojen suuruus riippuu siitä, kuinka vakavasti kehitys uhkaa muuttaa vaikutusta. Ostojen suuruutta ei siis rajoiteta etukäteen. Suojaamalla välittymismekanismin toimintaa uusi väline edistää EKP:n neuvoston mukaan hintavakaustavoitteen saavuttamista.