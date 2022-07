Nousua pehmentää hieman, että markkinoilla on ennakoitu nostoa jo jonkin verran etukäteen.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti torstaina kiristävänsä kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä. Päätös oli suuri yllätys, sillä markkinoilla ennakoitiin keskuspankin nostavan ainoastaan liikepankkien talletuskorkoa. Nyt rahapolitiikkaa kiristettiin ennakoitua enemmän.

Keskuspankki myös kertoi nostavansa korkoja uudelleen syksyllä.

EKP:n ohjauskorot heijastuvat nopeasti pankkien asiakkailtaan perimiin viitekorkoihin. Näistä yleisimpiä ovat euriborit, jotka ovat useimpien suomalaistenkin asuntolainojen viitekorkoja.

Päästrategi Lippo Suominen S-pankista kertoo keskuspankin päätöksen näkyvän euribor-koroissa jo perjantaina.

”Kyllä euriborissakin tullaan näkemään selkeä pomppu”, hän sanoo.

Nousua pehmentää hieman, että markkinoilla on ennakoitu nostoa jo jonkin verran etukäteen. Esimerkiksi suomalaisten suosima 12 kuukauden euribor on ollut jo kuukausia plussan puolella. Vuoden korko ennustaa korkojen tasoa vuoden päähän. Torstaina 12 kuukauden euribor oli 1,16 prosenttia.

Yksilön kohdalla vaikutus voi olla silti merkittävä, kun seuraava korontarkastuspäivä koittaa.

”Perjantaina uusi korkotaso tulee olemaan suurin piirtein 1,2 prosenttia plus marginaali. Jos korontarkastuspäivä on esimerkiksi silloin ja on viimeisen vuoden-pari maksanut pelkkää vaikka 0,6 prosentin marginaalia, lopputulos on 1,8 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että korkomenot kolminkertaistuvat.”

Suominen muistuttaa kuitenkin, että korot ovat olleet pitkään poikkeuksellisen matalat.

”Onhan se monta kertaa sanottu, että nollakorko ei ole normaaliolotila. Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti, mutta toivottavasti kovin moni ei ole laskenut sen varaan.”

Vaikka erittäin matalien korkojen aika näyttää olevan ohi, Suominen ei usko, että velallisen tarvitsee pelätä korkojen nousemista 1990-luvun alun lukemiin.

”Se, että nähtäisiin edes kolmen tai neljän prosentin korkoja, tuntuu todella kaukaiselta ajatukselta tässä tilanteessa. Mutta pitää varautua siihen, että parin prosentin paikkeille ne voivat nousta.”