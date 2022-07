Fortum on myynyt viime vuosina vakaita toimintojaan yli 16 miljardilla eurolla. Miljardit hupenivat kuitenkin saksalaiseen riskiyhtiöön ja avokätiseen osingon­maksuun.

Energiayhtiö Fortum ja Saksan hallitus sopivat perjantaina kaasuyhtiö Uniperin pelastuspaketista. Uniper pysyy paketin avulla pystyssä, mutta Fortumin kannalta lopputulos on karu. Saksan valtio nousee järjestelyn myötä Uniperin merkittäväksi omistajaksi ja suurimmaksi velkojaksi.

Uniperin osakekurssi päätyi perjantaina tukipaketin julkistuksen jälkeen lähes 30 prosentin laskuun.

Fortum on ostanut Uniperin osakkeita viime vuosina noin seitsemällä miljardilla eurolla. Perjantain päätöskurssilla Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden arvo on enää noin kaksi miljardia euroa.

Uniper-osakkeiden arvo on siis enää murto-osa aiemmasta. Uniper-hankinnan vaikutus Fortumiin on kuitenkin tätä laajempi. Fortum on keskittynyt viime vuosina miltei täysin Uniperiin ja on myynyt sen seurauksena merkittävän osan vanhoista, vakaista toiminnoistaan.

Fortum sai varat Uniperin hankkimiseksi vuosina 2014–2015, kun se myi Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkönsiirto­toiminnot. Fortum sai sähkö­verkkojen myynneistä yhteensä noin 9,5 miljardia euroa.

Fortumin yritysmyynnit eivät kuitenkaan päättyneet tähän.

HS:n laskelmien mukaan Fortum myi vuosina 2014–2021 omistuksiaan kaikkiaan yli 16 miljardilla eurolla. Sähköverkkojen jälkeen suurimmat yksittäiset myynnit olivat kaukolämpö­toimintoja Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Lisäksi yhtiö myi muun muassa aurinkovoimaa Intiassa ja tuulivoima­laitoksiaan Pohjoismaissa.

Esimerkiksi viime kesänä Fortum myi 50 prosentin omistusosuuden Tukholman kaukolämpö­yhtiössä Stockholm Energissä. Kauppahinta oli korkea, 2,9 miljardia euroa. Baltian kaukolämpö­toiminta meni kaupaksi 710 miljoonalla eurolla, Joensuun kaukolämpö 530 miljoonalla ja Järvenpään kaukolämpö 375 miljoonalla eurolla.

Kaukolämpö on liiketoimintana vakaata ja vähäriskistä, varsinkin jos sitä vertaa Uniperin harjoittamaan kaasukauppaan ja sen geopoliittisiin riskeihin.

Fortumin mukaan viime vuosina myydyt omistukset ”eivät kuuluneet sen ydinliike­toimintoihin”. Vähintään yhtä suuri syy yritysmyyntien taustalla on ollut Fortumin velkaantuneisuus.

Fortum on korostanut viime vuosina, miten tärkeää sille on säilyttää luottoluokitus vähintään nykyisellä tasolla.

Luottoluokittajat arvioivat yritysten velanhoitokykyä. Jos Fortumin luottoluokitus olisi tippunut roskalaina­luokkaan, se olisi vaikeuttanut oleellisesti Fortumin toimintaa ja rahoituksen hankkimista.

”Fortum on osoittanut vahvaa sitoutumista pitääkseen nykyisen luotto­luokituksen”, luottoluokittaja S&P totesi kesällä 2021, ja viittasi yli viiden miljardin euron arvoisiin yritysmyynteihin viime vuosien aikana.

Fortumin velka on pysynyt suurista yritysmyynneistä huolimatta yhtiön omaa tavoitetta korkeampana. Pääsyy korkeaan velkatasoon on ollut Uniper. Uniperin miljardien eurojen velat nostivat myös emoyhtiö Fortumin velkataakkaa.

”Velkaantuminen vaatii edelleen toimenpiteitä”, analyysiyhtiö Inderes totesi kesällä 2021, ja ennakoi Fortumin yritys­myyntien jatkuvan.

Seuraavana Fortumin myyntilistalla olivat sähkön vähittäismyynti eli Consumer Solutions -yksikkö ja Puolan kaukolämpö­toiminnot. Suunnitelmat muuttuivat helmikuun lopulla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja Fortum pisti myynti­suunnitelmat jäihin.

Vaikka Fortum on tasapainotellut suuren velkataakkansa kanssa, se on jatkanut avokätistä osingon­maksuaan. Fortum on jakanut omistajilleen osinkoja noin miljardi euroa vuodessa. Fortumin yhtiökokous päätti jatkaa osingon­maksua myös maaliskuussa 2022 järjestetyssä yhtiö­kokouksessa huolimatta siitä, että Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan kuukautta aiemmin ja Uniperin riskit olivat kasvaneet huomattavasti.

Suomen valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia, eli valtio on saanut Fortumilta vuosittain noin 500 miljoonaa euroa osinkotuloja.